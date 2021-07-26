Донбасс после встречи с Байденом: путь в пропасть или шанс на перезагрузку

Аргументы Зеленского в Вашингтоне могут не услышать, если в Белом доме выиграют сторонники перезагрузки с Россией.

Пока ключевые страны Запада все больше склоняются к новой перезагрузке отношений с Россией, Украина рискует оказаться в международной изоляции, если не скорректирует свои внешнеполитические подходы. Менее чем за месяц до первого учредительного саммита Крымской платформы, который состоится 23 августа в Киеве, лидеры США, Великобритании, Германии, Франции и Турции не подтвердили своего участия.

После крупной сделки между США и Германией по "Северному потоку-2" за спиной Украины, первый визит Владимира Зеленского в Белый дом 30 августа рискует стать чисто протокольным. В Вашингтоне все громче звучат голоса о безусловном сближении с Россией, даже за счет интересов Украины. Все это скажется на минском процессе и нормандском формате. Но не так, как хотят у Зеленского. То есть, Штаты вряд ли прямо присоединятся к переговорам с Россией по Донбассу, уже не говоря о Крыме.

ТСН. ua проанализировал, на что Зеленскому надеяться во время приема в Белом доме, и согласятся ли США активнее включиться в процесс урегулирования ситуации на Донбассе.

Газовый капкан

В самом начале своего президентства Владимир Зеленский делал ставку на смягчение риторики в отношении России, искренне считая, что это с Петром Порошенко Владимир Путин не хочет встречаться. Казалось, что нормандский саммит лидеров в Париже в декабре 2019 года стал настоящим прорывом.

Во-первых, такие встречи на высшем уровне не проводились с октября 2016 года.

Во-вторых, все надеялись, что это откроет дорогу к устойчивому перемирию и урегулированию войны.

Но ставка не сработала. Чуда не случилось. Почти через два года после саммита можно констатировать: он состоялся, потому что Киев согласился на печальноизвестную "формулу Штайнмайера" и дал добро обсудить на полях нормандского саммита газовый вопрос. Стоит напомнить, что 1 января 2020 года истекал срок подписанного в 2009 году транзитного контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом". Тогда Москва очень надеялась достроить "Северный поток-2", поэтому не спешила заключать с Киевом новый договор.

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Но американские санкции спутали все карты. Тогда в Париже украинская сторона настаивала на минимум десятилетнем транзитном контракте, российская — на однолетнем. Сошлись посередине. "Газпромом" выплатил нам $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, после чего под елку был подписан новый транзитный контракт до 2024 года, по которому Россия обязалась прокачать через украинскую ГТС 65 млрд куб в 2020 году, и по 40 млрд 2021-2024 гг.

Без гарантий безопасности

После того, как в газовом вопросе была поставлена промежуточная точка, Кремль начал активно давить на Украину, разыгрывая карту с прямыми переговорами Киева с главарями боевиков "ДНР"/"ЛНР" и имплементацией "формулы Штайнмайера" в украинский закон об особом статусе Донбасса (последнее, кстати, записано в декларации парижского саммита, как обязательство Украины).

Год назад Россия даже пошла на объявление перемирия, которое действительно продержалось дольше всех предыдущих режимов прекращения огня за семь лет войны. Но, как только в Кремле поняли, что Зеленский не будет выполнять их прихоти, а в Офисе президента Украины наконец пришли к выводу, что их ставка на смягчение риторики в отношении России не сработала, ситуация зашла в тупик.

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На Банковой заговорили о перезагрузке Минска и расширении нормандского формата. Главную ставку делали именно на Соединенные Штаты, напоминая о Будапештском меморандуме. Но реальность оказалась более жесткой. Вашингтон за спиной Украины не только пошел на большую сделку с немцами (участниками нормандского формата) по "Северному потоку-2", но и уже официально заявляет, что не будет участвовать ни в минском процессе, ни в нормандском формате. Да, эта тема будет подниматься во время визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты 30 августа. И, что интересно, из Москвы уже звучали заявления, что там вроде бы не против участия США в нормандском формате. Но, не в восторге от этого в Берлине и Париже.

По информации источников ТСН.ua в украинских дипломатических кругах, приближенных к переговорам с американцами и немцами, Киев предлагал подписать с США настоящее безопасностное соглашение или получить План действий по членству в НАТО в качестве своеобразных компенсаторов за "Северный поток-2". Но Берлин и Вашингтон отвергли любые безопасностные и политические договоренности. Максимум, на что может рассчитывать Украина, так это символические финансовые компенсации.

