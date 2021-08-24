Дорога домой: что о первом саммите Крымской платформы говорят за границей и как реагирует Россия

Дорога домой: что о первом саммите Крымской платформы говорят за границей и как реагирует Россия

В Москве, которая запугивала отдельные страны, настоящая истерика. Однако это не помешало Украине сделать первый шаг на пути к деоккупации Крыму.

На восьмой год незаконной оккупации, украинский Крым наконец получил свою международную площадку. Первым шагом стал саммит Крымской платформы, который состоялся 23 августа в Киеве. Символично, что именно в этот день 1939 года Советский союз и нацистская Германия заключили Пакт Молотова-Риббентропа, ставший прологом Второй мировой войны. И именно Россия почти через 70 лет после ее окончания впервые перекроила карту Европы, оккупировав Крым.

Представители 47-ми стран и международных организаций поставили свои подписи под декларацией учредительного саммита Крымской платформы. Да, она не имеет юридической силы, не обязывает государства вводить санкции против РФ, а является скорее политическим документом. Да и сам саммит не прошел без ложки дегтя — в последний момент ключевые страны изменили уровень своего представительства.

Но это не помешало Киеву успешно провести первый саммит Крымской платформы. А вскоре каждая страна-подписант определит своего представителя-чиновника, который будет заниматься вопросом деоккупации Крыма в своей стране.

ТСН.ua рассказывает, почему это важно, что о новом формате пишут за рубежом и как отреагировали в Кремле.

Почему это важно?

Потому что за почти восемь лет незаконной оккупации, Крым, в отличие от Донбасса, не имел своей международной переговорной площадки. Надо признать: России удалось "развести" вопрос Донбасса и Крыма, сосредоточив внимание исключительно на Минских договоренностях. Такой своего рода блеф Москвы неплохо работал, ведь до недавнего времени вопрос деоккупации Крыма был скорее раздражителем для западных политиков и дипломатов.

Украине удалось сломать кремлевский нарратив — вопрос деоккупации Крыма вернулся в международную повестку дня. В День Государственного флага, 23 августа, в Киев съехались представители 47-ми государств и международных организаций, в том числе все 30 стран-членов НАТО, чтобы принять участие в первом учредительном саммите Крымской платформы. И это только первый шаг на долгом пути под названием "деоккупация Крыма".

Совместная декларация участников международной Крымской платформы остается открытой к присоединению (подписанию). ТСН.ua приводит главные ее пункты:

создать Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат;

рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении РФ;

призвать РФ выполнять свои обязательства как государства-оккупанта в соответствии с нормами международного гуманитарного и других применимых норм международного права;

создать сеть постоянной и быстрой коммуникации между представителями министерств иностранных дел государств-участников платформы (создать контактные подразделения по Крыму).

Троллинг России

Хорошо, что на восьмой год незаконной оккупации Россией Крыма, в Киеве наконец поняли, что надо брать инициативу в свои руки. За нас никто ничего не сделает, тем более не вернет нам временно оккупированные Крым и Донбасс. Но и сама Украина не справится — нам крайне необходима международная поддержка и колоссальные дипломатические усилия.

К тому же, как бы нам не было мучительно это слышать, но надо признать, что простого пути восстановления территориальной целостности Украины нет. Аннексировав Крым, Россия впервые со времен Второй мировой перекроила карту Европы, грубо наплевав на нормы международного права.

Выступая на саммите Крымской платформы в Киеве, глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу честно признал, что, к сожалению, международная система, включая механизмы ООН, не является хорошо разработанной для возвращения Украине Крыма. Мирное решение дипломатическим путем является, по его словам, единственным.

Его австрийский коллега Александр Шаленнберг (официальная Вена, как известно, достаточно дружественна к Москве) и вовсе неожиданно сделал довольно жесткое заявление в адрес России:

"Россия продолжает подрывать территориальную целостность, неделимость и суверенитет Украины. Они этим угрожают безопасности украинских граждан и таким образом — угрожают безопасности всех нас через откровенное, наглое нарушение международного права и устойчивого международного порядка. Это значит, что мы руководствуемся не верховенством права, а законом джунглей".

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В Кремле была настоящая истерика. Как они только не называли саммит Крымской платформы. Особенно пестрели дешевыми провокациями пророссийские Telegram-каналы. Москва даже ввела санкции против украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, хотя в дипломатии такое не принято. Украина ответила более чем достойно — Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе.

