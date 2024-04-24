"Должны воевать не люди": что говорят военнообязанные в Польше, которым перестали предоставлять консульские услуги

Украинцы возмущены тем, что не могут получить паспорта за границей.

Министерство иностранных дел Украины объяснило, как долго не будет предоставлять консульские услуги мужчинам мобилизационного возраста. В ведомстве говорят – приостановление связано с принятием Верховной Радой нового закона о мобилизации. И после его вступления в силу внутри мая возобновится с новыми требованиями. Накануне в зарубежных подразделениях ГП "Документ" приостановили выдавать готовые документы. То есть все, кто уже заказал и оплатил эту услугу, не смогут получить новые паспорта.

Об этом говорится в сюжете корреспондентка "Радио Свобода" в Варшаве Наталии Волосацкой специально для ТСН.

Как Кулеба объяснил приостановку консульских услуг военнообязанным

Сидеть за пределами государства и получать от него услуги не получится. Такими словами объяснил приостановление предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста за рубежом министр Дмитрий Кулеба. Свое решение он назвал защитой интересов Украины в условиях полномасштабной войны.

"Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста выехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война", - подчеркнул Кулеба.

Цитата Кулебы

Отказ от предоставления консульских услуг без соответствующих военно учетных документов предусмотрен в принятом законе о мобилизации, который еще не вступил в действие. В течение двух месяцев после вступления закона в силу все мужчины от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК, ЦНАПе или электронном кабинете.

Украинцы за границей жалуются на "коррупцию" и говорят, что "воевать должна техника"

Возле консульского отдела в Варшаве мужчины только из объявления на воротах узнали о решении МИД, удивились и возмутились, потому что некоторые уже получили отказ.

"Потерял паспорт, хочу восстановить этот паспорт, ну и нет никого, с понедельника и такое дело. Плохо к этому отношусь, у меня здесь семья, жена, дети и теперь я должен возвращаться в Украину, чтобы подтвердить свою личность, ну так выходят. Или какие-то там документы будут выдавать в военкомате что-то такое, сам ничего не знаю еще", - говорит Владислав.

Владислав

"Это права человека нарушаются. Я так думаю, во-первых. Во-вторых, я думаю, что сейчас очень сильная коррупция в Украине. Сейчас в это время должны воевать не люди, а должна техника воевать. И для чего созданы президенты, для чего созданы депутаты? Для того чтобы войны не допустить", - говорит Станислав.

Станислав

Обычно в консульствах украинцы за рубежом оформляют паспорта или продлевают действие документа, вносят данные о несовершеннолетних детях, меняют водительские удостоверения, получают нотариальные услуги и регистрируют акты гражданского состояния.

Фактически одновременно с решением приостановить предоставлять консульские услуги мужчинам за рубежом в ГП "Документ" зависла база и там перестали выдавать уже готовые паспорта и мужчинам, и женщинам. Люди, которые пришли, чтобы получить документы не верят в технические причины, предполагают не выдают паспорта из-за закона о мобилизации.

"Народ очень недоволен, злой и говорили даже, что хотят штурмовать просто. Вот так выглядит. Вы верите, что система не работает? Думаю, что нет. Они просто когда появился этот документ, они решили в один день все прекратить, обрубить и все. Я думаю, что это не связано с этим, как-то это будет подозрительно. С 16 года я нахожусь и как раз хотел продлить документы чтобы все иметь в порядке, но не получилось", - говорит Никита.

Очереди в ГП "Документ"

Сколько мужчин призывного возраста находится за границей

По оценке Института демографии и социсследований, в странах ЕС сейчас находится до 850 тысяч мужчин призывного возраста.

В своих разъяснениях Министерство иностранных дел - еще раз напомнило об обязанности возобновлять военнообязанным гражданам свои данные в ТЦК и пообещало, что после того, как зарубежный украинец это сделает, консульские услуги будут возобновлены в полном объеме. Однако, временное прекращение очевидно продлится до вступления в силу нового закона о мобилизации. То есть, до 17 мая.

Однако, в случае чрезвычайной ситуации, дипломатические учреждения будут помогать всем, кто в этой помощи будет нуждаться.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МИД приостановил консульские услуги! К чему готовиться мужчинам за границей?

Напомним, МИД Украины приказал всем дипломатическим учреждениям от 23 апреля временно приостановить предоставление услуг мужчинам призывного возраста, кроме оформления документов для возвращения в Украину.

В Сети раскритиковали известие о прекращении консульских услуг мужчинам.

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