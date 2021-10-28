Дома, которых нет: украинцы загоняют себя в капкан, заселяясь в дом, не введенный в эксплуатацию

Дома, которых нет: украинцы загоняют себя в капкан, заселяясь в дом, не введенный в эксплуатацию

Журналисты ТСН.Тижня расскажут обо всех уловках застройщиков и чиновников, которые заводят людей в голые стены со "строительным" тарифом

ТСН.Тиждень выяснила, почему готовые стены дома совсем не означают, что можна в него заселяться. И почему коммуналка в новостройках означает неподъемную коммуналку по тарифам заводов?

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Только в Киеве более 100 высоток стоят с предписанием «невведенный в эксплуатацию». Люди, вложившие в квадратные метры последние деньги, заселяются в почти готовые дома и живут с перебоями света и слабым давлением воды в кране.

«Дом уже был готов, и мы думали, что все прекрасно. Но с тех пор прошло 3 года, сроки сдачи дома в эксплуатацию постоянно переносятся. А мы здесь живем», — рассказал ТСН. Тиждень киевлянин Виктор Сафронов, владелец квадратных метров в недострое.

Пока его высотку не передали на баланс от застройщика жителям, в ней действуют тарифы, рассчитанные на временные строительные работы. А они вдвое выше обычного амбарного для населения, потому что считаются промышленными.

«Если в каждой квартире сиюминутно люди включат чайники, будет просто выбивать и тушить весь дом. То же случится и с водой. Потому что здесь воду дают, чтобы рабочие помыли инструменты, руки» — объяснила Юлия Смирнова, директор риэлторского объединения.

ТСН.Тиждень нашел выход из тарифной ловушки. Мы расскажем обо всех уловках застройщиков и чиновников, которые заводят людей в голые стены со «строительным» тарифом. Инструкцию по разоблачению нечестных строительных схем дадим для каждого уже в это воскресенье, в 19.30 только в ТСН.Тиждень с Аллой Мазур.

ТСН.Тиждень расскажет о уловках застройщиков и чиновников, которые заводят людей в голые стены со "строительным" тарифом

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