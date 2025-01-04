Дорога домой. Как возвращать украинцев и помогать беженцам на чужбине — в Украине уже месяц над этим работает новое Министерство единства. Среди первых новаций – в каждой стране Хабы единства для украинцев.

Какие они будут – эксклюзивно ТСН показал министр. Мы разыскали семьи, которые после 2 лет жизни на чужбине решились вернуться домой и спросили, что стало их аргументом возвращаться с детьми в страну, где все еще война. Специальный репортаж Светланы Березовской.

Миллионы по всему миру. Те, кто спасался от войны. Кто нашел приют для своих детей. Но мыслями всегда был дома.



Как жить со статусом — беженец, как воспитывать детей и принять сложное решение и вернуться домой, где все еще идет война. Истории украинцев, несмотря на все возвращающиеся.

История Яси

9-летняя Ярослава говорит по-украински, но уже с британским акцентом. Из Киева вместе с мамой они выехали в начале марта 2022-го. Когда Анна поняла, что дочь пугается взрывов — Ясе было тогда 7.

“Зашла в ванную и четыре дня из этой ванны не выходила. Сказала, что там самое безопасное место", – говорит мама.

Они доехали до Северной Англии. В городе Йорк убежище им предоставила обычная британская семья — которую теперь они называют своей. Как и большинство бежавших от войны украинцев думали — все это не надолго.

Яся пошла в местную школу. Параллельно учиться в украинском не успевала, так что читать и писать на родном языке училась дома с бабушкой.

“У нее конструкции в голове, например, эти языковые конструкции, они английские. Она делает кальку по английскому на украинский», — говорит мама.

Решение возвратиться домой для Анны далось нелегко. Сама понимала, что рано или поздно его нужно принимать, но 9-летняя Яся уже адаптировалась, у нее появились друзья и это означало снова травмировать ребенка.

Как возвращать украинцев и помогать беженцам на чужбине/Скриншот с видео

Возвращение действительно было сложным. Но через полгода Яся освоилась, пошла в школу, познакомилась с новыми друзьями, знает где прятаться во время тревог и теперь знает почему вернулись.

"Потому что я не видела папу", — говорит девочка.

“Яся, она вырастет, она поймет, почему мы вернулись. И она поймет, что это было правильное решение", — говорит мама.

История Евы

А это уже Киевщина. История Евы очень похожа на предыдущую. Мы встречаемся с этой семьей в доме, из которого они бежали в марте

Они выбирались из оцепления через заминированные поля. Отец увез их на западную Украину. Дальше в Британию Ева и мама добирались сами. Отец вернулся и пошел в армию — был на Херсонщине, участвовал в военной операции на Крынках, но самым тяжелым испытанием называет разлуку с ребенком.

В Британии Юлия устроилась на работу в школу – была помощником учителя и одновременно дистанционно работала в Украине. Домой с дочерью ездили каждый год. Возвращаться решились только, когда мужчина смог быть чаще дома.

“У нас всегда был культ семьи. И для нас соединение семьей это самое главное, что могло быть. И в самом деле, какая бы школа крутая ни была, ничего не сравнится с тем, что ребенок может расти у папы”, — говорит мама.

Сегодня впервые за три года Рождество и Новый год они встречали вместе

"Даже если здесь опасно, даже если мы сейчас приехали, здесь постоянные обстрелы, там генераторы, нет света. Это не важно. Ребенку важно, что мама папа рядом и это формирует у него эти ценности, которые ничем не заменить”, — говорит мама.

Тарас все еще пытается наверстать эти, казалось бы простые вещи, которые мы не замечаем в повседневной жизни.

“Я ни разу не привез ее в школу и ни разу не забрал. 28:23.И это для меня самая большая трагедия. Я не видел ни одного выступления, ни одного занятия, ни урока, ничего”, — говорит папа.

По собственному опыту семья Евы признает для возвращения украинцев домой государству нужно прилагать больше усилий, потому что время не в пользу Украины.

Как возвращать украинцев и помогать беженцам на чужбине/Скриншот с видео

"Ты не можешь жить временной жизнью год, два, три. Это невозможно. Это возможно месяц, это возможно полгода, но невозможно жить временной жизнью два-три года. Это тогда или там, или здесь. Но тогда нужно определяться, что в приоритете", — говорит мама.



По данным МИД за рубежом, сейчас находится более 7 миллионов украинцев-беженцев. Помогать им поддерживать связь с родной страной и как возвращать домой — над этой стратегией работает новое Министерство единства Украины.

“За рубежом нас c 20-25 млн по нашим оценкам. В стране 32 приблизительно. это большая мощная нация, которая сегодня вынужденно частично находится за границей, и мы начинаем процесс возвращения украинцев домой и я хотел бы отметить, что возвращение является исключительно добровольным, никаких принудительных мер не будет. Мы будем рады успеху украинцев за границей, если они находят себя там”, — говорит министр единства Украины Алексей Чернышев.

Одна из инициатив министерства — открыть во многих странах Хабы единства. Первый уже анонсирован в Германии. Министр единства Украины показывает, как будут выглядеть такие хабы.

"В ближайшее время будет создано агентство национального единства, которое будет присутствовать через свои департаменты в ключевых странах пребывания украинцев — это Германия Польша Чехия Австрия Великобритания другие страны мы будем рады как такие хабы будут открыть и в других", — говорит министр.



Место, где будут консультировать о возвращении домой и одновременно одна из важных задач хабов будет помочь сохранять нашим гражданам украинскую идентичность на чужбине.

Как возвращать украинцев и помогать беженцам на чужбине/Скриншот с видео

"Помощь в различных сервисах консульских паспортных регистрационных и безусловно это связь с родиной в части доступа к рынку труда, будет предложен так называемый "джоб центр" и это касается не только вакансий в Украине, но и вакансий в тех странах, где находятся эти украинцы, потому что поддержка этих стран будет сокращаться”, — говорит министр.

Пока над деталями стратегии возвращения украинцев новое министерство единства еще работает — свою стратегию по возвращению домой нашла мама двух дочерей Татьяна из Киева. Семья два года с 2022 года прожила в Венгрии.

В первый класс меньшую семилетнюю Соломию решили отдавать именно в Украине. Однако возвращаться домой в Киев, часто под вражескими обстрелами, побоялись.

“Я понимаю, что это нам будет очень тяжело. Дети не выдержат здесь, они боятся взрывов. И все, поехали в Тернополь. Там же безопаснее”, – говорит мама.

Правда, через несколько месяцев сами убедились — что безопасных мест в Украине нет — месяц назад в соседнюю многоэтажку попал Шахед, погиб человек.

Однако семья все же встречала 2025 год здесь дома, в Украине, вместе впервые за время полномасштабной войны.

"Все родственники, родители мои здесь, мой брат, его семья, мой муж, конечно, что это номер один, почему мы вернулись — мы будем вместе столько, сколько можем сейчас", — говорит женщина.

Как возвращать украинцев и помогать беженцам на чужбине/Скриншот с видео

Даже дети на все трудности с адаптацией в новой школе перечисляют преимущества жизни дома:

"Ну, здесь можно понять свой собственный язык, и не нужно постоянно ходить с телефоном, переводить каждую фразу".

Семья и близкие люди — главный фактор ради которого украинцы возвращаются. Это подчеркивают психологи. И советуют взрослым – сначала самим ментально подготовиться к возвращению

Вернувшиеся после 2 лет жизни за границей сестрички признаются — они все еще вне дома, в Киеве. Ведь сменили статус беженцев в Венгрии на статус переселенцев в Тернополе. Однако даже так это все равно ближе к родным людям ради которых и возвращались.

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