Дом для 9-летней Анечки: российская ракета оставила ребенка без жилья

С помощью неравнодушных людей, к которым присоединились и зрители ТСН, удалось собрать деньги на новую квартиру для бабушки и ее внучки.

Вражеский удар по городу Подгородное на Днепропетровщине 3 июня разрушил двухэтажку. Пострадали 22 человека, двухлетний ребенок — погиб. Разбитый дом за почти четыре месяца даже не законсервировали. После удара Галина Таран и ее внучка Анечка, которую женщина воспитывает сама, поселились в металлическом вагончике на даче.

О том, как с помощью неравнодушных людей, к которым присоединились и зрители ТСН, удалось собрать средства на жилье для 9-летней Анечки, говорится в сюжете ТСН.

Галина и ее внучка до сих пор не могут поверить, что имеют новое жилье.

“У меня мороз по коже идет, вы просто не представляете! Я не привыкла к таким подаркам. Большая благодарность всем людям, что добрые, дружелюбные! Поддержали нас в такую трудную минуту!” – благодарит Галина Таран.

Ракета отобрала жилье

После удара российской ракеты, развалившей их дом, маленькая Анечка чудом уцелела. Она выбралась из искореженного дома вместе с раненой бабушкой. Чтобы быть с внучкой, Галина сбежала из больницы, как только ей обработали раны.

Окна и двери в квартире выбило, мебель разбило, а в стенах появились трещины.

Бабушке с внучкой и кошкой пришлось переехать в металлический вагончик на даче, потому что некуда было деваться.

Как собирали средства

Новая квартира для Галины стала неожиданностью — она не просила о помощи, потому что привыкла всю жизнь полагаться на себя. Сбор средств на жилье устроила тренер Анечки. Девочка три года занимается танцами и акробатикой.

Сначала откликнулись родители других детей, а впоследствии неравнодушные со всей Украины – и за лето собрали бабушке с внучкой на новое жилье.

"Кто десять, кто двадцать или две тысячи бросали. Благодаря всем украинцам было 490 тысяч. Тетя Галя добавила собственные средства. И мы приобрели жилье для них. Теперь будем спать спокойно”, — рассказывает Виктория Еремеева, руководитель коллектива эстрадного танца.

Бабушка заботится об Анечке с рождения. Мать отказалась от нее еще в родильном доме. Отец участия в воспитании ребенка не принимает. Галина работает бухгалтером и зарплаты на новое жилье явно не хватило бы.

Что на месте разрушенного дома

Разбитый российской ракетой дом до сих пор не отремонтирован. Крышу только сейчас начали накрывать. Ни газа, ни воды нет.

От местных властей через несколько месяцев после удара семья получила сто тысяч гривен помощи.

“Проектанты до сих пор считают. Уж сколько времени прошло – никто ничего абсолютно. Дождь, ливень был — все затекло, все кругом, потому что крыши не было. Все жильцы должны сложиться на 5 процентов суммы, которая нужна на ремонт нашего дома”, — рассказывает Галина Таран.

В новой квартире Галина завершает ремонт собственными силами. На подоконнике поставила цветок, уцелевший в разбитом доме.

Они из окна видят свой бывший разбитый дом. Восстановят ли его и когда жители не знают. Городского голову отстранили от должности, семьи ищут крышу над головой своими силами.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Ракета разбила дом девочки! Люди собрали деньги на новое жилье!"

Напомним, на месте ракетного удара по городу Подгородное на Днепропетровщине спасатели во время аварийно-изыскательских работ несколько человек достали из-под завалов живыми.

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