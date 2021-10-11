"Домашний арест не соответствует моему лицу и персональной репутации", — отстраненный глава "Укресимбанка" Мецгер

"Домашний арест не соответствует моему лицу и персональной репутации", — отстраненный глава "Укресимбанка" Мецгер

Мецгер не может покидать свое место жительства с 22:00 до 6:00.

Под ночным домашним арестом — 2 месяца – будет сидеть отстраненный председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер. Сегодня, 11 октября, районный суд Киева избрал ему меру пресечения.

Об этом говорится в сюжете ТСН 19:30.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора. Сторона обвинения просила отправить Мецгера под круглосуточный домашний арест, однако суд назначил ночной.

Мецгер не может покидать свое место жительства с 22:00 до 6:00.

Аналогичный меру пресечения избрали и спикеру банка Владимиру Пикалову. Им обоим инкриминируют препятствование деятельности журналистов и незаконное лишение свободы или похищение человека.

Третьим подозреваемым по делу является директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов. Для него требуют меру пресечения в виде личного обязательства.

"Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста является чрезмерным, не соответствует моему лицу и персональной репутации", — заявил Мецгер.

Напомним

В программе "Схемы" появилось расследования о сотрудничестве государственного банка с предпринимателем, который ведет свою деятельность на оккупированной территории Донбассе и платит налоги боевикам.

о сотрудничестве государственного банка с предпринимателем, который ведет свою деятельность на оккупированной территории Донбассе и платит налоги боевикам. В рамках расследования журналисты программы "Схемы" взяли интервью у председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, которое закончилось нападением на них.

на них. Национальная полиция открыла уголовное производство по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов", а сам глава "Укрэксимбанка" сложил полномочия на время расследования.

Отстраненного главу управления "Укрэксимбанка" Мецгера посадили под ночной домашний арест

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