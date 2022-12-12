"Дорога может быть короче": глава МИД Эстонии назвал условия вступления Украины в НАТО и ЕС

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу оценил перспективы вступления Украины в НАТО и ЕС и назвал условия, от которых будет зависеть членство.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

Так, по словам главы МИД Эстонии, Украина станет членом НАТО, но это точно произойдет не завтра.

"Это зависит от консенсусного решения стран-членов. Но, я уже говорил, что это не вопрос "или" (это произойдет – ред.), это вопрос "когда" и "как". Потому что, "или" мы бы уже могли видеть Украину как будущего члена НАТО, и на этот вопрос уже был дан ответ 14 лет назад в коммюнике лидеров стран-членов НАТО Бухарестской встречи. Но "когда" и "как" — это уже домашняя работа нашего поколения западных политиков сделать это. И, конечно, каждый прекрасно понимает, украинцы понимают, все страны-члены НАТО понимают, что этот вопрос не будет буквально завтра. Но это вопрос, как мы говорим, на столе. И если мы говорим, если кто-то скажет, что мы не должны эскалировать ситуацию, говоря о членстве Украины в НАТО, думаю, что это даст на самом деле какую-то активность Путину. И это будет коренным образом ошибочным сигналом. Ибо еще одно из оправданий того, почему Путин начал эту войну, на самом деле состоит в том, чтобы избежать возможности Украины иметь собственные варианты будущего видения безопасности", — говорит Рейнсалу.

Что касается вступления в ЕС, то, по словам эстонского министра, членство Украины зависит от политического консенсуса стран-членов и это долгий путь.

"Опять же, я уверен, что власти Украины будут полны решимости придерживаться всех этих семи пунктов, установленных Еврокомиссией (для старта переговоров о вступлении Украины в ЕС — ред.). Но один – это административные вопросы, техническая работа, которая должна быть объективно выполнена. Но другой, первоочередной вопрос – это всегда политическая воля. Политическая воля граждан Украины очень четкая. Сейчас очень важно также иметь консенсус, политическую волю стран-членов ЕС. И это длинная дорога. Эстония это хорошо помнит. Это требовало от нас лет. Но также очень важно говорить о первых шагах, которые мы уже можем предпринять, чтобы начать технические переговоры по разделам (членства Украины в ЕС – ред.) между ЕС, между Еврокомиссией и Украиной уже в следующем году. И это вопросы, которые Эстония решительно поддерживает. И так считают многие страны. И это, я считаю, очень важно продолжать делать на этом пути шаг за шагом", — подчеркнул Рейнсалу.

Он также выразил уверенность, что у Украины будет будущее в ЕС и благодаря поддержке "друзей" эта дорога для Киева будет короче. "Также возможно появятся политические вопросы. Но есть друзья на этом пути. Поэтому эта дорога будет короче. И, я уверен, Украина будет иметь будущее в ЕС", — убежден министр иностранных дел Эстонии.

Напомним, 28 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС. 23 июня Европейский Совет на саммите в Брюсселе принял решение о предоставлении Украине статуса кандидата в Европейский Союз. Он открывает для Украины возможности, в частности, доступ к структурным фондам Европейского Союза, средства из которых будут направлены на восстановление.

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