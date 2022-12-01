Домашнее насилие в блэкаут: какие признаки и куда обращаться, чтобы защитить себя и ближних

В этом году увеличилось количество обращений о домашнем насилии во время отключения электричества.

Насилие – одно из самых распространенных нарушений прав человека в мире. Чаще всего ему подвергаются женщины и девушки.

В Украине трудно подсчитать статистику, поскольку домашнее насилие часто остается скрытым. Однако благодаря информационной работе в обществе об этом преступлении в прошлом году заявляли вдвое чаще, чем в 2020-м. Такие подсчеты были обнародованы в МВД Украины.

В этом году увеличилось количество обращений о домашнем насилии во время отключения электричества. Такие данные привел министр внутренних дел Денис Монастырский.

В настоящее время продолжается ежегодная международная кампания "16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия".

Какие признаки насилия, куда обратиться за профессиональной помощью и как помочь тем, кто подвергся насилию — в эфире "Сніданку з 1+1" ведущим Нели Шовкопляс и Егору Гордееву рассказал ромский правозащитник и проектный координатор Ромского женского фонда "Чирикли" Юлиан Кондур.

Юлиан Кондур

Юлиан, что такое гендерно обусловленное насилие? По каким признакам его распознать?

Фактически, гендерное насилие — это пол и определенная социальная роль. Насилие может быть в разных формах: физическое, социально-экономическое, психологическое в отношении определенной гендерной группы. Женщины обычно непропорционально больше страдают гендерно обусловленным насилием. Мужчины тоже сталкиваются с этим, но в несколько иных формах и в других областях.

Сосредоточимся на наиболее распространенной форме – физическое насилие. Есть какие-то маркеры? Как это узнать?

Если говорить о семье, это подавленность, когда один из супругов – женщина или мужчина – чувствует, что их ограничивают, что их права или точка зрения не учитываются, что у них становится все меньше свободного времени, а рутинная работа становится своеобразным принуждением.

Юлиан, люди, пережившие насилие, часто закрываются в себе и держат пережитое внутри. Как в этом случае справиться с болью?

Очень часто пострадавшие закрываются в себе и не желают общаться. Важный момент - доверие. Таким может быть близкий человек: подруга или друг. Важно не давить на человека, а дать возможность выговориться. Если человек не рассказывает все подробности, не надо давить. Наступит момент, когда он сам сможет этим поделиться. Самое главное – иметь доверительные отношения с пострадавшим.

Куда можно сообщить о случаях насилия и получить профессиональную консультацию?

Я бы рекомендовал обращаться в полицию. Сегодня полиция больше реагирует на домашнее насилие, созданы отдельные департаменты, многие усилия общественности были направлены на то, чтобы полиция лучше делала свою работу. Это также могут быть профильные общественные организации, например организация "Ла Страда", которая уже длительное время действует в Украине и занимается противодействием домашнему насилию.

Обычно пострадавшие от насилия молчат о том, что с ними происходит, поэтому многие случаи остаются незадокументированными. Большинство опрошенных на улице женщин считают, что из-за введения военного положения и войны в Украине количество случаев гендерного насилия существенно возросло. Это подтверждает и международная программная руководительница по предотвращению сексуальной эксплуатации и надругательства, координатор по гендерным вопросам МОМ в Украине Иноуэ Эцуко.

Эцуко, кто сейчас находится в повышенной зоне риска по поводу гендерно обусловленного насилия?

Больше всего, конечно, женщины и девушки. Также подвергаются риску путешественники, которые вынуждены перемещаться по незнакомым местам. Также те, кто пережил насилие в семьях, нуждаются в особой защите, потому что они очень уязвимы.

Эцуко, как повлияло полномасштабное вторжение на ситуацию с гендерно обусловленным насилием после начала?

Прежде всего, что я хочу сказать, гендерно обусловленное насилие во времена кризиса проявляет себя больше всего. Именно так произошло в Украине. И теперь, когда семьи, общины, всяческие социальные связи либо перенапрягаются, либо ослабляются, возникает наибольший риск гендерно обусловленного насилия. Особенно когда продолжаются атаки, неприятная погода и новая волна вынужденного перемещения – тогда люди становятся более уязвимыми к насилию.

Часто говорят, что патриархальные взгляды оправдывают дискриминацию и насилие в отношении женщин и девушек и даже усугубляют их последствия. Опыт вашей работы подтверждает это или опровергает?

Должен сказать, что есть традиционные ценности и патриархальные обычаи, которые остаются не только устойчивыми в Украине. В Японии тоже распространены такие явления, но в Украине продолжается война, и женщины подвергаются обострению неравностей, господствовавших и перед войной, но теперь они ухудшаются.

Сексуальное, физическое и психологическое насилие проявляется не только в физических формах. Речь идет о моральном давлении, унижении и манипуляциях. Так что при первых проявлениях абъюза следует искать помощи, а если вы стали свидетелем такого преступления, не оставайтесь в стороне — предложите помощь или сообщите в надлежащие органы.

Горячие линии поддержки и предупреждения домашнего насилия:

0 800 211 444 – бесплатная горячая линия эмоциональной поддержки МОМ,

116 123 – национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия

15-47 – круглосуточная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия.

#МОМ_16днівАктивізмуПротиНасильства

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