Хватит ли средств на зарплаты военных на фоне дефицита оборонного бюджета: Корецкий ответил, на чем будут экономить / © ТСН

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Кабмин гарантирует полное финансирование денежного довольствия военных до конца года, несмотря на дефицит оборонного бюджета в $27 млрд. Для покрытия дефицита государство переходит в режим строгой экономии и приостанавливает расходы на дороги, программы устойчивости и культуру.

Об этом в интервью ведущей ТСН.Тиждень Алле Мазур заявил премьер-министр Украины Корецкий.

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$7 миллиардов от внутренней экономии

По словам главы правительства, из $27 млрд общего дефицита оборонного бюджета около $7 млрд уже найдены благодаря внутренним оптимизациям, перераспределению ресурсов и жесткой экономии. Эти средства сразу направляют Силам обороны во избежание сбоев в финансировании.

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«Каждый божий день ситуация меняется, и мы ищем оптимизацию, ищем источники, перераспределяем существующие источники, чтобы выставлять приоритеты. Силы обороны — главный приоритет для всех нас», — подчеркнул Корецкий.

Выплаты военным — в 100% приоритете

Отвечая на вопрос о стабильности выплат бойцам, премьер-министр дал четкую гарантию, что денежное довольствие, зарплаты, выплаты семьям погибших и поддержка семей будут закрыты в полной мере до конца года.

«В первую очередь это так называемое денежное довольствие, это военные заработные платы, выплаты за погибших другое, поддержка семей. То есть с этим проблем нет вообще. То есть, мы это точно закроем. Гарантирую. Всё будет стабильно в полной мере. За это бессмысленно переживать», — заверил премьер.

Относительно второй части оборонных потребностей — закупки техники, дронов и дальнобойных систем (дип-страйков) правительство договаривается с производителями об авансировании и выкупе продукции в начале 2027 года, привлекая гарантии европейских партнеров.

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На чем будет экономить государство

Чтобы направить максимум средств на фронт, правительство приостановило финансирование статей расходов, которые не являются первоочередными для выживания страны во время войны.

Среди ключевых направлений экономии:

Выплаты за ремонт дорог: приостановлено погашение задолженностей и новые расходы;

Программы устойчивости: заморожены новые работы и задолженности по этому направлению;

Культурные проекты: приостановлено финансирование различных культурных программ.

«Есть много вещей, расходы на которые не первоочередны, хотя и крайне необходимы. Первоочередное — это ведет к выживанию или нет. Это единственный подход к принятию тех или иных решений», — резюмировал премьер-министр.

Ранее премьер Корецкий раскрыл, откуда взялась «дыра» в бюджете в $27 млрд.

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Также сообщалось, что Украина в 2027 году планирует потратить на 1,6 трлн. грн. больше, чем сможет собрать в государственный бюджет.

Напомним, во время выступления в Верховной Раде 1 сентября Сергей Корецкий заявил, что правительство переходит в режим жесткой экономии.

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