Домом им стала больничная палата: любимая уехала за бойцом на лечение в Бельгию и их женили в посольстве

Мужчина обгорел настолько, что шансов на жизнь ему никто не давал, но сейчас медики удивляются, насколько быстро он выздоравливает.

Только начали жить вместе, когда произошла война. Во время контрнаступления на Херсонщине Сергей сильно обгорел, с ожогами такой степени ему давали немного шансов выжить, но медэвакуацией его удалось доставить в Бельгию, говорится в ТСН.

Поехать вместе — это была единственная его просьба, перед тем как Сергея и еще несколько украинских воинов с крайне тяжелыми ожогами транспортировали в ожоговый военный центр в Бельгии. Это был шанс на спасение. «Я сама от себя не ожидала, что я такое выдержу. Было очень тяжело…”, – вспоминает Снежана.

Еще четыре месяца назад он не мог даже говорить. Сергей от ожогов впадал в кому, 11 операций в Украине – только чтобы его можно было транспортировать за границу. Уже сейчас Снежана с Сергеем шутят, что эта палата — с видом на пол Брюсселя — будто их первая квартира со всем готовым.

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Они выросли в одном селе на Днепропетровщине, дружили из детского сада, а потом дороги разошлись. Снежана вышла замуж, родила дочь, развелась. Сергей в это время объездил всю страну – работал на строительстве мостов. Снова встретились, когда в планах Снежаны была поездка на заработки в Польшу, но Сергей не выдержал и попросил жить вместе. “Сказал уже никуда не еду, остаюсь и все. Все банально просто. Остались стали жить – через 3 месяца началась война”, — вспоминает Снежана.

“Меня никто не призывал, 24 мы встали, у нас большое хозяйство, в 5 утра встали и как раз над нашими дворами ракета… Она выбежала, плачет. Ну, говорю, собирай сумку”, – вспоминает Сергей.

Он защищал Херсонщину и был всегда на нуле, там получил первое ранение в голову. Через неделю в больнице снова направился к побратимам.

В августе в Зеленодольске его наградил президент за отвагу. Позже бойцы пошли в контрнаступление в Херсонской области. Сергей был в первой машине, прокладывавшей путь. Спасло то, что ехал на подножке, а не внутри. “Я пришел в себя от того, что у меня все пекло. Лицо поднимаю, огонь в лицо. Вдохнул еще в себя это горячее. Я начал все это тушить, но я вижу у меня ноги, трава, все горит. Я до водоотвода, но пока дошел, у меня от штанов осталось две кармана”, — рассказывает Сергей.

Несмотря на тяжелое ранение, он спасал других. Когда до него добрались медики, сразу предупредили — шансов выжить почти нет. “Не давали спать. Пытались найти вены, но все же обгоревшие, так он мне в ключицу стероиды колол. Мне сказал (медик – ред), что если ты заснешь – ты 200-й”, — добавляет Сергей.

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Уже в коме его вертолетом доставили в Киев. Телефон по дороге потерялся. Все это время она искала его по больницам, когда же Сергей очнулся и к нему вернулась память, попросил медсестру найти Снежану в Фейсбуке. “Он говорит, что ты меня забыла? У меня такие слезы. Говорит, нет, уже взяла билет”, — рассказывает Снежана.

С тех пор они вместе. После 15 операций Сергей демонстрирует как можно выжить, когда осталось менее 30 процентов кожи. Вместе со Снежоной он заново учился – как пить, как есть, как сгибать конечности и двигаться. Болезненные и длительные этапы реабилитации, но Сергей их проходит такими темпами, что здешний медперсонал в восторге. Как и от всей этой истории любви и преданности.

Когда пара уехала подавать документы на бракосочетание, работники ожогового центра решили, что это они уже женятся и в подарок украсили палату. Так в ней и живут, а недавно в посольстве их таки поженили.

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