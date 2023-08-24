Донором стал 4-летний мальчик: детали уникальной операции по пересадке сердца 6-летней девочке

Тодуров рассказал, что никогда в истории Украины родители ребенка не давали согласия на донорство.

В июле этого года впервые в Украине пересадили сердце ребенка к ребенку – это уникальная операция. Новое сердце получила 6-летняя Соломийка, донором стал 4-летний мальчик, скончавшийся от разрыва аневризмы.

Врач-кардиохирург, директор Института сердца Минздрава Украины Борис Тодуров, чья команда делала операцию, рассказал во время спецефира 1+1 "Незалежність. Хоробрі Серця" детали.

По его словам, 4-летний Юрчик скончался в Ровно. Его мама, являющаяся анестезиологом, дала согласие на забор органов.

"В то время мы делали трансплантацию девочке 17 лет во Львове и пришла информация, что в Ровно есть 4-летний ребенок, который погиб. Врачи констатировали смерть мозга от разрыва аневризмы. Мама, которая является анестезиологом, нашей коллегой, дала согласие на забор органов для спасения других детей. Это была первая трансплантация от маленького ребенка к другому ребенку", – говорит врач.

Он добавил, что был велик риск, поскольку донор был достаточно маленький, так же, как и реципиент. Разница в весе была около 40%.

"Это не входило в мировые стандарты, поэтому был большой риск, но другого шанса выжить у Софийки не было, поэтому мы сознательно пошли на этот риск и преуспели. Уже на следующий день мама погибшего мальчика имела возможность послушать сердце своего сына в груди спасенной Соломийкой. Я пообещал ей, что она сможет послушать сердце Юрчика в груди Соломейки, и провожая нас к операционной двери, она шла вместе с нами и с донором и реципиентом, которая нас сопровождала и сказала: "Пусть у вас все получится!", - вспоминает Тодуров.

Он добавил, что самую первую трансплантацию сердца команда сделала 22 года назад – в 2001 году. Тогда был 15-летний перерыв.

"И только 3 года назад, в 2019 году, была сделана первая трансплантация благодаря Олегу Самчуку, который пригласил нас в Ковеле, и мы приехали со своим реципиентом и сделали операцию. На сегодняшний день мы уже сделали 70 трансплантаций сердца нашей командой", - отметил он, подчеркнув, что никогда в истории Украины родители ребенка не давали согласия на донорство.

"За эти 20 лет мы изменили общественное мнение и доказали, что трансплантология — это не наука о заборе органов, а это наука о спасении безнадежных больных. Я уверен, что такой гражданский посыл от впервые согласившейся мамы будет примером для всех". И люди, глядя на Соломейку, будут понимать, для чего мы работаем", — подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в июле в Украине впервые пересадили сердце 6-летнему ребенку.

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