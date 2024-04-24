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"Должны воевать не люди": что говорят военнообязанные в Польше, которым перестали предоставлять консульские услуги

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"Должны воевать не люди": что говорят военнообязанные в Польше, которым перестали предоставлять консульские услуги

Украинское дипучреждение

Украинцы возмущены тем, что не могут получить паспорта за границей.

Министерство иностранных дел Украины объяснило, как долго не будет предоставлять консульские услуги мужчинам мобилизационного возраста. В ведомстве говорят – приостановление связано с принятием Верховной Радой нового закона о мобилизации. И после его вступления в силу внутри мая возобновится с новыми требованиями. Накануне в зарубежных подразделениях ГП "Документ" приостановили выдавать готовые документы. То есть все, кто уже заказал и оплатил эту услугу, не смогут получить новые паспорта.

Об этом говорится в сюжете корреспондентка "Радио Свобода" в Варшаве Наталии Волосацкой специально для ТСН.

Как Кулеба объяснил приостановку консульских услуг военнообязанным

Сидеть за пределами государства и получать от него услуги не получится. Такими словами объяснил приостановление предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста за рубежом министр Дмитрий Кулеба. Свое решение он назвал защитой интересов Украины в условиях полномасштабной войны. 

"Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста выехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война", - подчеркнул Кулеба. 

Цитата Кулебы / ©
Цитата Кулебы

Отказ от предоставления консульских услуг без соответствующих военно учетных документов предусмотрен в принятом законе о мобилизации, который еще не вступил в действие. В течение двух месяцев после вступления закона в силу все мужчины от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК, ЦНАПе или электронном кабинете.

Украинцы за границей жалуются на "коррупцию" и говорят, что "воевать должна техника"

Возле консульского отдела в Варшаве мужчины только из объявления на воротах узнали о решении МИД, удивились и возмутились, потому что некоторые уже получили отказ.

"Потерял паспорт, хочу восстановить этот паспорт, ну и нет никого, с понедельника и такое дело. Плохо к этому отношусь, у меня здесь семья, жена, дети и теперь я должен возвращаться в Украину, чтобы подтвердить свою личность, ну так выходят. Или какие-то там документы будут выдавать в военкомате что-то такое, сам ничего не знаю еще", - говорит Владислав.

Владислав / ©
Владислав

"Это права человека нарушаются. Я так думаю, во-первых. Во-вторых, я думаю, что сейчас очень сильная коррупция в Украине. Сейчас в это время должны воевать не люди, а должна техника воевать. И для чего созданы президенты, для чего созданы депутаты? Для того чтобы войны не допустить", - говорит Станислав.

Станислав / ©
Станислав

Обычно в консульствах украинцы за рубежом оформляют паспорта или продлевают действие документа, вносят данные о несовершеннолетних детях, меняют водительские удостоверения, получают нотариальные услуги и регистрируют акты гражданского состояния.

Фактически одновременно с решением приостановить предоставлять консульские услуги мужчинам за рубежом в ГП "Документ" зависла база и там перестали выдавать уже готовые паспорта и мужчинам, и женщинам. Люди, которые пришли, чтобы получить документы не верят в технические причины, предполагают не выдают паспорта из-за закона о мобилизации.

"Народ очень недоволен, злой и говорили даже, что хотят штурмовать просто. Вот так выглядит. Вы верите, что система не работает? Думаю, что нет. Они просто когда появился этот документ, они решили в один день все прекратить, обрубить и все. Я думаю, что это не связано с этим, как-то это будет подозрительно. С 16 года я нахожусь и как раз хотел продлить документы чтобы все иметь в порядке, но не получилось", - говорит Никита. 

Очереди в ГП
Очереди в ГП "Документ"

Сколько мужчин призывного возраста находится за границей

По оценке Института демографии и социсследований, в странах ЕС сейчас находится до 850 тысяч мужчин призывного возраста.

В своих разъяснениях Министерство иностранных дел - еще раз напомнило об обязанности возобновлять военнообязанным гражданам свои данные в ТЦК и пообещало, что после того, как зарубежный украинец это сделает, консульские услуги будут возобновлены в полном объеме. Однако, временное прекращение очевидно продлится до вступления в силу нового закона о мобилизации. То есть, до 17 мая.

Однако, в случае чрезвычайной ситуации, дипломатические учреждения будут помогать всем, кто в этой помощи будет нуждаться.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МИД приостановил консульские услуги! К чему готовиться мужчинам за границей?

Напомним, МИД Украины приказал всем дипломатическим учреждениям от 23 апреля временно приостановить предоставление услуг мужчинам призывного возраста, кроме оформления документов для возвращения в Украину.

В Сети раскритиковали известие о прекращении консульских услуг мужчинам.

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