Дома без окон и около 30 пострадавших: что говорят очевидцы о моменте ракетного удара по Харькову

Российские оккупационные войска атаковали Харьков ракетами и беспилотниками. Сначала в семь вечера 30 декабря в городе прогремело шесть ракетных ударов, а затем в час ночи — ударили "Шахеды". Все попадания – в гражданскую инфраструктуру. Это жилые дома, банк, кафе, админздания. Вспыхнули пожары. А раненых насчитали уже 28 человек.

Детальнее о последствиях атаки – в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

В центре Харькова под звуки взрывов люди бегут в подземку. Один за другим в городе раздаются взрывы.

Россияне атакуют Харьков ракетами – одно из первых попаданий во двор жилого дома. После атаки РФ окровавленных людей спасатели выводят из дома медикам. Пожарные в это время ликвидируют пламя.

Люди с чемоданами выходят из дома. Ночь на 31 декабря они проведут у родственников.

"Родители были дома, успели в коридор выйти".

"Первый (взрыв — ред.), они спрятались. Секунд 10 прошло и второй — это как раз накрыло. Шок. Сейчас в скорую, немножко там раны залатают и дальше. Конечно шок, пожилые люди", — рассказал один из свидетелей об ударе оккупантов.

Одна из семей дома в Харькове также чудом успела добежать до коридора.

"Окон нет, дверей нет, стен нет. Дети все побежали в коридор и уже во второй прилет все были в коридоре", – рассказывает женщина.

Семья с домашними любимцами стоит под окнами своего избитого дома.

В семь вечера россияне запустили из Белгорода сразу шесть ракет.

"Мы шли как раз гулять и прозвучал первый подрыв. Я посмотрел в окно и увидел, что со стороны площади идет дым. Потом буквально минута и второй. А потом еще. Я посмотрел – черный уже дым валит", — рассказал харьковчанин.

Как рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов после атаки оккупантов в Харькове разрушения достаточно большие.

"У нас более десятка домов без окон и еще будет обследование. И сотни фактически квартир почти разрушены", – отметил он.

Одна из ракет попала в гостиницу в центре города. От удара там обрушились перекрытия нескольких этажей. На тот момент было заселено более трех десятков номеров. Двое гостей города получили ранения. Среди них – 26-летний гражданин Великобритании, работавший в Харькове с командой немецкого медиа.

"Двое пострадавших – один иностранный журналист. Обломочное ранение грудной клетки. И женщина с ранением тоже грудной клетки. Они доставлены в больницы города", — рассказал директор центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

В результате атаки разбили десятки магазинов. Сотни квартир разрушились, взрывной волной также повредило детсад, больницу и автомобили.

"Этот факт можно расценивать как терроризм, потому что удары наносили вслепую, в центр города. С целью наибольшего уничтожения граждан", — прокомментировал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Напомним, поздно вечером 30 декабря и ночью 31 декабря Россия нанесла ракетный удар по Харькову, а также атаковала беспилотниками. Целями террористов стали жилые дома, офисы, торговые помещения, больницы, гостиница. По состоянию на утро известно о 28 пострадавших. Что известно о последствиях вражеской атаки по городу – читайте на сайте ТСН.ua.

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