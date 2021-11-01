Дома-призраки: как киевляне годами вынуждены жить в высотках, которых официально не существует

Одну из столичных многоэтажек построили еще 4 года назад. В нем й живут люди, но юридически здесь строительная площадка и этой высотки просто не существует.

Под Верховной Радой протестовали владельцы квартир в украинских высотках. Их дома возведены, но не подключены к коммуникациям, потому что также не сданы в эксплуатацию. Только в Киеве насчитывается более 100 небоскребов, где до сих пор нет горячей воды, отопления, канализации.

Так почему готовые стены дома в Украине не означают, что вы можете в него заселяться? И почему коммуналка в таких новостройках означает непосильную плату по тарифам заводов? Об этом говорится 31 октября в сюжете ТСН.Тыждень.

Одну из столичных многоэтажек построили еще 4 года назад. В ней живут люди, есть квартиры с ремонтами. Но юридически здесь строительная площадка и этой высотки просто не существует. Официальным языком это звучит "не введенное в эксплуатацию здание".

Квадратный мэтр своей будущей квартиры Виктору обошелся в 14 с половиной тысяч гривен. За год постройки дома мужчина выплатил всю сумму. Но наличие стен совсем не означает, что в них можно жить. Большой дом – это два отдельных вопроса.

Первое: собственно коробка, то есть стены и перекрытия.

Второе: это вода, холодная и горячая, отопление, лифты, электросеть, канализация, система пожаротушения.

А это часто гораздо более трудная в реализации задача, чем покупка земли под строительство и просто возведение высотки. Уверенности покупателям квартир в этом доме добавляло, что заказчик строительства – коммунальное предприятие Спецжилфонд от Киевской администрации. Но последние три года даже крыша киевских властей не способна пробить коррупционные баррикады подключения к коммуникациям. Сейчас в доме есть только холодная вода. А вот с точки зрения электриков здесь и дальше строительная площадка, которой дают всего 400 киловатт. И как только жильцов станет больше, любой дополнительно включенный чайник выключит весь свет в доме.

Новости Украины: под ВР протестовали владельцы квартир, дома которых не подключены к коммуникациям

И таких не введенных в эксплуатацию домов, только в Киеве, больше ста. Причины у всех разные.

"У них (застройщика — Ред.) по паспорту строительства заявлено, что будет построено семь домов. В результате они понимают, что могут сэкономить место и построить восьмой дом и через этот 8-й дом все семь не берут на баланс", — объясняет директор риелторского объединения Юлия Курганова.

Это все должны жестко контролировать соответствующие службы — раньше это была Государственная архитектурно-строительная инспекция. И словами нардепки Елены Шуляк, ГАСИ торговала документами. Сейчас ГАСИ ликвидировали, но ни один коррупционер этого ведомства в тюрьму сел. Вместо злосчастного ГАСИ заработала ГИАС — Государственная инспекция архитектуры и строительства.

Как избежать нечестных застройщиков

Так что перед покупкой жилья стоит все выяснить. В первую очередь, отведена ли земля именно для строительства жилья и какой этажности. Это можно проверить в кадастровой карте. Еще немаловажный момент — технические условия. Это, по сути, информация для всех владельцев сетей, в какой мощности потребуется дом — в электричестве, напоре воды и т.д. Однако данных в открытом доступе нет.

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То есть 100-процентной гарантии, что вы не окажетесь в квартире без коммуникаций, нет. Но риски можно минимизировать — узнать все, что возможно о застройщике, что и когда он строил. Но как правило, застройщик с именем и хорошей репутацией держит и высокий ценник за квадратный метр — от 2-х тысяч долларов. Или покупать квартиру, когда дом уже сдали в эксплуатацию. Впрочем, тогда и цена существенно повысится.

Но надежда, что владельцы квартир будут иметь полную и доступную информацию о своем доме на всех стадиях строительства кажется на горизонте появилась. Такой законопроект уже прошел первое чтение в парламенте. А пока все строительство в Украине балансирует на грани абсурда. По нашей информации, взятки друг от друга ждут уже сами чиновники из конкурирующих ведомств. Землемеры от застройщиков, электрики от землемеров, пожарные от электриков и т.д.

Так сколько ждать жителям этой высотки, пока неизвестно. И удастся ли новому законопроекту искоренить коррупцию, которой пропитана вся сфера строительства в тысячах домов, в которых давно живут люди, но которых не существует — вопрос открыт.

Напомним, что ГАСИ прекратила существовать: как работает инспекция-преемница и подешевеет ли в Украине жилье.

Ранее сообщалось, как не попасть на крючок застройщиков-мошенников.

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