Дома не было еды: в Днепропетровской области отец двоих детей ограбил могилы

Мужчина признал вину и раскаялся.
В г. Верховцево Каменского района Днепропетровской области мужчина обворовал могилы. На суде он заявил, что сделал это, потому что дома не было еды.
Об этом идет речь в приговоре Верхнеднепровского районного суда Днепропетровской области, сообщает ТСН.ua.
Следствие установило, что 2 ноября 2021 года мужчина ограбил две могилы. Он украл металлические швеллеры, которые являлись опорами для надгробных плит. Стоимость нанесенного ущерба правоохранители оценили в 1071 грн.
Во время суда мужчина вину признал и раскаялся. Он рассказал, что ограбил могилы, потому что дома не было еды. Похищенное он вернул полиции.
Потерпевшая на суд не пришла, однако сообщила, что у нее нет материальных претензий к обвиняемому.
Суд признал мужчину виновным по ч.3 ст. 297 УК Украины. Его приговорили к 4 годам лишения свободы, заменив этот срок испытательным.
Читайте также:
- В Кривом Роге КП "Скоростной трамвай" закупило 15 гробов и крестов
- Чувствовал себя как дома: в Днепре мужчина залез в чужой дом и ходил по комнатах на глазах у изумленных хозяев
- 19-летняя бельгийка облетела вокруг света за 199 дней и установила рекорд