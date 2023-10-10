"Дом хоббитов": как выглядит уникальное сказочное укрытие в Гостомеле Киевской области

В Гостомеле, близ Киева, на территории начальной школы построили укрытие в виде домика хоббитов из известной книги английского писателя Джона Толкина. В укрытии может разместиться более 70 человек, и школьники говорят, что им очень нравится новое бомбоубежище.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Светланы Березовской.

Во время воздушных тревог дети Киевской области будут спускаться в необычное укрытие - дом хоббитов. Сказочное школьное убежище стало продолжением восстановления гостомельской школы, пострадавшей от обстрелов в марте 2022. В начале полномасштабной войны в эту школу было 13 "прилетов".

В прошлом году дети учились онлайн, а волонтеры искали средства для восстановления школы. Основными меценатами восстановления и школы, и возведение укрытия стала украинская диаспора в Японии. Приют начали строить весной 2023 года. Волонтеры сами придумали, как должно выглядеть укрытие.

Ориентировочный бюджет возведения такого небольшого укрытия 250 тысяч гривен. Хранилище прошло немало согласований всех инстанций и самое важное — одобрено спасателями.

Разрушенная русскими школа в Гостомеле

Внутри укрытия в стиле фантастических героев. Студентка-волонтерка и художница Юлия провела в укрытии две недели — вырисовывая здесь котиков, шляпы самих хоббитов и добавила украинских символов — куклу-мотанку и трезубцы.

Сказочное школьное хранилище планируется использовать не только во время воздушных атак, а как центр детского творчества и реабилитации. В частности, в теплое время года в специальных сказочных кабинках будут жить кролики, которые уже стали любимцами учеников.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Укрытие – в доме Хоббитов! В Гостомеле на территории школы построили уникальное хранилище

Напомним, история любви воина, потерявшего обе ноги, получила продолжение.

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