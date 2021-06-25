Дорога на море: журналисты ТСН выехали на курорты, чтобы проинспектировать пути перед затяжными и жаркими выходными

Дорога на море: журналисты ТСН выехали на курорты, чтобы проинспектировать пути перед затяжными и жаркими выходными

Инфраструктуры нет и уже есть очереди на заправках.

Какой будет дорога к морю в этом году — ТСН традиционно на День Конституции и длинные выходные устраивает эксперимент — утром провели трех журналистов из разных городов на украинском курорты.

Елена Шворак с Кропивницкого отправилась в Коблево — это Николаевская область. Оксана Солодовник из Сум в Кирилловку — это Запорожская область, а Антон Страшко из Киева едет в Одесскую область.

Кропивницкий - Николаевская область

За два с половиной часа съемочной группе удалось преодолеть где-то 160 километров. Первые 100 из них кировоградскими дорогами и большая часть пути — почти идеальна. Дорога ровная, машин еще немного. На старых участках пути все ямы залатанные смесью под давлением, поэтому ехать достаточно комфортно.

Традиционно проблемы начались уже в Николаевской области. Собственно это и не проблемы — временные трудности. Ведь на границы областей как раз идет ремонт дороги. Здесь стелют бетонку. У Ольгополя построен объезд полями, где-то до 5 километров. Движение в реверсном режиме, работает светофор.

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Хорошая новость для туристов: грузовиков на трассе нет, поскольку с Кропивницкого все машины весом более 10 тонн направляют в объезд через Кривой Рог, а следовательно на дороге преимущественно легковые автомобили, автобусы и общая скорость более-менее стабильна. Сейчас сухо, поэтому на объездах никто не застревает. Лишь очень много пыли.

В целом после Воссиятского дорога сейчас идеальная, хотя еще несколько лет назад водители называли ее адской. Итак 70 километров в Николаев — это когда едешь и не веришь своим глазам. Однако если верить навигатору, дальше тяжелый отрезок, потому что в самом Николаеве ремонтируют Варваровский городов. Объехать его никак нельзя. Водители пишут, что стоят в пробках иногда часами.

Сумы-Кирилловка

В общем путь занимает 630 километров. Первые 250 км из Сум пришлось преодолевали за 4,5 часа. Немного задержались под Тростянцом, из-за ремонтных работ: там во-первых, скоростные ограничения, а во-вторых реверсивное движение — пропуск поочередно одной полосой. А вот Харьковская трасса уже два года не дает поводов огорчаться, ведь ни ям, ни выбоин. Правда есть огромная проблема с инфраструктурой. В туалет не подступиться.

Также придется смириться с отсутствием Интернета. Ведь, чтобы его «поймать» придется съехать с трассы.

Киев — Одесская область

Съемочная группа, которая отправилась из Киева была самой масштабной, потому что решили поехать работать и отдыхать сразу вшестером — это и коллеги и их друзья и остановятся в Одесской области планируют в палаточном городке, разобьют его на косе вблизи румынской границы. Поэтому общих путь занимает 650 километров.

Выехали они двумя машинами на рассвете, около 5 утра, до 12:00 для дня до Одесской оставалось чуть меньше 100 километров.

На трассе Киев-Одесса традиционно встречаются ремонтные дороги, но уже не в таких количествах. И по дороге уже видно вереницу машин со столичными номерами. Это создает большие очереди на заправках и для заправки авто и чтобы поесть.

Новости Украины: прошли первые часы традиционного эксперимента ТСН "Дорога к морю"

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