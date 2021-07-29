Дом на Прикарпатье, на который упал самолет, восстановлению не подлежит: в нем жили три семьи

Дом на Прикарпатье, на который упал самолет, восстановлению не подлежит: в нем жили три семьи

Здесь обитают фактически три семьи из 9 человек.

Семья, жилье которой разрушила крушения, пока будет жить в отеле. А восстановить дом обещают помочь чиновники. Накануне на двухэтажку в селе Шепаровцы упал и загорелся легкомоторный самолет. Пилот и трое его пассажиров погибли.

Об этом со месте трагедии сообщает корреспондент ТСН Алла Пасс.

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Пока новой информации о ходе расследования авиакатастрофы ни от полиции, ни от членов комиссии нет. Аэропорт закрыт. А вот в доме, на который самолет упал, людно. Его жители с помощью друзей пытаются спасти хоть что-то. Но действительно — на вряд ли им это удастся — сгорело буквально все: мебель, одежда, продукты. Ведь после взрыва самолета дом вспыхнул как свечка.

Но хуже всего даже не вещи, сам дом восстановлению не подлежит, сказали эксперты его владельцам. Здесь обитают фактически три семьи из 9 человек, из которых 4 — дети.

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Сейчас на несколько дней их приютили у себя местные отельеры. Неравнодушные люди помогают одеждой и продуктами.

Напомню, в этом крушения погибли все, кто был на борту: трое пассажиров и пилот. Пассажиры — хасиды, 2 из них граждане США, один из Великобритании. В Израиле учились на раввинов. В Украину приехали на отдых.

Погибший пилот — Игорь Табанюк. Военный летчик с 40-летним стажем. Более 10 последних лет в Коломые он возрождал малую авиацию.

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