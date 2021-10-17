Домики для летучих мышей: на Закарпатье экологи устанавливают жилица для рукокрылых в храмах

Домики для летучих мышей: на Закарпатье экологи устанавливают жилица для рукокрылых в храмах

В одном из ужгородских соборов рукокрылые поселились еще века назад.

Закарпатские летучие мыши теперь имеют собственные дома. Сотни бет-боксов для краснокнижных установили экологи на башнях старинных храмов, чтобы они жили в тепле, размножались, но меньше беспокоили местных. Как живется рукокрылым в новых домах, — говорится в сюжете ТСН.19: 30 16 октября.

В мастерской ужгородского столяра кипит работа — он работает над новой партией кажанячих домиков. Необычное заказ поступил от закарпатских экологов. Мастер говорит, и не подозревал, что такие конструкции существуют. Эти домики экологи называют бет-боксами. Спланированы они так, чтобы летучей мыше было удобно висеть внутри. Кроме этого, конструкция защищает от холода.

Недавно бет-боксы начали появляться на чердаках закарпатских храмов, где живут рукокрылые. Их устанавливают сотрудники Института эколого-религиозных исследований.

В одном из ужгородских соборов рукокрылые поселились еще столетие назад, летали чердаком и пугали верующих.

Экологи говорят, что сейчас летучие мыши почувствовали изменение погоды и полетели готовиться к холодам. Находим их в пещере в нескольких километрах от храма. Они нависают прямо над головами. Гостям не рады, но нападать не будут, уверяет еколог.

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Летучая мышь не является опасным животным. Она может укусить только в целях своей защиты. А обороняться им приходится часто. Потому что обычно люди, только заметят в помещении летучую мышь — пытаются ее убить вместо того чтобы выпустить из дома.

Обычно летучие мыши в жилища залетают случайно, и не собираются укусить хозяина, говорят экологи. Уверяют: увидеть дома летучую мышь, то хороший знак. В Китае их считают символами счастья и верят, что они приносят удачу.

Корреспондент ТСН Светлана Денищук

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