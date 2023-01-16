"Доноры нужны завтра и через неделю, и через месяц": украинцев призывают донатить кровь

Один донор крови спасает сразу троих пациентов. Из одной порции при переработке производятся эритроциты, плазма и при необходимости – тромбоциты. Три пакета попадут до трех разных людей и спасут им жизнь, говорится в ТСН.

Художник Гамлет Зинкивский, пропагандирующий донорство, и сам стал донором не в первый раз. «Я получил СМСку, которая меня просто поразила – «Ваша кровь спасла жизнь. Приходите еще», – рассказывает он.

В Харькове он нарисовал мурал "Твоя кровь может воевать – стань донором", а также Гамлет поощряет своих друзей и знакомых. Он сдает кровь в подвальном помещении, где разместился Харьковский областной центр крови от 25 февраля. Тогда основное помещение было атаковано россиянами — повреждена крыша, выбиты все окна, ранены трое доноров, один человек погиб на улице.

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Все оборудование удалось спасти, поэтому его спустили в подвал и снова развернули работу на полную мощность. В подвале почти всю войну живут и работники центра крови со своими семьями. За время войны у многих сотрудников либо полностью разрушено жилье, либо повреждено русской артиллерией.

Национальная система крови уже потеряла крупные центры во время войны. "Часть центров крови выпала, часть находится в оккупации — мы говорим о Северодонецке, он был центром для всей Луганской области, о Мариуполе, мы говорим о Краматорске, их эвакуировали", — рассказывают в ведомстве.

Зарубежные аналитики давали украинской системе крови 14 дней. После этого срока прогнозировали, что она не справится с потребностями военного времени.

В Киевском областном центре крови говорят, что первые дни войны действительно были критическими, они работали почти круглосуточно. Сейчас используют все способы привлечения людей – и приглашают постоянных доноров, и обзванивают тех, кто только собирается решиться на донацию, и выезжают на любые предприятия по забору крови. "Мы можем развернуться на базе офисов сельских клубов, это могут быть разные организации", — говорят работники.

Во время войны стать донорами готово большее количество украинцев, чем это было до 24 февраля, если человеку объяснить, что кровь – это ресурс, усиливающий наш фронт. “Трансфузиологи говорят, что один донор спасает до 3 жизней. Доза крови в 450 мл абсолютно безопасна для организма, уже через 60 дней она восстановится и можно снова сдавать кровь”, — убеждают медики.

Донор видит только один пакет крови, но после донации он попадает на переработку. "После переработки донорская кровь разделяются на эритроциты, на плазму – это уже 2 жизни, также при необходимости мы можем производить тромбоциты", — добавляют медицинские работники.

Наибольшие потребности крови сейчас на востоке. Здесь ценят универсальную кровь – первая группа, резус отрицательный. Она подходит всем и ее можно вливать даже, когда нет времени определять группу крови.

Юрий в гражданской жизни был постоянным донором и за ротацию он уже трижды сдает кровь для раненых, не выдерживая рекомендуемый срок в 60 дней для восстановления. Но эта война, говорит Юрий, порой такое количество раненых и такие большие кровопотери, что в стабилизационных пунктах на линии фронта запас может иссякнуть мгновенно. "Бывает дефицит, бывает иссякают запасы, оборудование, которое нужно для хранения, на тех пунктах такой возможности нет, там происходит все быстро", — говорит мужчина.

Все тыловые центры крови сейчас обеспечивают больницы в своих регионах и отправляют компоненты крови в учреждения на столкновение. Поэтому, если вы хотите усилить наш фронт, позвоните в свой местный центр кровь и станьте донором. "Доноры нужны завтра и через неделю, и через месяц, потребности не уменьшаются из-за войны", — говорят в центрах.

Напомним, только за два дня спасательной операции в Днепре медики больницы Мечникова перелили пострадавшим во время ракетного удара 25 литров крови.

Отмечают, что раненые настолько тяжелы, что таких нет даже с фронта.

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