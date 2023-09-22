Строительный скандал в Киеве: инвесторы SAGA Development жалуются на дополнительную пеню, что говорит застройщик

В Киеве новый скандал с застройщиком. В этот раз в центре внимания Сага Девелопмент (SAGA Development). Речь идет о ЖК "Рибальський", который строит эта компания на столичном Подоле. Инвесторы шокированы тем, что с них требуют оплатить дополнительную пеню, хотя с начала войны в компании заявляли, что штрафные санкции на время военного положения не будут начисляться.

Что говорят инвесторы?

С началом войны компания SAGA Development официально на своем сайте и на страницах в социальных сетях сообщила клиентам, что штрафные санкции на время военного положения не будут начисляться.

Недостроенная секция дома ЖК "Рибальський"

Также об этом в личных сообщениях покупателям квартир написали менеджеры, они уверяли еще в июне 2022 года, что санкций не будет. А затем, по словам инвесторов, в компании передумали, сообщения о возобновлении платежей и других санкций появились на сайте ЖК "Рибальський" в конце декабря 2022 года.

Инвесторы подчеркивают, что застройщик восстановил штрафы за неуплату не предупреждая об этом людей, которые годами платили средства за жилье в строящемся ЖК. Причем, по утверждению инвесторов, пеню ввели задним числом.

"Если не принимать во внимание ваше дерзкое изменение стратегии, на вашем сайте и в социальных сетях до декабря 2022 года ничего о возобновлении санкций не сообщалось. Ничего! И так же молчали о них менеджеры. Но массово вспомнили весной 2023 года. Как интересно. Также вы в курсе, что работы по многим объектам не велись вовсе, в том числе, по 7 дому в ЖК "Рибальський" – по крайней мере до июня 2023 года, когда вы заставили меня расторгнуть договор. Именно внезапным начислением пени начиная с июня 2022 года! Именно с того месяца, когда меня уверили, что санкций не будет. "Пеню", от размеров которой волосы встают дыбом. Это слишком похоже на ограбление", — написала на своей странице в социальной сети Нелли Вернер, инвестор жилья в ЖК "Рибальський".

Люди говорят, что не видят изменений на стройплощадке / фото Nellie Verner

Она добавляет:

"Предложение подписать дополнительное соглашение, по которому из моей суммы, которую я оставила на ваших счетах, уже обесцененной курсом доллара и штрафом, еще и высчитывается "пеня", даже больше размера того штрафа ".

Женщина требует вернуть свои средства согласно договору. Но не через год или три года, а сейчас.

В комментарии сайту ТСН.ua Нелли Вернер говорит, что не согласна с действиями застройщика. Она объясняет, что не платила взносы со дня начала войны, потому что не имела такой возможности. А первый счет с пеней женщина получила 6 февраля 2023 года. Сейчас от застройщика она хочет только одного – вернуть уже вложенные в квартиру средства. И удивляется, что в компании не сделали это в течение 90 дней, как это прописано в договоре.

Также она добавляет, что уже оплаченная ею сумма Обеспечительного авансового платежа (предоплаты стоимости квартиры) никак не может быть уменьшена на размер пени.

"В пункте договора 6.4 указано об увеличении стоимости квартиры для меня на двойную учетную ставку НБУ, в случае просрочки за каждый день оплаты по договору, то есть для меня стоимость квартиры увеличивается. И каждый мой следующий платеж, если бы я его вносила, шел бы сначала в зачисление пени, а затем в тело обеспечительного авансового платежа Подчеркну, что нигде в договоре не написано, что сумма к возврату должна быть уменьшена на размер пени указанной в пункте 6.4. Отмечу, что пункт 6.6 договора четко прописывает процедуру расторжения договора. То есть сумма, которую я уже вовремя оплатила, должна быть мне возвращена с учетом лишь 10% штрафа", - отмечает Нелли Вернер.

Что говорит застройщик?

Сайт ТСН.ua пообщался с Андреем Вавришем, руководителем SAGA Development. Он отмечает, что компания действует четко в рамках договора, заключенного с клиентом.

На наш вопрос, что слова "пеня" нет в договоре, Андрей Вавриш рекомендует внимательно почитать договор, а именно пункт 6.4.

В нем отмечается: "в случае нарушения будущим Покупателем сроков оплаты, предусмотренным настоящим договором, будущий Продавец имеет право увеличить размер Обеспечительного авансового платежа (предварительной оплаты стоимости квартиры) на сумму эквивалентную размеру двойной учетной ставки НБУ за каждый день просрочки".

