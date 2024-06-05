Доносы за деньги и преследование уклонистов: в Раде предложили новые методы в отношении нарушителей

В Верховной Раде предложили новые методы в отношении нарушителей военного законодательства. На свежие идеи обратили внимание как юристы, так и рядовые украинцы. Однако скандальные законопроекты внезапно сняли с рассмотрения. Более того, появилась информация, что с работников ГСЧС и Национальной полиции могут снять бронь от мобилизации.

Что же было в законопроектах о военной полиции, почему они так смутили украинцев и действительно спасателей и правоохранителей отправят на фронт, читайте в эксклюзиве TSN.ua.

Доносы за деньги

Что же было в скандальном документе, что вызвало бурную реакцию сети? Пункт первый – доносы. И все это в рамках закона. В новом законопроекте о военной полиции предлагалось ввести создание "партизанской сети". Она бы сообщала правоохранителям о тех военнообязанных, которые нарушили законодательство и получали за это денежное вознаграждение. Об этом рассказала адвокат Катерина Анищенко.

"Речь идет о том, что хотят поощрять гражданских предоставлять информацию в отношении правонарушителя, дезертира и так далее"

Более того, в новом законопроекте о военной полиции содержалось несколько норм, на которые обратили внимание юристы. Речь идет о том, что военным полицейским парламент мог предоставить право в отдельных случаях попадать в жилище нарушителей законодательства (такими юридически могут считать и уклоняющихся), а также платить деньги физическим лицам за помощь в раскрытии преступлений.

"Если учитывать цель этого законопроекта относительно введения военной полиции, то там имеется в виду то, что они имеют право разыскивать именно военнообязанных. То есть дезертиров, уже нарушивших требования закона, а не уклонявшихся, которые не прибыли и не обновили свои военно-учетные данные. Но с учетом того, что на уровне законопроекта предусмотрены изменения в административный кодекс, с учетом цели создания военной полиции, я могу предположить, что именно военная полиция будет совершать оперативно-розыскные действия по отношению к уклоняющимся, которые не обновили. свои военно-учетные данные, не вставшие на военный учет, которые были объявлены в розыск и не явились в ТЦК"

Статья 9 законопроекта, пока сняли с рассмотрения, позволяла военной полиции сотрудничать с физическими лицами на договорных началах, с соблюдением условий добровольности и конфиденциальности, а также материально и морально поощрять лиц, помогающих в предупреждении, выявлении и пресечении уголовных правонарушений.

Военная полиция в Украине

Напомним, 31 мая в Верховной Раде инициировали создание в Украине военной полиции. Министерство обороны призвало депутатов поддержать законопроект. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Положение законопроекта якобы должно было усилить контроль над военнообязанными и обеспечить эффективное выполнение военных обязанностей, привлекая к этому процессу как военных полицейских, так и гражданских лиц. Отмечалось, что у военной полиции будут полномочия, похожие на полномочия Нацполиции, но с определенными нюансами. Военной полиции хотели предоставить право проверять у водителей документы и проникать в жилище, если будет такая необходимость для установления правопорядка. Также во время задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, военная полиция имела право временно ограничивать или запрещать движение транспорта.

Однако Верховная Рада Украины 5 июня внезапно сняла с рассмотрения законопроекты о Военной полиции. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. За это решение проголосовали 278 народных депутатов. Как отмечают депутаты, к рассмотрению этих законопроектов вернутся после дополнительных консультаций. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что законопроект сняли после обсуждения на согласительном совете, где депутаты отметили, что хотят видеть общую картину военной юстиции.

"Не начинать с военной полиции, нужна всеобщая логика: военная полиция занимается этими вопросами, военная прокуратура ведет преступления в отношении таких субъектов, военные суды занимаются таким-то. Когда будет общая картина, можно будет поочередно принимать соответствующие законодательные акты. Сегодня это было реализовано в зале — депутаты почти единогласно сняли этот вопрос с повестки дня. Думаю, что в ближайшее время, когда комитет сможет показать общую картину, эти законопроекты могут быть внесены в зал."

Полицейских и ГСЧС отправляют на фронт?

Примечательно, что в последнее время работников Национальной полиции и ГСЧС, несмотря на то, что у них бронь, призывают мобилизоваться, а власти уже даже перешли к конкретным действиям. 31 мая на сайте электронных петиций Кабинета министров появилась петиция о броне для всего личного состава пожарной охраны и службы чрезвычайных ситуаций, оперативно-спасательной службы и других работников гражданской защиты. В сутки она собрала 25 тысяч подписей. В настоящее время их – почти 31 тысяча.

"Просим всех неравнодушных граждан Украины присоединиться к поддержанию и подписанию, а также распространению данной петиции! Обращаемся к вам по причине снятия брони и мобилизации спасателей, личного состава пожарной охраны, службы чрезвычайных ситуаций, оперативно-спасательной службы и других работников гражданской защиты. момент бронь с части бойцов снята."

Эту ситуацию прокомментировал народный депутат Алексей Гончаренко, напомнив о задачах ГСЧСников.

"Власть решила мобилизовать ГСЧС. Абсолютно безумное решение! Эти люди спасают жизнь после обстрелов, тушат пожары. Сколько жизней они уже спасли?! Их мобилизация – это бессмыслица. Кто будет делать их работу? ? Кто будет тушить пожары?"



Гончаренко заявил, что направил депутатское обращение к правительству из-за возможного отсутствия брони для ГСЧС. Он утверждает, что Минэкономики определило, что будет бронироваться только 50% ГСЧС. А остальные 50% подлежат мобилизации. При этом он выложил копию соответствующего письма Минэкономики, где действительно среди других ведомств для ГСЧС предусмотрено 50% бронирования.

"Направил депутатское обращение в Правительство из-за скандала с отсутствием брони для ГСЧС. Видите этот документ? Минэкономики определило, что будет бронироваться только 50% ГСЧС. А остальные 50% подлежат мобилизации. У меня уже сотни сообщений от спасателей и пожарных, которых заставляют освободиться или переводиться в боевые бригады МВД. Потом они подлежат мобилизации.



А вот 3 июня на сайте Кабмина появилась еще одна петиция. Уже по поводу брони личного состава работников Национальной полиции и других правоохранительных органов. Содержание петиции идентично петиции в отношении ГСЧС.

"Обращаемся к вам по причине снятия брони и мобилизации работников Национальной Полиции Украины и других правоохранительных органов. На данный момент бронь с части работников снята! Работники НПУ и другие правоохранительные органы служат народу Украины и обеспечивают охрану прав людей, противодействуют преступности, поддерживают публичный порядок и безопасность."

Более того, по данным ВВС Украина, принципиальное решение о снятии брони с ГСЧС и Нацпола и других правоохранительных органов уже принято властями. Сейчас только продолжаются дискуссии, сколько работников этих структур будут мобилизованы. В то же время, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что законом Украины работники Национальной полиции забронированы, но мобилизация полицейских может зависеть от ухудшения ситуации на фронте. Об этом он рассказал в интервью ведущему 1+1 Евгению Плинскому.

Напомним, кроме пункта о проникновении в жилье, законопроект предлагали ввести создание так называемой "партизанской сети", которая бы за деньги сообщала правоохранителям о нарушителях законодательства во время мобилизации.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Украине появится ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ?! Она сможет проникать в жилище и не только

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