"Дорогая, пропитанная смертью": как возвращают домой погибших в боях украинских бойцов

Сколько украинских бойцов считается пропавшими без вести — одна из цифр, не озвучиваемых в официальных сводках и эфирах.

Семьям погибших бойцов ВСУ приходится долгие месяцы ждать хоть какой-то информации, надеясь, что родной человек найдется в плену, а уже через некоторое время сможет попасть на обмен военнопленными. Часть пропавших все же найдут среди погибших, но с каждым месяцем найти оставшееся на поле боя тело сложнее.

Чтобы все вернулись домой, поисковые группы работают под обстрелами, на заминированных территориях, расспрашивая переживших оккупацию местных, часто имея лишь приблизительные ориентиры, где искать.

Один день из жизни поисковиков – читайте в репортаже корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

"НА ЩИТЕ"

Теперь правильно называть погибших – "На щите". Уже даже врачи в госпиталях начали говорить нам не советское "груз 200" или "двухсотый", а "на щите" погибший украинский воин. Их возвращает гуманитарная миссия ВСУ, которая тоже называется "На щите".

Поиском погибших военных занимается гуманитарная миссия ВСУ "На щите". / Фото: ТСН

Группу, с которой работает ТСН, возглавляет Андрей Чернявский. Он предлагает посмотреть, как именно ищут. На выбор предлагает сразу несколько поисковых сделок. В их планах облететь большую территорию квадрокоптерами, ища возможные места захоронений. Нас зовут пройтись десятки километров по лесу, потому что есть информация, что там были стихийные могилы, или ехать к месту на карте, которое уже замечено как вероятное погребение. Но именно нам приходится увидеть, как ищут останки бойцов, погибших в бою в августе прошлого года. "Мы можем не найти ничего" – предупреждают нас, но мы едем.

ШЕРВУДСКИЙ ЛЕС

Я бывала в этих местах еще в студенческие годы во время учебы в Харькове, поэтому хорошо помню, как хорошо здесь было до войны. Рядом – курорт "Святые Горы". Именно здесь строили себе дачи дончане. Когда большие дома в селе Богородичное не были рассчитаны на мощные бои.

Место обозначено белым крестом со сложенными рядом бронежилетами и касками – это лесной мемориал, который совершили бойцы мотопехотного батальона, прикомандированного в 81 аэромобильную бригаду. Здесь семеро их бойцов попали в засаду. Их тела остались на дороге и русские оккупанты устроили здесь ад.

"По ним проехалась российская техника и грейдером развернули по обочинам" – объясняет Андрей Чернявский, руководитель поисковой группы "На Щите". Он сегодня управляет поиском, здесь уже не в первый раз. Это сражение произошло еще в августе, территорию отбивали через месяц, тогда Святогорск был еще оккупирован.

В Шервудском лесу семь украинских бойцов погибли, когда попали в засаду. / Фото: ТСН

"Мы здесь уже в сентябре работали. Здесь на дороге мы собрали тела и думали, что мы собрали всех, а оказалось одного не нашли, сейчас будем искать" — говорит Андрей, пока натягивает на себя бронежилет, каску и очки.

Он и еще один участник этой экспедиции уже были ранены – ходили по посадке, в которой бывали уже много раз и взорвались. Сопровождавшая их кинологиня до сих пор лечится, а из руки Андрея так и не получили осколок. Надо одевать защиту и снова уходить.

"По этой дороге давно не ходили и нужно каждую дорогу снова проверять" – поэтому первыми идут саперы, а затем позволяют пройти и всем нам.

Сложность поиска

"Каждый день играет против нас", – сердито говорит Андрей о весенней погоде. Мощные дожди весной размыли дорогу, ручьи воды могли отнести остатки дальше. Кроме того, еще и непонятно, куда попали остатки: под землю, где лучше сохранятся, или на поверхности, где их могут растянуть дикие животные.

Весна и осень – лучшее время для поиска. Но осенью еще длилась экспертиза, которая лишь потом сообщила, – это тела шести человек, а не семи. Весной сюда заехать было бы невозможно, даже по сухой дороге мы едва протолкались. Но сейчас на обочинах высокая трава, поэтому заходить туда опасно, что-то увидеть сквозь нее трудно. Но искать нужно.

Здесь был организован лесной мемориал на месте гибели военных. / Фото: ТСН

ХАННА

Поисковая собака из Павлограда и его кинологиня Карина. Карини – 24 года, Ханни – 4. Здесь очень многое зависит именно от Ханны. Мы все послушно идем за ней, чтобы не затоптать запахи, не сбить ее с дороги.

