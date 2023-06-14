"Дом ходил ходуном, было страшно, а бежать на улицу — еще страшнее": одесситка — о пережитой ночной атаке

По словам одесситки, мощный взрыв прогремел около 2.30. Он был настолько сильным, что ее многоквартирный дом в какой-то момент уколыхнулся.
После ночного ракетного удара по Одессе стало известно, что кафиры традиционно атаковали жилой массив. Как сообщало оперативное командование "Юг", повреждены бизнесцентр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины.
ТСН.ua разыскал одну из очевидцев ночной атаки оккупантов и пообщался с ней.
Женщина, живущая в 300 метрах от бизнес-центра, рассказывает, что взрыв был настолько мощным, что ее многоквартирный дом в какой-то момент колыхнулся.
"Около 2.30 утра раздался взрыв, после него мы услышали несколько хлопков. Даже не представляю, что взрывалось по прилету ракеты. Я проснулась и почувствовала, что мой дом впервые ходил ходуном. За доли секунд мы выбежали в коридор, но в укрытие решили не идти. Было очень страшно. Я помню случай, как неделю назад погибли люди в пригороде, которые бежали в укрытие, они погибли на улице", — рассказала нам одесситка Тамара.
По ее словам, последствия попаданий она увидела после рассвета.
"Уже утром я увидела последствия и поняла, что попадание было именно в бизнес-центр. Там разрушено все. Рядом расположен склад одной из сетей супермаркетов, там, насколько я поняла, возник пожар. Раньше над этим складом располагался музей, но во время войны он не работал", — рассказывает одесситка.
К этому добавляет, что циничность обстрела состоит в том, что рядом с местом попадания ракеты нет ни одного военного объекта.
"Они целят ночью по жилым кварталам, по спящим людям", — добавляет наша собеседница, анализируя последние атаки врага по Одесщине.
Ракетный удар по Одессе 14 июня
Напомним, российские кафиры в ночь на 14 июня атаковали Одессу ракетами "Калибр", запустив по городу четыре ракеты, две из которых были сбиты силами противовоздушной обороны. К сожалению, есть попадания. Ракеты попали в состав торговой сети, бизнес-центра, учебного заведения, жилищного комплекса, заведения питания, магазинов и машин.
Взрывной волной был поврежден храм князя Владимира : там вылетели окна, на полу лежат изуродованные иконы и другие церковные вещи. По последним данным, из-за атаки известно о трех погибших и 13 пострадавших. Спасатели на месте разбирают завалы в поисках людей.
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