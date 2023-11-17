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Дом-термос из десятков тысяч бутылок: украинка больше не боится блекаута – что она придумала

Автор
Елена ЛоскунЕлена Лоскун
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Дом-термос из десятков тысяч бутылок: украинка больше не боится блекаута – что она придумала

Дом Веры Ивашко

ТСН узнала, как украинцы готовятся к зиме.

В Министерстве энергетики сообщили, что только за последние несколько месяцев оккупанты 60 раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому украинцы уже готовятся к возможным отключениям света и даже газа. Снова запасаются зарядными станциями, павербанками и фонариками.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Лоскун.

Дом-термос в Полтавской области

В селе на Полтавщине все знают, где живет Вера Ивашко, потому что ее двор видно издалека. Забор, стены уборной, погреба и даже дома - все здесь выложено из стеклянных бутылок, закрепленных смесью из песка и глины или цементом. На солнце сверкает, будто драгоценные камни. Женщина говорит: это не только красиво, но и практично. Если раньше в доме приходилось включать обогреватель - теперь он не нужен. Тепло сохраняется, будто в термосе. Здесь из бутылок даже пол. 

"Положила бутылку о бутылку - глиной залила, еще жидким стеклом пролила. А потом линолеум положила", - говорит жительница Полтавщины Вера Ивашко.

Вера Ивашко / ©
Вера Ивашко

Дом не газифицирован. Обогревается только печкой. После утепления бутылками дров Вера начала тратить на треть меньше.

За дело она взялась семь лет назад. Все делает самостоятельно. Идею подсмотрела в кино, где из бутылок возвели имение. Как делать смесь для укрепления бутылок - посоветовал знакомый. Стройматериалы были в доступе - в то время Вера имела магазин и стеклотары хватало. Сейчас же приходится собирать по всему селу, в том числе и на свалках.

Дом Веры Ивашко / ©
Дом Веры Ивашко

Сколько бутылок уже ушло – не знает. Считать прекратила, когда их использовала более 50 тысяч.

Вера Ивашко / ©
Вера Ивашко

Корреспондент ТСН утеплил дом и почти на 50% снизил потребление газа

Корреспондент ТСН Станислав Ясинский тоже самостоятельно готовит свой дом к холодам. Он как раз снаружи утепляет окна. Ибо застройщик об этом должным образом не позаботился. Щели Станислав задувает монтажной пеной. Подоконник – укладывает утеплителем.

"Это такой усиленный пенопласт. Утеплитель стоит 80 грн листочек. То есть, его хватает, наверное, на 3 окна", — говорит Станислав Ясинский.

Станислав Ясинский утепляет свой дом / ©
Станислав Ясинский утепляет свой дом

Чтобы предотвратить теплопотери - Стас советует отрегулировать пластиковые окна и двери. Причем, сделать это нужно как владельцам частных домов, так и квартир.

Еще один лайфхак уже в комнатах - за батареями наклеить специальную фольгированную пленку с утеплителем. Чтобы нагревались не стены, а воздух в помещениях.

Радиаторы в доме Стаса работают от котла. Но, если вдруг газ исчезнет - у него есть план Б. Камин на дровах. На случай отключения электроэнергии - купил генератор. А в доме установил источник бесперебойного питания.

"Двух аккумуляторов хватает часов на 10 работы всего света в доме, и всех мелких электроприборов. Нельзя включить насос, нельзя включить чайник, посудомоечную машину и духовку", - говорит Станислав Ясинский. 

И это лишь часть того, что Стас уже сделал для утепления жилья и своей энергонезависимости. Ведь модернизацией дома занимается несколько лет подряд - чуть ли не с первого дня его покупки.
 
"Если в первый месяц, когда мы сюда сюда заехали - этот дом потреблял примерно 700 кубов газа. То когда мы сделали процедуры определенные, потребление упало сначала до 550, потом до 450. И сейчас 350-400 кубов в месяц", - говорит корреспондент ТСН.

Современное оборудование и мощный генератор установили во Львове

Андрей Андрусевич живет в одной из львовских многоэтажек. Здесь в тепловом пункте установлено современное оборудование.

"В разные часы, в разные дни недели в зависимости от того, какая температура снаружи и внутри - он регулирует всю систему отопления. Даже если на улице холодно, а люди не забирают тепло - он сразу снизит температуру", - говорит аналитик ресурсно-аналитического центра Андрей Андрусевич.

Андрей Андрусевич / ©
Андрей Андрусевич

Но запитано оборудование от городской сети. Поэтому когда нет электроэнергии - выручает мощный генератор. На его приобретение и установку в прошлом году потратили около ста тысяч гривен. У себя в квартире Андрей поставил еще и камин. Его можно использовать для обогрева.

В отличие от того, что у Станислава Ясинского - этот работает на биотопливе. Поэтому дымоход не нужен и подключение к электросети - тоже.

"Он работает на биоэтаноле - это такой спирт. Он имеет тепловую мощность около 3,5 киловатт. Это почти как 2 классических электрообогревателя", - говорит житель Львова. 
 
В арсенале Андрея также павербанк и зарядная станция. Правда, их купил задолго до полномасштабной войны. Вдруг что - сможет подключать гаджеты и бытовую технику. И даже интернет будет. А еще Андрей до сих пор не отказался от обычного стационарного телефона. Им не пользуется: держит на всякий случай.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 21:00 за 17 ноября 2023 | Новости Украины

Напомним, в Украине пенсионер изобрел уникальную конструкцию и теперь у него всегда есть свет.

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Дата публикации
Просмотры
2119
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