"Дональд и Владимир снова друзья": экс-советник Трампа сделал неожиданное заявление о Путине

Джо Болтон / © Associated Press

Бывший советник Трампа по национальной безопасности, американский политик и дипломат Джон Болтон считает, что во время встречи на Аляске Путин будет пытаться убедить Трампа, что «они снова друзья».

Об этом он сказал в комментарии ТСН.

Болтон отметил, что все будет зависеть от того, сможет ли Путин убедить Трампа в том, что «они снова друзья».

«Думаю, сможет ли Владимир Путин воспользоваться своей подготовкой в КГБ, чтобы снова вернуть Трампа под свое влияние, убедить его, что «Дональд и Владимир — снова друзья». Если ему это удастся — это будет иметь много последствий. Очевидно Путин стремится восстановить отношения, которые были последние 6 месяцев, когда он откровенно отказался делать что-либо, что могло бы приблизить окончание незаконной агрессии против Украины. Это вывело Трампа из зоны комфорта. Поэтому усилия Путина — это показать, что он настроен на мир, хотя не собирается этого делать», — сказал Джон Болтон.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТРАМП устал от РАЗГОВОРОВ с ПУТИНЫМ? Экс-советник по нацбезопасности БОЛТОН о встрече на Аляске

Напомним, по информации Белого дома, встреча Трампа с Путиным начнется 15 августа в 22:00 по киевскому времени.