Кто "отличился"?

Да, не обошлось на саммите и без неприятных, но очень показательных моментов.

Во-первых, показательным стал вояж Ангелы Меркель в Киев 22 августа с пророссийским привкусом. В Украину она приехала сразу из Москвы, где вела переговоры с Владимиром Путиным. На саммит Крымской платформы канцлер Германии, которая является участницей нормандского формата, не осталась. Берлин представлял министр экономики и энергетики Петер Альтмаер, в последний момент участие главы немецкого МИДа Хайко Мааса Берлин отменил.

Во-вторых, не приехал на саммит Крымской платформы и Эммануэль Макрон. Францию, которая также является участницей нормандского формата, представлял министр торговли Франк Ристер. Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан посетил Киев 24 августа на 30-ю годовщину независимости Украины.

В-третьих, по мнению многих экспертов, особенно после победы Азербайджана в войне за Нагорный Карабах, именно Турция должна стать движущей силой Крымской платформы. Но Реджеп Тайип Эрдоган, который до последнего не подтверждал свое участие в саммите, так и не приехал. Турцию представлял министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Да, Эрдоган поговорил с Зеленским поздно вечером 22 августа. Но до сих пор Турция так и не ввела санкции против России. Но, это не из-за Украины, а скорее является эхом противоречий в треугольнике Анкара-Брюссель-Вашингтон.

В-четвертых, на саммите Крымской платформы все "отметили" выступление президента Венгрии Яноша Адера, который сравнил аннексию Крыма Россией с "трагедией Трианонского договора". Он был заключен в 1920 году между союзными странами Антанты и Венгрией в Первой мировой войне, по которому последняя потеряла 2/3 своих территорий, в том числе часть современного Закарпатья.

И в-пятых, в последний момент уровень своего представительства в саммите Крымской платформы изменили Соединенные Штаты. Вместо министра транспорта Питера Буттиджича в Киев приехала министр энергетики Дженнифер Гренголм, что в итоге сыграло нам на руку.

На полях саммита Крымской платформы состоялась встреча министров энергетики Украины, Германии и США. Неудивительно, что обсуждали они "Северный поток-2" на фоне позорного соглашения между США и Германией за спиной Украины. По словам советника украинского министра Ланы Зеркаль, немецкому визави, который исповедует подход "Россия нас никогда не подводила, а что они там делают с Восточной Европой — совсем другое", порой приходилось откровенно отбиваться, ведь Дженнифер Гренголм сказала, что российский газ является самым грязным в мире из-за коррупции и огромных выбросов СО2 при добыче и транспортировке.

Что говорят за границей?

К большому сожалению, большими статьями о первом учредительном саммите Крымской платформы иностранные СМИ не изобилуют. Американская The Washington Post вышла скорее с новостью о самом факте проведения мероприятия, короткими цитатами Зеленского и напоминанием, когда и как Россия аннексировала Крым. Другие американские СМИ дали новости еще короче.

Наиболее щедрыми на статьи и новости о Крымской платформе оказались турецкие, польские и СМИ стран Балтии. Турецкие накануне даже писали, как Москва запугивала отдельные страны, чтобы те не принимали участия в саммите. Немецкие СМИ напротив цитировали критику российских руководителей и дипломатов

Европейские СМИ писали о своем особом видении. Например France 24 говорит, что Украина и ее западные союзники договорились о совместной работе по мирному окончанию российской оккупации Крыма, однако не договорились, как это сделать. Такой пассаж выглядит довольно странным, ведь 22 августа во французской Le Figaro вышла совместная статья президентов Польши и Украины, где есть ответ на главный вопрос — почему Украина должна быть в ЕС.

В статье "Крымский саммит напоминает: Запад до сих пор не решил аннексию России" Politico напоминает об отсутствии Макрона и Меркель, которые не хотят слить Путина, а также неожиданно отмечает, что сам саммит проходил на украинском, английском и крымскотатарском языках, но не на русском, "который является родным для большинства крымчан".

Euractiv в статье "Украина обещает вернуть Крым, в то время как международные лидеры выражают поддержку в Киеве" также сосредоточивает внимание на отсутствии на саммите Макрона и Меркель.

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