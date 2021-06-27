"Дорога к морю": все об отдыхе на популярных украинских курортах

"Дорога к морю": все об отдыхе на популярных украинских курортах

ТСН традиционно на День Конституции и длинные выходные устраивает эксперимент.

Трое журналистов из разных городов едут на автомобилях на украинские курорты. Вчера все съемочные группы успешно добрались до Коблево, Кирилловки и Одесской области.

Об их впечатлениях от отдыха на этих курортах — 26 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

КОБЛЕВО

Отдых в Коблево. И первое впечатление — очень зеленое от водорослей Черное море. Однако и в воде, и на берегу — немало отдыхающих.

Наши туристы уверяют — по сравнению с заморскими курортами — здесь лучше.

"Все есть для детей, тепленькая водичка, морепродукты. Очень хороший пляж и все наши прихоти можно найти и выполнить", — говорит отдыхающий Виталий Танчик.

На пляже действительно — есть все. Не сходя с места можно и позавтракать, и пообедать, и поужинать: кукуруза по 40 гривен, пахлава — 50, мохито — 45. Но самая популярная — местная самса — 35 гривен.

Продавцы говорят — цены приятные, ведь сезон только начинается.

Фотографы больше не водят по пляжу живых животных — запрещено.

О том, что это не просто длинные выходные, но и государственный праздник знают даже дети. Взрослые же выстраиваются в очереди на водные развлечения. В этом сезоне парашют — 700 гривен, плюшка и бэтмен по 200.

Самое популярное водное развлечение в Коблево — банан. Он стоит 100 гривен. Катают 15 минут и взрослых, и детей любого возраста. В открытом море остановка — желающие могут искупаться.

Кирилловка

В соцсетях пишут что здесь настоящее нашествие морских блох, змей и медуз. Блох на побережье не видно. Но журналистам их все же наловили отдыхающие.

Море — ласковое, +25. Ребенка не вытащить из воды. Если бы не ослики — 50 гривен гривен за прогулку верхом — и неудержимый морской аппетит.

Детская порция борщика и картофеля фри с компотом — 33 гривны. Взрослая — 80. Меню — разнообразное. Для детей предлагают следующее: картофель пюре, макароны, гречка, можно с тефтелей, куриной котлеткой. Супчик с фрикадельками.

Цены на готовые блюда по сравнению с прошлым годом выросли процентов на 20. Овощи — фрукты — как и везде по Украине.

Относительно развлечений — скучать детям не придется. Аквапарк, дельфинарий, бананы, драконы, катамараны, вечерний лунапарк с аттракционами. Правда, владельцы турбаз говорят - два года подряд в Кирилловке стало значительно меньше отдыхающих. Сетуют на пандемию.

Цены на жилье в среднем 350-400 грн с человека. За номер у моря с бассейном придется выложить 700-800, без удобств — 150-200. Это для тех, кто едет исключительно за ласковым солнцем, и мелким теплым детским морем.

ПАЛАТОЧНЫЕ ГОРОДКИ

На побережье Одесской области можно найти палаточные городки и обустроить свой. От столицы сюда, в поселок Приморское Одесской области, более 600 километров. До Одессы дорога хорошая, а дальше — ни людей, ни машин, ни дороги.

Здесь отдыхают те, кто не любит скопления людей и ищет минимум соседей. Правда шумно все же оказалось- здесь ходят и предлагают и традиционные пляжные блюда, и развлечения — например покататься на банане — 15 минут — 70 гривен.

Новости Украины: участники эксперимента "Дорога к морю" поделились впечатлениями от курортов

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