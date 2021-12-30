Дом взлетел на воздух: в Одесской области трагически погиб мужчина

Дом взлетел на воздух: в Одесской области трагически погиб мужчина

В доме произошел мощный взрыв.

В Одесской области в результате взрыва погиб 80-летний пенсионер. Его дом взлетел в воздух из-за утечки бытового газа.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 30 декабря.

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Трагедия произошла в курортном Каролино-Бугаге. Когда спасатели прибыли по вызову — увидели, что часть дома сложилась как карточная, а вокруг разбросаны камни. Кроме того, плиты перекрытия упали вниз и заблокировали доступ в середину устоявшегося здания. Чтобы разобрать завалы, пришлось вызвать подъемный кран. В середине спасатели и обнаружили хозяина.

"Выяснилось, что произошел взрыв без последующего горения в одноэтажной пристройке двухэтажного жилого дома. Предварительная причина — разгерметизация газового баллона", — сказала Марина Мартыненко, спикер ГУГСЧС в Одесской области.

В Каролино-Бугазе из-за утечки газа взлетел на воздух дом, есть погибший | Новости Украины

Напомним, в Кривом Роге в жилом доме прогремел взрыв. В результате чего пострадали два человека.

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