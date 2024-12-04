"Должны воевать все": 23-летний воин из передовой рассказал, почему пошел защищать Украину

Украинские защитники из Запорожского направления рассказали о ситуации на фронте.

Ад для россиян организуют пушкари 118-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Запорожском направлении. Уничтожать как можно больше оккупантов помогает американская самоходная артустановка Paladin. Армейцы говорят - враг боится их точных ударов, а потому пытается уничтожить.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Киры Овес.

Самоходная установка Paladin круглосуточно работает по оккупантам.

"Мы их просто убиваем, оккупант, который пришел воевать здесь, здесь и погибнет, они должны это все понимать", - говорит командир самоходного артиллерийского взвода 118 ОМБР „Студент“.

Чтобы разбираться в работе Paladin экипаж прошел обучение в Германии. 34-летний командир пушки под псевдонимом «Поляна», говорит, россияне очень боятся этой техники, которая бьет четко и точно.

"У нас разные снаряды есть и очень много видов, эта машина вообще стреляет 14 видов боеприпасов", - говорит „Поляна“.

"Поляна"

Россияне пытаются остановить наших воинов крупнокалиберным оружием, управляемыми авиабомбами, но больше всего беспилотниками. Против них в руках армейца "Кевина" антидроновое ружье "Ракета". Воину 53 и уже месяц как он работает в 118 бригаде.

"Кевин"

23-летний воин на псевдо "Студент" после окончания военной кафедры и переквалификации на артиллериста пошел в армию добровольно.

"Я не могу смотреть видео, читать новости, что ребята моего возраста погибают. Я не из тех людей, которые даст заднее, покинет государство и будет где-то сидеть за границей, если воюют, то должны воевать все", — говорит "Студент"

Россияне не оставляют попытки продвинуться в Запорожском направлении. Но украинские воины готовы радушно встретить их поздравлениями Paladin.

Воины 118 отдельной механизированной бригады говорят – мотивированы уничтожать россиян до последнего врага. Ведь взялись защищать родную землю и семью, которая ждет их дома.

Напомним, СБУ задержала агентку РФ.

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