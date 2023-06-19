Дом Елены сожгли россияне, а из арендованного — выселили после сделанного ремонта: женщина преодолевает проблемы ради детей

У Елены в Мариуполе был свой бизнес и жилье, она никогда в жизни не представляла, что ее детям придется жить в таких условиях.

Мама с двумя детьми, которая в прошлом году выбралась из Мариуполя под обстрелами, вторично осталась на улице уже на свободной территории Украины. Она самостоятельно, за последние деньги, отремонтировала арендованное жилье, а как только ремонт закончился — владелец решил его продать. Теперь женщину пустили жить в пустой сельский дом, который тоже нуждается в капитальном ремонте, говорится в ТСН.

Во второй раз за год Елена начинает жизнь с нуля, ей нужно привести в порядок сельский дом на Полтавщине. Ремонтировать нужно быстро, потому что Елена с двумя детьми и мамой осталась на улице.

Впервые их освободили от дома русские в Мариуполе. В городе на Азове их район называли МЖК, от их квартиры осталось пепелище. Они с детьми и мамой не смогли выбраться сразу. У 7-летней дочери Татьяны были бесконечные истерики, а 3-летний Гоша перестал говорить. “Сын две недели не говорил, он просто молчал. "Смерчи", "Ураганы", зенитки, авиабомбы. авиаракеты… Ты перестаешь верить даже в Бога, пусть прилетит эта ракета, меня уже убьет, чтобы все закончилось”, — вспоминает свои чувства женщина.

Елена из Мариуполя потеряла дом

25 дней они искали с детьми еду, воду, возможность выбраться из пылающего города. Сначала выехали в сторону так называемой "ДНР", а затем смогли переехать на украинскую территорию. Елена сразу добралась до Полтавщины, где живет крестный сын. Арендовала жилье для своей семьи в Гадяче, владелец сдал квартиру за коммунальную плату, но нужно было ее отремонтировать. "Там бетонный пол и гипсокартонные стены, больше ничего не было, ни душевой, ни разводки труб", — вспоминает женщина.

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Последние деньги, которые родить остались после эвакуации, Елена вложила в ремонт, все делали своими руками. С владельцем была устная договоренность, что они смогут жить там в эти и последующие годы. Но только что закончился ремонт – собственник поставил перед фактом, что жилье продает. "Он сказал, я же вас не заставлял, я же говорил, как может, как нравится, так и делайте", — отмечает Елена.

Женщина никого, ни в чем не обвиняющая, только удивляется, как после всего пережитого попала в такую ситуацию. Денег арендовать новое комфортно жилье у нее нет. В селе Красная Лука семье предложили в аренду старый дом. Женщина закатала рукава и снова делает ремонт своими руками. О своей беде она написала в социальной сети. Люди из разных уголков присылают ей остатки стройматериалов. “Плитку мы собирали по всей стране. Различная плитка, от разных людей. Это серая, белая плитки, лепили как было”, – показывает женщина.

Несколько рулонов обоев хватило на небольшую комнату и коридор. Татьяна и Гоша все ждут, когда у мамы дойдут руки в большую комнату, где должна быть детская.

Елена вынуждена снова делать ремонт

У Елены в Мариуполе был свой бизнес и жилье, она никогда в жизни не представляла, что ее детям придется жить в таких условиях, но именно для них она овладела всем спектром ремонтных работ, но есть проблема, которая ей не под силу.

Самая большая проблема этого дома – это отопление, старый газовый котел не работает, а из-за того, что дом стоял зимой без отопления, здесь в нескольких местах порвало трубы, и как провести зиму с детьми Елена пока не знает.

Как и не понимает пока, как оборудовать кухню. Старая плита и стол стоит на веранде, которую зимой невозможно будет использовать. "Крыша течет, здесь нужно утеплять крышу, и пол, и стены, и вариантов нет — это самая проблематичная комната", — жалуется женщина.

Елена готова побороть все проблемы, чтобы у детей был дом. Чтобы снова не оказаться на улице, после ремонта с владельцами планирует подписать соглашение. "Здесь составляется договор, на ту сумму, которую мы вкладываем в ремонт", — объясняет женщина.

А пока семья, которая никогда не жила в городе, овладевает жизнью в селе — засадили огород. В этой деревне у Елены есть поддержка — друзья из Мариуполя, и самое главное хоть и относительное, но спокойствие. 4-летний Гоша именно в деревне снова начал хорошо говорить. У друзей хозяйство – куры, корова, кошка и собака именно после контакта с домашними животными мальчик успокоился и начал улыбаться. Елена хоть и скучает по Мариуполю, но говорит, что после ужаса, которые они пережили с детьми в этот город, она вернуться не может. В селе на Полтавщине начинает строить жизнь, несмотря на все трудности.

Помочь семье можно по реквизитам:

ПриватБанк

МФО банка: 305299

Получатель платежа БАРКОВАЯ ЕЛЕНА Станиславовна

IBAN: UA653052990000026205641362466

Счет получателя: 26205641362466

Валюта счета UAH

РНОКПП получателя: 3279202340

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