Дорога на работу за 12 тысяч: новые цены в Киеве шокируют

В Киеве выросла стоимость проезда в общественном транспорте

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Рост расходов на общественный транспорт в столице может привести к волне увольнений среди медицинских работников и педагогов, а также вызвать волну социального недовольства.

Об этом заявил эксперт по вопросам городского транспорта и общественный деятель Александр Гречко в комментарии для ТСН.ua.

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Медики и санитарки уже оплачивают полную стоимость

По словам Александра Гречка, медсестры и санитарки, которые ежедневно приезжают на работу в столицу из прилегающих населенных пунктов, оказались в наиболее уязвимом положении.

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«Что касается проблемы, о которой уже сейчас говорят медики, а именно о расходах на проезд медицинских сестер и санитарок, которые ежедневно приезжают в Киев на работу, то это вполне возможно. Еще месяц назад я беседовал с врачами из государственных больниц и поинтересовался, есть ли у медицинских работников льготы на проезд. Их у них нет, люди вынуждены платить полную стоимость уже сейчас», — отмечает эксперт.

Гречко подчеркнул, что городские власти Киева не разработали системных решений для поддержки медицинского персонала — в столице отсутствуют как специальные льготы на проезд, так и общественный транспорт, который мог бы доставлять работников больниц хотя бы до ближайших станций метро.

Осенью это коснется и работников образования

Если сейчас ситуация оказывает критическое влияние на сферу здравоохранения, то уже с сентября к числу пострадавших присоединятся работники сферы образования и науки.

«Все это очень больно ударит по кошелькам именно тех людей, кто работает в сфере медицины: врачей, медсестер, санитарок. А с сентября к ним присоединятся работники образования: учителя, преподаватели, ученые, библиотекари. То есть горожане, которые получают небольшие доходы, но вынуждены регулярно пользоваться общественным транспортом», — объясняет Александр Гречко.

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Расходы вырастут в четыре раза: угроза социального взрыва

Повышение тарифов на проезд означает, что ежемесячные расходы на транспорт для многих киевлян и жителей области существенно возрастут. Если раньше человек тратил на проезд примерно 500 гривен в месяц, то в новых условиях эта сумма достигнет 2000 гривен и более.

Для работников с небольшими окладами такой скачок расходов является критическим.

«Кто-то будет вынужден уволиться, а кто-то — искать жилье поближе к работе или сменить работу. При таких тарифах людям придется работать только ради того, чтобы доехать до работы, что грозит социальным взрывом и ростом недовольства», — подытожил Александр Гречко.

Стоимость проезда может составить 12 000 гривен в месяц

По мнению Ольги Голубовской, заслуженного врача Украины, медицинский работник, который ежедневно добирается из Белой Церкви или других городов области, платит примерно 250 гривен за автобус в одну сторону. В Киеве еще нужно добраться до работы: это дополнительные 60 гривен за пересадочный билет, плюс 25 гривен за поездку на маршрутке, если понадобится. Обратный путь обходится столько же. В результате только на транспорт может уйти более 600 гривен за одну смену.

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«За 20–22 рабочих смены в месяц транспортные расходы превышают 12 тысяч гривен! Для многих эта сумма сопоставима с их месячной заработной платой. Получается, что человек работает только для того, чтобы иметь возможность доехать до работы», — отмечает Ольга Голубовская.

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