Карина и Ханна живут вместе, тренируются вместе и работают вместе. Карина – в бронежилете и кости, Ханна – в кевларовом попоне. Ханни жарко, она внимательно обнюхивает каждый сантиметр дороги. Ханна знает, как пахнет смерть человека. Она слышит то, что мы не видим. Услышит признаки – ляжет на это место.

Ханна. / Фото: Фото Натальи Нагорной/ТСН

Люди обращаются к Ханне с уважением:

– Ханна, покажи где?

Ханна активно нюхает, немного подгребает лапой и показывает место, утвердительно ложась.

– Спасибо, Ханна.

Ее навыки здесь никто не подвергает сомнению. Иногда поисковики копают, просеивают каждый комочек, но не находят ничего. Но доберман никто не упрекнет — мощные дожди перемешали эту почву с кровью и смертью. Работа Ханны – слышно этот запах.

Она уже искала живых и погибших под завалами домов, в которые попали российские ракеты, много тренировалась. За эти несколько часов, которые мы будем ходить по этой дороге, Ханна ляжет на землю десяток раз. Как награды за найденные останки Ханни дают любимый мячик. И говорят, что она – молодец.

Поисковая собака – 4-летняя Ханна. / Фото: Фото Натальи Нагорной/ТСН

"ЗДЕСЬ?"

"Здесь", — переспрашивают снова поисковики у Ханны.

Менее чем через минуту из-под земли достают что-то похожее на палочку. Это кость. Человеческая кость, совсем не ассоциирующаяся с человеком, не вызывает страх, а только наполняет надеждой — а вдруг мы нашли что-то от того самого парня, который потерялся в этом Шервудском лесу? Радоваться рано.

Лучшее время для поисков, говорят в миссии, – это весна и осень. / Фото: ТСН

"Мы не привязываем остатки к конкретному человеку", объясняет Дмитрий. Он носит за собой большую черную лопату, и еще через несколько минут находит в высокой траве чью-то руку – маленькие косточки пальцев, суставы. Нет сомнения – это человеческая рука.

Каждую находку фотографируют на месте, где она была обнаружена. Кладут в пакет с застежкой, так будет легче работать экспертам — нет никакой уверенности, что мы находим одного и того же человека, большая вероятность, что это остатки тех, кого уже идентифицировали, но до сих пор так и не похоронили, потому что дело не завершено. Шестеро погибших ждут своего седьмого.

Сейчас здесь ищут остатки седьмого погибшего воина. / Фото: Фото Натальи Нагорной/ТСН

"Сколько ты людей нашел?", — это вопрос, который я здесь задаю чуть ли не каждому. Оно сложное и неправильное. Ни один здесь не счел, никто не знает правильного ответа. Просто ищут, потому что так надо.

"…ПОБЕДАЙ И Уничтожь всех этих моих врагов…"

Нам начинают случаться вещи, очевидно имеющие отношение к пропавшим. Ханна ложится на кроссовок – он неуставный, но очевидно, что принадлежал военному. Утлевший носок с костью идет в грунт. Поисковики надеются – а вдруг эта находка приведет нас к телу? Раскопав вокруг бойцы понимают, что только нога.

Кроссовок, когда-то принадлежавший украинскому защитнику. / Фото: ТСН

На обочине осторожно раскапывают еще одно обозначенное место – встречаются обгоревшие куски черепа или черепов. В черной земле – белые камни, которые издалека напоминают кости и заставляют поисковиков еще раз перекапывать, еще раз внимательно просматривать.

"Здесь жетон, и крестик, и телефон!", – нас зовут показать находку.

Из земли достают маленький крестик – похожий на вешают на детей во время крещения, на обычной шнуровке загрязненной землей.

Жетон. На оборотной стороне имя и фамилия. Жетон принадлежал одному из семи, но его остатки удалось идентифицировать. Нам не говорят его имени, но читают молитву на обороте. Это обращение к Архистратигу Михаилу. С просьбой сохранить владельца этого жетона и уничтожить всех его противников.

Жетон погибшего военного. / Фото: ТСН

Телефон. Поисковики осторожно раскрывают раздавленный аппарат, а вдруг внутри сохранилась карта памяти или семерка? Но нет. Слишком многое пришлось этому телефону пережить.

Позже в земле откапывают наручные часы. Собственника так просто и не определишь – разве потом родственники узнают, у кого был именно такой.

Места гибели военных заросли травой. / Фото: ТСН

ПОКАЖЕТ ДНК

Мы несколько часов ходим по нескольким десяткам метров одной и той же дороги. Зип-пакеты с костями и вещами складывают в большой белый пакет, который предусмотрен для тел погибших. Кевларова попона Ханны даже мокрая от жары.