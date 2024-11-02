Дома будущего: как в Чехии "панельки" превратили в комфортное и экономное жилье

Экономия энергоресурсов для украинцев остается актуальной. Сокращение энергозатрат является мировым трендом. В Чехии старые дома утепляют и модернизируют и переходят на другие источники энергии.

Корреспондент ТСН Валентина Доброта расскажет, каким образом в Чехии из холодных панельных домов сделали современное жилье.

Яна Драпалова – глава района Новый Лесковец чешского города Брно. Это окрестность города, застроенная во времена соцлагеря. Панельные дома так называемого чешского проекта. Украинцам они тоже знакомы. Такие когда-то строили и у нас, а жить у них было мечтой. В Чехии – это самое худшее жилье.

Яна Дрополова

Треть домов Брно – это муниципальная собственность, которую город сдает в аренду жителям. И Яна Драпалова поставила амбициозную цель – сделать дома качественными, энергосберегающими. Но вместе с тем, чтобы и стоимость аренды жилья для людей не взлетела к небу.

Модернизацию района начали за кредитные средства. Пограмм поддержки тогда еще не было. Чтобы сэкономить – сначала модернизировали хаотично, однако это не дало результатов.

Дома в Чехии

Но уже в двух комплексно модернизированных домах – результат увидели сразу. Расходы на коммуналку уменьшились более чем на половину. И когда арендаторы почувствовали экономию – власти начали мотивировать к модернизации и собственников частного жилья.

"С самого начала было достаточно сложно объяснить людям, потому что они не верили, что могут сэкономить 60% энергии на отоплении. Затем люди увидели реальный эффект для своего бюджета. И именно финансовая мотивация была наибольшей силой для наших достижений", – говорит Яна Драпалова.

Деревья, цветы и газон на крыше – это не только о лаунж-зоне отдыха. Зеленая крыша сохраняет тепло зимой, а летом дом охлаждает. А дождевая вода не забивает городских коллекторов.

"Вода остается в земле, остается на крыше, потом она испаряется, охлаждая окружающую среду. Кроме того, зимой он служит дополнительным слоем для защиты от холода. В принципе, чем больше зеленых крыш, тем лучше летом, потому что в городе прохладнее, а зимой в домах теплее", — говорит директор чешского фонда экологического партнерства Петр Казда.

Ранее архитекторы, говорит директор чешского фонда экологического партнерства Петр Казда, вообще не считались с тем, чтобы вода оставалась в городе. А теперь наоборот – в Брно повсюду собирают дождевую воду. Так называемую серую воду из умывальников и душевых аккумулируют в озерках, где ее очищают корни растений.

"Панельки" в Чехии

В одном из домов вместо жалюзи на окнах – солнечные панели. Они не только производят солнечную энергию, но и защищают помещение от солнца. И здесь нет кондиционеров, вместо них дождевая вода. Вода аккумулируется вокруг дома и его охлаждает. Это будущее, уже воплощенное в чешской глубинке.

Дождь вместо кондиционеров и клумбы на крышах: как утепляют дома в Чехии?

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