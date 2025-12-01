Дорога к Независимости: как Николай Михновский более 100 лет назад предсказал необходимость суверенитета

Николай Михновский / © zbruc.eu

Реклама

1 декабря 1991 года народ Украины подтвердил свое стремление жить в независимой стране. На Всеукраинском референдуме более 90% избирателей, а это почти 29 миллионов человек, проголосовали за суверенитет. В тот же день состоялись выборы президента, на которых победу одержал Леонид Кравчук.

Уже 2 декабря 1991 года первыми государствами, признавшими нашу самостоятельность, стали Канада и Польша. Россия подтвердила суверенитет Украины 5 декабря.

Однако за независимость, полученную тогда, наши предки боролись на протяжении всего XX века. Первым идеологом самостийничества стал харьковский адвокат Николай Михновский, который еще в 1900 году написал свой трактат «Самостоятельная Украина».

Реклама

Почему тогда у Михновского ничего не получилось и почему его идеи актуальны сегодня — исследовала корреспондент ТСН Валентина Доброта.

Первый государственник: Николай Михновский

Николай Михновский родился на Полтавщине в семье священника, который правил на украинском языке, несмотря на его запрет. Еще во время учебы в Прилуцкой гимназии он организовал подпольный украинский кружок.

Михновский категорически отвергал идею автономии в составе Российской империи и настаивал на необходимости полного суверенитета и объединения всех этнических украинских земель (включая Кубань). Украинский язык для него был основой национальной идентичности.

«Его идеи идеально воспринимаются сегодня, но очень трудно воспринималось тогда. Мы говорим о начале ХХ века. Люди только вышли из империи, которая развалилась, очень многие вообще не осознают себя украинцами, малороссами, хохлами, другими. И поэтому эти его идеи, они, почва была еще не подготовлена. За почти 100-летнее существование, почва уже подготовлена, и его идеи сегодня, мы на них смотрим совершенно другими глазами, чем, например, смотрели украинцы 100 лет назад», — говорит историк Андрей Руккас.

Реклама

Адвокат и радикал

Михновский учился на юридическом факультете Киевского университета Шевченко, а впоследствии стал популярным и дорогим адвокатом в Харькове. Он принципиально выступал только на украинском, а на его судебные дебаты ходили, как на спектакли.

«Он имел ораторский дар. И слава о нем разошлась по Харькову. И люди хотели услышать Михновского вживую. И чтобы попасть на эти его заседания, где он защищал людей, покупали билеты, чтобы послушать живого Михновского», — говорит Роман Коваль, президент исторического клуба «Холодный Яр».

Свои адвокатские гонорары Михновский инвестировал, в частности, в разработку соляных шахт вблизи Славянска. Он был состоятельным человеком и имел салон в Харькове, где собиралась украинская элита.

Вокруг Михновского объединялись те, кто боролся за украинизацию. Он был радикальным и даже призывал к терактам против России на территории Украины. Его единомышленники более ста лет назад пытались взорвать памятник Пушкину в Харькове, который в конце концов был демонтирован в ноябре 2022 года.

Реклама

«Тогда, в 1904 году, это действительно был поступок, это протестная акция против этого 250-летнего так называемого воссоединения, фактически, господства и эксплуатации Украины», — говорит историк Андрей Руккас.

Украинская революция и трагический финал

Через 17 лет после того, как его тезис о самостоятельной Украине высмеяли, началась освободительная борьба (Украинская революция). В состав Украинской Центральной Рады вошел и Михновский.

Николай Михновский создает два украинских полка. В марте 1917 года на митинге на Софийской площади он выступает сразу после Михаила Грушевского как представитель украинского войска. Там прозвучал его призыв к восстановлению независимости украинской церкви. На улицах Киева впервые публично появились запрещенные сине-желтые флаги.

Однако государственность, о которой он мечтал, была непродолжительной.

Реклама

«Михновский был государственником. Однако, так случилось, что часто выше ставили свои интересы люди, которые выходили на уровне власти. И, в частности, очевидно, это ответ, почему мы тогда проиграли эти освободительные соревнования, потому что, напомню, люди просто ориентировались на партийность или на свои собственные амбиции», — говорит Александр Алферов, председатель Украинского института национальной памяти.

Установленная в Украине советская власть пыталась склонить Михновского к сотрудничеству. Роман Коваль предполагает, что это стало причиной его самоубийства в 1924 году.

«Его задержали, был допрос и будто он, мы же не видели этой сцены, и будто он какое-то время находился в погребах Чека, может, несколько часов, чтобы почувствовать весь ужас всего этого. И он понял, что он может этого не выдержать, пытки, а предать Украину и закончить этим свою жизнь он не хотел», — говорит Роман Коваль, президент исторического клуба «Холодный Яр».

Место захоронения Михновского было стерто с лица земли, чтобы уничтожить память о борце против Москвы. Сегодня на месте его могилы на Байковом кладбище, где уже стоят надгробия 60-х годов, исследователь Роман Коваль обустроил место памяти.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 15:00 новости 1 декабря. НАЖИВО с места ПРИЛЕТА в ДНЕПРЕ! О чем договорились в США