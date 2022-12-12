Дороги покрыты льдом, повалены деревья и снегопады: в Украине и Европе свирепствует ненастье

В Украине уже второй день свирепствует непогода.

В Украине и Европе уже несколько дней подряд свирепствует непогода. Из-за быстро замерзающего мокрого снега деревья и пути покрываются льдом.

ТСН.ua собрал данные о непогоде в Украине и Европе.

Во Львовской области упали деревья и замерзшая сеть электротранспорта

Во Львове ненастье началось еще в воскресенье, 11 декабря. Тогда в городе было зафиксировано падение 128 деревьев, на некоторых улицах упали электрические опоры, из-за чего часть города и некоторые населенные пункты Львовской области остались без электроснабжения. Также деревья повредили в городе 15 автомобилей.

Фото: ТСН.ua

"По состоянию на данный момент также есть 54 порыва на сетях ЛКП "Львовсвет". 29 порывов ликвидированы вчера. Ремонтные бригады работали днем и ночью. 25 повреждений сейчас в работе. Работает 2 бригады", — сообщили в городском совете Львова.

Кроме того, во Львове остановился электротранспорт. Это произошло из-за обледенения контактных сетей. Только 12 декабря в 16:00 во Львове удалось возобновить работу двух трамвайных маршрутов – номер 6 и 9. Коммунальщики продолжают устранять последствия непогоды.

Фото: Львовский городской совет

"Сложность работы заключается в том, что обработанные участки очень быстро обмерзают снова. Следует понимать, что контактный провод не является округлой формы, соответственно в профиль набилось слишком много проникшего льда и в спецчасти: автоматические восточные стрелки, пересечения, секционные изоляторы. Для расчистки нашей сети, протяженностью 270 км, задействованы все имеющиеся человеческие ресурсы. С таким уровнем сложности наши работники столкнулись впервые", - говорят комунальщики.

Во Львове только за 12 декабря в травмпункты обратилось 28 человек. На выходных таких обращений было 65. Среди наиболее распространенных травм – сотрясение мозга, переломы рук и ног, а также ушибы разных участков тела.

Фото: ТСН.ua

Из-за обледенения и обрывов проводов во Львовской области полностью обесточены 25 населенных пунктов, еще 57 – частично. Больше всего – во Львовском и Яворовском районах.

Также непогода парализовала работу пунктов пропуска на границе с Польшей. Там образовались большие пробки.

Киев засыпает снегом

Ненастье свирепствует также и в столице Украины. Киев с утра 12 декабря засыпало снегом. Из-за погодных условий в столице произошло много ДТП, образовались пробки, сообщают киевляне в Сети.

Продолжается обработка дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами и уборка снега. В то же время, синоптики на вторник, 13 декабря, прогнозируют усиление снегопадов.

"К уборке последствий утреннего снега задействованы также около 3 тысяч работников управляющих компаний и почти 800 работников "зеленстроев", — сообщили в КГГА.

В Киевской области непогода оставила без света 14 населенных пунктов полностью и 37 частично.

В Волынской и Ровенской областях отсутствие электричества и снегопада

Также из-за непогоды пострадали жители Волыни и Ровенщины. На Волыни выпало большое количество снега, поэтому местные коммунальщики работают круглосуточно, чтобы расчистить автомобильные пути.

Фото: Служба автомобильных дорог

В Ровенской области два района – Заречненский и Владимирецкий остались без электричества. Налипание снега и сильный ветер привели к обледенению проводов и их повреждению. Энергетики работают над устранением последствий непогоды.

Из-за непогоды задерживаются международные поезда

Из-за непогоды на польской, словацкой и венгерской границах задерживаются некоторые поезда:

№716/715 Перемышль Киев на 8:35 час.

№706/705 Перемышль Киев на 3:51 час.

№32/31 Перемышль Запорожья 1:20 час.

№45/46 Харьков Ужгород на 1:18 час.

№90/89 Перемышль Киев на 1:01 час.

Поезда венгерского формирования Захонь-Чоп и словацкого формирования Кошице-Мукачево курсируют с задержками в пределах 30 минут.

Непогода в Европе

Также свирепствует непогода и в Европе. Как сообщает BBC, Великобританию накрыл сильный снегопад и туман. Поэтому аэропорты Гатвик и Станстед в воскресенье закрыли взлетно-посадочные полосы. Также в Великобритании остановились некоторые поезда, а водителей призывают воздержаться от поездок.

Фото: Associated Press

Похожая ситуация также и в Польше. Там из-за сильного снегопада тысячи людей остались без электричества. В Варшаве снег убирают тысячи коммунальщиков. В городе выпало рекордное количество осадков. Последствия непогоды устраняют.

В Словакии также свирепствуют сильные снегопады. Там повалены деревья, на дорогах увеличилось количество ДТП. В стране 14 декабря прогнозируют до -20 градусов мороза. Без электричества осталось 5 тысяч потребителей.

В столице Чехии Праге из-за непогоды 12 декабря опоздали некоторые поезда. Там также морозно и выпал снег. Выпало много снега также и в Германии.

В Эстонии также свирепствует вьюга и сильный ветер. там выпало до 20 см снега. В аэропорту Таллинна из-за неблагоприятных погодных условий отменены четыре рейса. По состоянию на 17:30 в стране обесточены более 7 тысяч домохозяйств.

Фото: Associated Press

Погода в Украине в ближайшие дни

В Украинском гидрометцентре предупреждают, что непогода в Украине продлится также и 13-15 декабря. Кое-где даже ожидается до 15 градусов мороза. Больше снега выпадет в западных областях. На дорогах сохранится гололедица.

Завтра осадки в виде снега и дождя, на юго-востоке страны преимущественно дождь, днем в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях значительные осадки и налипание мокрого снега, на востоке страны порывы ветра 15-20 м/с; температура в течение суток 1-6 ° мороза, в Карпатах 5-10° мороза, в южных, восточных и Днепропетровской областях 0-6° тепла, — сообщили в Ургидрометцентре.

14-15 декабря без существенных осадков, только в большинстве западных и северных областей 15 декабря снег, местами вьюга, в южной части днем дождь; температура ночью 4-10° мороза, в западных областях местами до 15° мороза; днем в среду 0-6° мороза, в четверг от 3° мороза до 3° тепла, в южной части до 7° тепла.

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