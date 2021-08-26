"Домой оставалось 4 км": подробности жуткого ДТП на Львовщине, в котором погибло трое молодых людей

Семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Состояние семерых человек, пострадавших в аварии во Львовской области, остается тяжелым. Трое из них в реанимации. У пострадавших множественные переломы, повреждения внутренних органов.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 26 августа.

Две машины столкнулись накануне ночью. Компания друзей возвращалась с концерта в Бориславе домой в деревню. Их было пятеро, за рулем 40-летний водитель. В такси на большой скорости врезался легковой автомобиль. Его 19-летний водитель был пьян и выехал на встречную. От удара машины превратились в металлолом.

Водитель такси и еще двое пассажиров — 16-летняя девушка и 20-летний парень — погибли на месте. Три человека госпитализированы.

"Они все вместе были на концерте, заказали себе такси и ехали домой, еще осталось 4 километра", — рассказывает мать пострадавшего Стефания Шифурка.

Травмы получил и сам 19-летний водитель, который вылетел на встречную, и его трое пассажиров.

"Спидометр у того дурака остановился на 140. Наш Славик никогда не превышал скорость, могла быть 60 километров, он со всеми ссорился: "Чем тише едешь, тем дальше будешь", — рассказывает коллега погибшего Ярослава Марина Каблаш.

Возле палаты шофера сейчас конвой. Парню объявили о подозрении за совершение смертельного ДТП, ему грозит до 12 лет за решеткой. Между тем на место трагедии родные погибших несут цветы и лампадки.

Новости Украины: автотроща во Львовской области - состояние пострадавших остается тяжелым

Напомним, в Подольском районе Киева перевернулся автобус, до отказа набитый пассажирами. Среди пострадавших — новорожденный ребенок.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку