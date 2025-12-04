"Дом трясло": жители Одессы рассказали о жутком обстреле и блэкауте в городе

Последствия атаки на Одессу / © Одесский городской совет

В результате ночной атаки российских ударных беспилотников в Одессе без света остаются 50 тысяч абонентов. Из-за существенных повреждений на объекте энергетики заживить всех обещают только через двое суток. Во время налета дронов семеро гражданских получили ранения.

Враг направил несколько десятков «Шахедов» в плотную жилую застройку в спальном районе города.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Елены Черняевой.

Дома тряслись, а кошку выбросило волной

Жители многоэтажек пережили адскую ночь, бежав в укрытие в соседней школе под звуки взрывов.

«Мы убегали, тут „Шахед“ висел. У меня телефон не сработал, а я услышала один взрыв и быстро убежала, они один за другим, один за другим. Где-то двенадцать-тринадцать», — говорит местная жительница.

Более тридцати людям понадобилась помощь психологов. Люди рассказывают, что было очень страшно.

«Сильный удар, волна, я подскочила, мы выскочили. Песика схватили, кошка впереди, и тут волна, кошку выбросило в другую комнату. Трясло так, что думали — дом упадет», — говорит потерпевшая.

Масштабные разрушения и проблемы с обогревом

Жители многоэтажек — без окон и дверей. Коммунальщики убирают обломки и битое стекло. Предварительно, необходимо временно закрыть пленкой или досками две с половиной тысячи стекол.

Поскольку большинство пострадавших домов оборудованы электроплитами, местные жители остались не только без света и с выбитыми окнами, но и без горячей пищи. Благотворители согревают людей чаем и обедами.

На месте попаданий вспыхнул пожар. Спасатели сообщили, что во время тушения объявили повторную тревогу, и началась вторая волна атаки. Чрезвычайники переждали опасность в укрытии, обломки повредили пожарную машину.

Энергетики говорят, что повреждения энергетического объекта существенные, и раньше чем за двое суток восстановления энергоснабжения даже не обещают.