Судьба Минска

На петербургском экономическом форуме в июне (то есть, еще до того, как Байден и Меркель заключили соглашение по "Северному потоку-2") Путин заявил, что Россия прокачивала бы через Украину большие объемы своего газа, если бы отношения были нормальными. Построив еще один "поток", Москва сможет "выключить" Киев по транзиту своего газа в Европу. Тогда, по словам многих аналитиков и экспертов, ничто больше не будет сдерживать Кремль от дальнейшего военного продвижения вглубь Украины.

Один из первых признаков — статья Путина о "единстве русских, украинцев и белорусов", где он утверждает, что Украина — это искусственно созданное государство. Это одна из главных красных линий Путина в отношениях с Западом о том, что Украина должна оставаться в сфере интересов Кремля с ограниченным суверенитетом, за которую все будет решать Москва.

На Банковой, наконец, должны понять, что в переговорах с Соединенными Штатами одной только апелляции к роли жертвы российской агрессии уже недостаточно. Американская пресса, и украинские эксперты, прямо говорят: на майской встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве украинская власть много наобещала, но мало что выполнила. Поэтому самое время продемонстрировать, что мы держим слово и выполняем договоренности.

По словам политического аналитика Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Марии Золкиной, отношения между Украиной и США сейчас не такие теплые, как хотелось бы ОПУ, из-за судебной и реформы СБУ, а также проблем с "Нафтогазом". Источники ТСН.ua в украинских дипломатических кругах вообще говорят, что кейс "Нафтогаза" может стать черным пятном на встрече Байдена и Зеленского.

"Тема реформ — это одна из причин, почему не стоит сейчас ожидать более активного привлечения США к переговорам по Донбассу, чем на уровне спецпредставителя. Думаю, будет возвращение Штатов к более активной фазе переговоров именно через канал спецпредставителя (позиция, которую при Трампе занимал Курт Волкер — Авт.) и его общения с кремлевским визави. Никаких других сдвигов в дипломатическом плане ожидать не стоит. Вторая причина — конфликт окончательно перешел в фазу затяжного с понятной диспозицией сил", — комментирует ТСН.ua Мария Золкина.

Аналитик напоминает, что Россия может очень быстро развернуть свои войска. Это стало понятно после весенней эскалации. Но активное продвижение вглубь суши Украины не входит в ее приоритеты. Сейчас более менее понятна расстановка сил, способности и интересы сторон, поэтому необходимости кардинально менять переговорный формат США не видят и не будут очень активно включаться в переговоры, учитывая еще и то, что будут ждать результатов выборов в Германии.

По словам первого заместителя директора Центра "Нова Європа" Сергея Солодкого, Минские договоренности будут оставаться переговорной базой, пока Россия не согласится на какие-то другие рамки, и сегодня, к сожалению, нет оснований предполагать, что Москва изменит свои подходы.

Да, Ангела Меркель оставляет пост канцлера Германии. Но костяк людей, которые занимаются Украиной на рабочем уровне в Берлине все же сохранится. Очевидно, будут усиливаться голоса тех, кто выступает за диалог с Путиным — это слишком заметный тренд в последнее время. Но, Сергей Солодкий не думает, что этот период продлится долго — Запад и раньше перезагружал отношения с Россией, и до сих пор эти попытки проваливались из-за деструктивного поведени Москвы.

"США всегда были и остаются вовлеченными в урегулирование через санкции в отношении России, практическую поддержку украинской армии и содействие реформам. Я не уверен, что можно рассчитывать на что-то вроде "будапештского формата". Пока не вижу связи между соглашением по "Северному потоку 2" и возможной активизацией США на дипломатическом фронте. Это может произойти при надлежащей коммуникационной работе Украины. Впрочем, мы должны быть реалистами, наши аргументы могут и не услышать. В то же время уверен, что масштабная поддержка Вашингтона в противодействии российской агрессии будет продолжаться. Конечно, США могут стать более активными и решительными, особенно если Россия пойдет на очередное обострение (как это было весной)", — резюмирует для ТСН.ua Сергей Солодкий.

Новости недели: "Северный поток-2" - как договоренности Байдена и Меркель повлияют на Украину

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