Донбасс невозможно вернуть военным путем, с Крымом ситуация другая — эксперт

Петр Черник убежден, что самый вероятный сценарий, который сейчас возможен, - это сжатие до линии старого разграничения и выход на условный новый "Минск-4". За точку отсчета можно взять 24 февраля 2022 года, говорит он.

Об этом военный эксперт рассказал в комментарии сайту ТСН.ua.

Взять Донбасс военным путем невозможно

"Как военной силой пробивать Донбасс — я не понимаю. Это невозможно с военной точки зрения. Если россияне сохраняют устойчивость управления, у них сохраняется человеческий ресурс, а он еще достаточно велик. Донбасс ни в Первой, ни во Второй мировой войне никто штурмом не брал. Я приведу конкретный пример: Маленькая Авдеевка, они ее пройти не могут Если они с людьми не считаются, а мы же своими людьми считаемся Если они не могут пройти, потому что очень хорошо с нашей стороны укреплено, то с их стороны такая же ситуация. А Донецк существенно кратно больше Авдеевки”, — говорит Петр Черник.

По его словам, как проходить этот "бетон" не положив 200 тысяч человек или не применяя тяжелые "бетобойные" бомбы — неизвестно. Такие бомбы есть в США. Это, в частности, GBU-57, которая весит шесть тонн, или GBU-43, что весит 13 тонн.

“Но они сбрасываются с тяжелых бомбардировщиков, например B-52 или B-2 Spirit. Это уже Америка должна вступить в войну. Я себе этого не представляю", — сказал Петр Черник.

Как ВСУ могут освободить Крым

Вернуть Крым гораздо легче, чем Донбасс, говорит военный аналитик. На Донбассе есть суша, которой можно бесконечно что-то возить. К примеру, грузовиками под прикрытием ночи. Однако грузовик не поедет по дну Черного моря, говорит эксперт.

“Большое количество авиации, скажем F-16, машин 120. Добавляем большое количество дальнобойных ракет, таких AGM-158 JASSM. Есть такая ракета, которая наносит удары до пяти тысяч километров. И выбивать там все, что можно выбить. В первую очередь — уничтожить Крымский мост, потому что 90% всего, что завозится в Крым, завозится по железной дороге. Потопить все большие десантные корабли – это возможно. Ничего нового они завезти не могут. Турки закрыли Босфор и Дарданелла. Все потопили, что можно потопить, мост под воду, закрываем небо над полуостровом, чтобы самолеты не могли летать — это возможно, есть до этой авиации дальнобойные ракеты. То есть сбивать Ту-76, Ан-24 и так далее. Несколько месяцев такой работы", – рассказал Петр Черник.

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