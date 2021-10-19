Дом детства и чердак "поцелуев": король танцев Макс Чмерковский впервые за 27 лет посетил родную Одессу

Дом детства и чердак "поцелуев": король танцев Макс Чмерковский впервые за 27 лет посетил родную Одессу

Известный хореограф Максим Чмерковский мечтает привезти из Америки в Одессу свою жену и сына.

Любимец миллионов женщин, судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский рассказал о школьной жизни и годах детства в родной Одессе. Сюда он приехал впервые за 27 лет.

О встрече с детством американского одессита 19 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Легенда танца Максим Чмерковский родился в Одессе. В 4 года родители отвели его на танцы. Вблизи оперного театра Максим признается — это наиболее значимое для него место. Здесь в 7 лет он впервые выступил на сцене.

"Я себя помню на этой сцене, я помню свой костюм — что-то серебристое было. Я выступал на крупнейших сценах в мире, но понимаете, сцена в родной Одессе — для меня номер один", — говорит Максим Чмерковский.

Когда ему было 14, он с родителями и младшим братом уехали в Америку.

"Мы просто прилетели и начали жить, начали работать. Тогда я не знал английского вообще, я с трудом учил этот язык", — вспоминает судья проекта "Танцы со звездами".

В США Максим стал чемпионом мира по латинским танцам. Участвовал в 10 сезонах американского шоу "Танцы со звездами". Однако всегда чувствовал себя украинцем, говорит Чмерковский. Поэтому с удовольствием согласился быть судьей в украинском шоу.

В Одессе Чмерковский также посетил школу, где учился. Он учился в специализированном химико-биологическом классе. Чмерковский вспомнил, как с одноклассниками проводили интересные "эксперименты".

"Мы делали эксперименты, открывали окна, а затем на всю улицу воняло сероводородом", — рассказывает Чмерковский.

Новости Украины Максим Чмерковский впервые за 27 лет приехал в родную Одессу

Он признается, что очень хотел бы получить медицинский диплом и в будущем может таки пойдет учиться в медицинский вуз.

Максим также посетил дом своего детства. Он с родителями проживал на первом этаже.

"Здесь я родился, здесь мой папа родился. Тогда двор казался таким большим. 34 ребенка было в этом дворе, когда я рос. А там чердак, куда лазили целоваться, — признается Максим. — Там комнатка такая маленькая, там жили родители на раскладушке. То туалет, я помню папа его сам делал", -показывает танцор.

Чтобы снова почувствовать родной город, Максим Чмерковский приехал сюда на несколько дней. Также он мечтает привезти в Одессу свою жену с сыном.

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