Дорогами лилась грязная вода, неслись ветви и бревна: на Буковине подсчитывают убытки после ливней

За час здесь вылилось то, что должно сходить дождем целый месяц.

Люди на Буковине до сих пор приходят в себя. Их в июне заливает регулярно. Так было 8-го, 10-го, 20-го. И вырубка Карпат — не единственная причина затопленных домов. Об этом говорят чиновники и экологи.

О том, что говорят сами селяне и страхуют ли свое имущество — живя в такой опасной зоне — 27 июня говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Небо просто упало на землю. За час здесь вылилось то, что должно сходить дождем целый месяц. Бешеный поток воды, вместе с грязью, ветками, камнями сносит на своем пути все. Улицы двух десятков сел на Буковине вдоль Днестра превращаются в русла черных взбесившихся потоков. С них срывает асфальт. Разрушаются мосты. Волны ломают стены человеческих домов.

Больше всего досталось селу Окно. Почти две сотни семей оказались в полной разрухе. Да и те, кого не задело прямо, остались без света, воды, связи — разрушена инфраструктура. А в селе Рукшин после ливней образовался огромный провал. И он увеличивается.

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3 метра была глубина пропасти в первый дня — говорят селяне. Неделю спустя — 3 метра и еще 3.

Эксперты уже предупредили: не только копать — даже ходить здесь опасно. Трещины на поле — не от сухости — земля и дальше проваливается.

"Так как мы находимся на карстовых пещерах — само село Рукшин — то у нас всегда есть угроза такая для всего села. И мы в любой момент не знаем, где она может быть", — говорит заместитель председателя рукшинского сельского совета Валерий Мариняк.

Только в селе Окно убытки достигли 40 млн.грн. Как и кто должен теперь помочь людям, и что возьмет на себя государственная и местная казна — неизвестно. Ни один из пострадавших — говорят в сельсовете — от стихийного беды не застраховался.

"Такой мысли не было. И не известно, было бы такое страхование действительно эффективным", — говорит местный житель Игорь Дилион.

О страховании имущества позаботились разве что местные предприниматели. Говорят, их научила жизнь — когда в 91-м году село Окно также затопило. До сих пор думали — бросают деньги на ветер. Но теперь о каждой уплаченной копейке не жалеют.

"Стоит. Ибо мы не знаем, чего ожидать. Это стихийное бедствие", — уверена Галина Врач.

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Но виновата ли только природа? Чиновники уверяют — люди сами забили сточные канавы, поэтому они оказались слишком мелкие и волны пошли на дворы.

"Если эти канавы были заросшие кустарниками, они образовывали мини-дамбы. Так они просто усиливают такой селевой поток", — отмечает заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Богдан Ковалюк.

Даже не реки, а безымянные ручьи наделали на Буковине беды. Сейчас здесь воды и на 10 см нет. А когда бушевала стихия, близлежащие дома были по окна затоплены.

Экологи утверждают, перед нами доказательства глобальных изменений климата. Аномально сильные дожди, когда земля просто не может впитывать в себя влагу — стоит уже считать нашей новой реальностью. А еще — все это усиленно уничтожением лесов, в их худшем виде — сплошными вырубками.

"Вода, дождь, который попадает на такую площадь, без леса площадь, он скорее переходит в поверхностный сток, так называемый", — объясняет специалист по лесных рубок Дмитрий Карабчук.

После потопа напуганные села начали усиленно чистить и углублять сточные канавы. Повторение страшных суток может быть в любой момент. Убытки пострадавшим компенсируют — уверяют чиновники. На следующей неделе все документы, собранные по селам, передадут чиновникам. Правда, о каких суммах выплат пойдет речь — не говорят. Но вряд ли хоть кто-то верит в 100 процентную компенсацию.

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