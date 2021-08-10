Дома горят на глазах, а люди убегают на лодках: какая ситуация на охваченном пламенем курортном острове Эвия (фото, видео)

Дома горят на глазах, а люди убегают на лодках: какая ситуация на охваченном пламенем курортном острове Эвия (фото, видео)

Очевидцы лесных пожаров в греческой Евии рассказали о безжалостном огне,который разрушил их дома.

В Греции все еще напряженная ситуация с лесными пожарами. Сейчас со стихией борются в столичном регионе Аттика, на Пелопоннесе и на острове Эвия (Эвбея). Одним из наиболее пострадавших районов является север Евии, где пожары бушевали в течение пяти дней. Огонь в считанные дни заставил тысячи людей покинуть свои дома и разрушил десятки объектов собственности и немало жилых домов, уничтожил растительность.

ТСН.ua собрал всю актуальную информацию о пожарах, которые бушуют на греческом острове Эвия (Эвбея).

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По сообщениям греческих СМИ, большинство крупных пожаров в стране взято под контроль. Всего за последние дни в разных районах Греции вспыхнуло почти 600 пожаров. Густой дым все еще несется с острова Эвия, северо-востока от Афин, который горит уже неделю. Там, как и в других частях Греции, уже выжжено много домов и гектаров леса.

Из-за масштабнонр возгорания, которое распространяется греческим островом Эвбея, более 2500 человек были вынуждены бежать, покидая свои дома. Некоторых увозили на лодках. Хо тя отдельные жители намеревались остаться защищать свою собственность.

"Я полностью понимаю боль наших сограждан, которые видели, как горят их дома или имущество", — сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телеобращении 9 августа.

Firefighters continue to fight wildfires on the Greek island of Evia.



It's the 8th day wildfires have burned there.



Authorities denounced "insufficient" means to tackle the blazes. pic.twitter.com/2vtoGIp7bX — euronews (@euronews) August 10, 2021

На этом же острове Эвия в пожаре сгорело древнее оливковое дерево. Как пишет Greek Reporter, дереву было более 2000 лет и оно было крайне больших размеров и приносило плоды. Сейчас от растения остались только обгоревшие фрагменты.

ΡΟΒΙΕΣ Ευβοίας: Ελιά ... 2500 χρόνων! ️

Πριν και μετά την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ! ️￼

Ελαιώνας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ￼! ️ ￼ pic.twitter.com/0wqeZ7hmUO — apostolis panagiotou (@appanagiotou) August 8, 2021

В результате пожаров в Греции, по данным ВВС, погибли три человека, в том числе пожарный доброволец, которого ударил столб, и промышленник, которого на прошлой неделе нашли без сознания на заводе около Афин. Третий человек погиб в понедельник, 9 августа, когда его бульдозер упал в скалу во время пожара.

Греческий пожарник на месте пожара / Associated Press

Других людей госпитализировали в больницу из-за отравления дымом и с ожогами.

"Пожар был нашей судьбой, никто не мог его погасить", — сказал местный мужчина, который от пожара потерял всю свою ферму, в комментарии ВВС.

VIDEO: A wildfire burns near the village of Avgaria, in the north of the Greek island of #Evia, where Greek, Serb and Slovak firefighters are conducting an operation to slow and stop the spread of the flames #greecefire pic.twitter.com/ V26Co0W9mZ — AFP News Agency (@AFP) August 10, 2021

В свою очередь, глава Евии Клелия Димитраки заявила, что она обеспокоена тем, что эта территория никогда не восстановится.

"Это "Холокост". Все села, вся территория добитая. Все, что мы говорим сегодня, — это то, что нам посчастливилось быть живыми", — сказала она.

AVGARIÃ¡, Greece: A key town will likely be spared from a week-long inferno consuming so much of the Greek island of Evia partly because water-bombing helicopters have finally fully entered the battle, the local mayor said. #BangkokPost #World https://t.co/XfyKUShvsf — Bangkok Post (@BangkokPostNews) August 10, 2021

"Пожары. В Греции нет передышки. Остров Эвия продолжает переживать часы террора. Пламя уничтожило тысячи гектаров, сотни домов и тысячи людей были эвакуированы морем. На помощь приходят люди и транспортные средства из Украины, Сербии, Румынии, Швейцарии, Франции и Египта", — пишет один из пользователей Twitter.

Incendi. Nessuna tregua in Grecia. L'isola di Evia, continua a vivere ore di terrore.Le lingue di fuoco hanno distrutto migliaia di ettari, centinaia di case e 3mila persone sono state evacuate via mare. In soccorso uomini e mezzi da Ucraina, Serbia, Romania, Svizzera, Francia Egitto pic.twitter.com/z7IFyEQEtG — Franco Scarsella (@ FrancoScarsell2) August 10, 2021

Одна из семей, которая более 40 лет прожила в селе Лимне на острове Эвия и имела там свой бизнес, после нынешнего пожара была вынужден бежать как можно дальше. Как рассказал Sky News сын семьи Паблос Гарифаллу, он забрал своих родителей в безопасное место и вернулся посмотреть, что осталось от дома. По его словам, сейчас там все рушится. Пожар, охвативший Лимне, был жестоким, и Паблос говорит, что экстренные службы озабочены тем, чтобы вывести людей, а не спасти имущество.

Он говорит, что люди во многих селах недовольны. Они в ынуждены покидать свои дома, хотя ожидали, что службы экстренной помощи защитят их имущество. Он говорит, что когда его отец узнал о том, что случилось с тем, над чем он так много работал, он просто заплакал.

И Паблос теперь волнуется, что произойдет с Евией. Он говорит: "Я думаю, что многие люди покинут остров. Это не маленький кусочек Евии, что сгорел, это половина острова".

#GRECIA



I boschi di #Eubea/#Evia bruciano da giorni. Le fiamme hanno circondato i villaggi: residenti e turisti sono stati evacuati a bordo di traghetti. Il PM Kyriakos Mitsotakis: l'ondata anomala di caldo è una "realtà del cambiamento climatico". pic.twitter.com/zkFGawJDRy — Asiablog.it (@Asiablog_it) August 10, 2021

В то же время, по информации Kathimerini, 10 августа пожар на севере Евии приобретает новые обороты. В пригороде Афин около Пефки восстановился сильный ветер, который раздувает огонь. По данным издания, сейчас пожар угрожающе движется к селу. Недавно прозвучали колокола, и с линии 112 поступило сообщение об эвакуации деревни. Теперь все силы пожарных направлены на то, чтобы пламя не дошло к домам.

По данным метеорологов, в Греции установилась рекордная за последние 40 лет жара. И хотя Грецию каждое лето охватывают лесные пожары, в этом году огонь — сильнейший за последние несколько лет. Основная причина массовых пожаров в стране — аномальная жара. Из-за глобального потепления ситуация будет становиться все хуже.

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