"Донаты на ВСУ — это не индульгенция": военный резко высказался об откупе от мобилизации

Владислав Дутчак на позывной "Доцент" — историк, кандидат философских наук, младший лейтенант Национальной гвардии "Азов". Он считает, что донаты на армию не должны освобождать от мобилизации, а воевать должны все: как сыновья сельских учителей, так и народных депутатов.

Такое мнение военный выразил в интервью ведущей ТСН Наталье Островской.

“Здесь очень тонкая грань. Есть человек, который имеет состояние миллиарды и он вкладывает миллион. Конечно, это много. А есть учительница-пенсионерка, которая даже шести тысяч не имеет, и эта женщина доначит тысячу. Так кто больше дал? Для меня очевидно, что миллион — это миллион. Но тысяча, которая из этих запасов дана, для меня она больше весит. Хотя с экономической точки зрения понятно. Если говорить о донатах на армию — это очень хорошо, и это нужная вещь. Но донаты — это не индульгенция. Это не должно выглядеть как откуп. Вот на, возьмите”, — говорит Владислав Дутчак.

Наталья Островская и Владислав Дутчак / Фото: ТСН.ua

Он рассказал, что негативно относится к идее об освобождении от мобилизации тех, кто платит большие налоги.

"Я все понимаю, но Конституция у нас что говорит? А законодательство наше? По моему мнению, это может негативно повлиять на общество. Давайте будем искренни и откровенны — у нас общество преимущественно неимущие люди. И тут возник закономерный вопрос, как в стихах Тараса Григорьевича Шевченко: кого в рекруты взяли? Сироту взяли у матери, одиночку, а богатого откупили. Очень сильно это бьет по морали и сейчас очень остро чувствует народ. Вы посмотрите, как реагирует народ на коррупционные скандалы… Извините, Конституцию поменяли или у нас законодательство изменили, что есть первого сорта, второго сорта люди?” — говорит “Доцент”.

Военный считает, что до тех пор, пока не будет справедливости во время мобилизации, никакая лотерея ничего не исправит.

“Если плечом к плечу будут идти сразиться против врага и сын сельской учительницы и сын народного депутата, тогда будет крепкой эта страна. И тогда мы победим. А пока все эти вопросы откупов, лотереи — это просто замыливание глаз. Тыл должен быть надёжным, должен быть резервом. А сейчас уже возникают, к сожалению, сомнения в этом", — рассказал Владислав Дутчак.

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