Договор з ЖК "Рибальський"

"Далее читаем пункт договора 6.6: будущий Покупатель может отказаться от этого договора в одностороннем порядке путем направления им на будущего Продавца в порядке, предусмотренном в пункте 8.4, уведомление о расторжении. Что и было сделано клиентом. Далее у нас есть 90 банковских дней на то, чтобы с ним рассчитаться. У меня есть переписка с этой клиенткой, которой предлагали возобновить платежи по договору. Ей было предложено много вариантов решения вопроса. Но она отклонила любые предложения сказав, что хочет только так и не иначе. Но не стоит забывать, что для этого есть заключенный договор и мы действуем четко в его рамках, а не так, как решил клиент. Это было доведено до клиентки, но она заняла позицию уже с угрозами, пообещав давление через СМИ, что сейчас и происходит. Подобные заявления – это клевета и мы будем обращаться в суд. Повторяю, мы действуем в рамках договора и никто ничего не придумывал о пене задним числом", — рассказывает сайту ТСН.ua Андрей Вавриш.

Он добавляет, что при этом компания имеет обязательства перед другими клиентами, уже купившими недвижимость – нужно завершать объекты строительства.

"Я понимаю, что сейчас всем сложно. С весны прошлого года – Киев не зона боевых действий, город ведет свою экономическую деятельность, несмотря на войну. Для каждого отдельного человека, оказавшегося в затруднительном положении, есть возможность обратиться в Торгово-промышленную палату, чтобы подтвердить наличие форс-мажорных обстоятельств, чтобы получить соответствующий сертификат и предоставить его компании. Да, есть ситуации, когда мы берем на себя определенные финансовые обязательства. Прежде всего, это люди, пострадавшие непосредственно от ведения боевых действий, задействованные в защите интересов государства, потерявших из-за войны бизнес. У нас есть перечень лиц по которым принято решение и инвесторы погашают удорожание за свой счет не перекладывая это на покупателей", — отмечает Андрей Вавриш.

Квартиры выставляют на продажу

Также о "внезапной пене" говорят и инвесторы ЖК O2 Residence недалеко от станции метро "Бориспольская", который строит SAGA Development. Люди жалуются на то, что в компании им заявили, что боевых действий возле Киева нет, поэтому и штрафы возобновили.

"Но и военное положение в стране никто не отменял. Нам не объясняют, на каких основаниях начисляется пеня и почему задним числом. В июне прошлого года уверяли, что никаких штрафов не будет, а затем в конце года ставят в известность, что заплатить нам нужно именно с июня 2022 года. Размер пени немал, ее вынуждены платить даже те, кто оплатил полную стоимость квартиры, люди годами вкладывали в жилье, а теперь их ставят перед выбором – платить пеню или расторгать договор, при этом люди теряют немалые средства на курсе доллара. Они вынуждены закрывать расходы по пене и выставлять квартиры на продажу, чтобы хоть как-то сохранить потраченные средства", — рассказывает сайту ТСН.ua Олег, инвестор квартиры в ЖК O2 Residence.

Андрей Вавриш уверяет, что ему неизвестно ни об одном случае, чтобы люди потеряли жилье. А выставлять квартиру на продажу – личное дело каждого владельца. Он уверяет, что компания достраивает все свои объекты и выполняет взятые обязательства. Война повлияла на сроки строительства, ввод в эксплуатацию объектов, платежеспособность людей.

"Мы предлагаем клиентам компромиссные решения, которые идут на пользу обеих сторон. Ведь и застройщики тоже пострадали от войны"., - отмечает Андрей Вавриш.

Он говорит, что компания покрывает расходы, которые человек не может самостоятельно заплатить, но для этого берет кредиты в банке, это тоже расходы. Кроме того, отмечает, что выросли цены на строительные материалы. Стекла, по его словам, подорожали в три раза. За год себестоимость строительства выросла на 43%.

"Мы не жалуемся клиентам, о том как нам тяжело жить. Приходим в фонды, требуем увеличить финансирование, чтобы все достроить. В фондах понимают, как все это сложно, но должны финансировать, они обращаются к клиентам с просьбой идти на встречу. Конечно, у всех над головами летают ракеты, но мы строим, работаем и прекрасно понимаем, что затягиваются сроки сдачи. У нас тоже форс-мажор, но мы двигаемся вперед. Поэтому просим всех к этому так же относиться. Мне очень жаль, что от этого страдают люди, но не я начинал войну в Украине", – уверяет Андрей Вавриш.

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