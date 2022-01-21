Дома не было еды: в Днепропетровской области отец двоих детей ограбил могилы

Дома не было еды: в Днепропетровской области отец двоих детей ограбил могилы

Мужчина признал вину и раскаялся.

В г. Верховцево Каменского района Днепропетровской области мужчина обворовал могилы. На суде он заявил, что сделал это, потому что дома не было еды.

Также читайте Рубил деревья на кладбище: в Черниговской области предприниматель повредил 15 могил

Об этом идет речь в приговоре Верхнеднепровского районного суда Днепропетровской области, сообщает ТСН.ua.

Следствие установило, что 2 ноября 2021 года мужчина ограбил две могилы. Он украл металлические швеллеры, которые являлись опорами для надгробных плит. Стоимость нанесенного ущерба правоохранители оценили в 1071 грн.

Во время суда мужчина вину признал и раскаялся. Он рассказал, что ограбил могилы, потому что дома не было еды. Похищенное он вернул полиции.

Потерпевшая на суд не пришла, однако сообщила, что у нее нет материальных претензий к обвиняемому.

Суд признал мужчину виновным по ч.3 ст. 297 УК Украины. Его приговорили к 4 годам лишения свободы, заменив этот срок испытательным.

Читайте также: