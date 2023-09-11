"Дорогие друзья": почему пора снять розовые очки и откровенно говорить о Китае и с Китаем

Действительно, в этом документе есть, например, фраза "украинский кризис", которой традиционно пользуется Китай, говоря о войне России против Украины. Или — "война в Украине" — без всякого упоминания о России, которая ее и начала. В отличие от прошлогоднего саммита G20 на Бали, где президент Зеленский присутствовал онлайн, представляя единственное справедливое видение окончания войны – Формулу мира из десяти пунктов – на нынешнюю "двадцатку" Украину не пригласили. Однако есть ли в этом наша вина? Формулировку итогового коммюнике G20 возмутили все западные медиа. И не зря. Ведь в очередной раз западные лидеры, как и накануне 24 февраля 2022 года, застыли в недоумении, что же им делать.

Проблема в том, что как Украине, так и Западу уже пора снять розовые очки и начинать откровенный разговор о Китае и его роли в поддержке России в ее войне против Украины и демократий в целом, а не говорить, что "не все так однозначно". Что бы там ни рассказывал пресс-секретарь кремлевского "фюрера" Песков (а, напомним, Путин говорил, что Песков "иногда несет пургу"), Москва и Пекин явно скоординировали позиции, проигнорировав в этом году G20. А для Си Цзиньпина это впервые, когда он у власти. Россию и Китай в Нью-Дели представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и премьер Ли Цян.

Что касается России, ее уже давно нужно выбросить из "двадцатки", как это сделала G7. Однако Си Цзиньпин, не приехав на G20, уже явно и публично демонстрирует на чьей стороне. Особенно после саммита БРИКС, ставшего полным провалом для Запада и фурором для Китая, где было объявлено о приглашении к этому объединению шести новых членов: Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, Саудовской Аравии и ОАЭ. К тому же, учитывая, что в октябре Путин поедет в Китай на форум "Один пояс, один путь".

Чего ждать от очередной встречи Путина и Си Цзиньпина? Есть ли опасность, что помощь России со стороны Китая может увеличиться? Будет ли Пекин наоборот "рекомендовать" Москве сворачивать войну? И почему Запад и Киев не хотят откровенно говорить о Китае и его роли в войне России против Украины. ТСН.ua анализировал.

Провальный саммит G20: Китай и Россия продемонстрировали свою позицию

Почему "двадцатка" этого года стала провальной для Запада, прежде всего для США? Потому что даже личное присутствие Джо Байдена не смогло обеспечить по крайней мере неотход от позиций прошлогодней совместной декларации G20, которая прямо осуждала войну России против Украины, за что на Бали, кстати, тогда проголосовала и сама Россия.

"Президент США Джо Байден мог получить больше". Так об итоговом коммюнике G20 пишет Politico. Yahoo указывает на раскол в G20, потому что лидеры не осудили Россию, просто призвав к миру в Украине.

А CNN с насмешкой цитирует советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, который говорит, что эта декларация заслужила похвалу США, потому что является важной вехой председательства Индии в "двадцатке" и вотумом доверия, что G20 может объединиться для решения ряда неотложных вопросов. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар (а Индия, несмотря на планы по существенному сокращению закупки российской нефти, и принимавшей нынешний саммит "двадцатки", является, кстати, и членом БРИКС) заявил, что существовали разные точки зрения по совместной декларации " двадцатки", и финальный вариант Китай таки поддержал.

BBC даже написала о "уместности G20 в будущем", потому что Китай продвигает другие объединения — БРИКС и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества, в которую входят Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан — ред.). Более того, Пекин выразил протест, чтобы в 2026 году "двадцатку" принимали США, что, по информации Bloomberg, поддержала Россия. The New York Times отмечает, что на G20 в Индии президент Байден не говорил о глобальном столкновении демократий и автократий (хотя, в частности, именно эта фраза была основным моментом его инаугурационной речи в 2020 году).

Его советники подчеркнули, что G20 не конкурирует с такими форумами как БРИКС. Они отметили, что достижение консенсуса относительно совместной декларации ("двадцатки" — ред.), даже если она была более мягкой (по предварительной — ред.), было трудом эффективной дипломатии", — говорится в статье NYT. Добавим здесь, что не только официальный Вашингтон, не смотря на критику американских медиа, не заметил в итоговой декларации G20 ничего плохого Канцлер Германии Олаф Шольц и вовсе назвал ее "успехом индийской дипломатии", поэтому, хотя The Hill и писал (кстати, так утверждали многие американские издания — ред.), что отсутствие Владимира Путина и Си Цзиньпина на "двадцатке" позволят президенту Байдену занять там центральное место и стать в роли лидера, этого, к сожалению, не произошло.

Украине же нужно откровенно указывать союзникам на их просчеты по поводу нынешнего саммита G20, параллельно работая с Индией, потому что отношения между Пекином и Нью-Дели в последние годы сильно обострились. Индия, напомним, опередив Китай по численности населения, запретила Tik Tok, а прием "двадцатки" совпал с успешной высадкой ее спутника на Луну. В отличие от России – ее спутник недавно головокружительно разбился при попытке совершить посадку. Кстати, это была первая попытка России после развала СССР совершить посадку аппарата на Луну.

Нестратегическое партнерство: пора пересмотреть отношения с Китаем

Прежде чем анализировать дальнейшее сближение Москвы и Пекина, ТСН.ua приведет очень красноречивый пример тесной "дружбы" России и Китая, как это, собственно, любят называть Путин и Си Цзиньпин. Речь о циничной проделке китайской оперной певицы Ван Фан, исполнившей российскую песню "Катюша" на руинах драмтеатра в Мариуполе, где Россия убила более 600 невинных украинцев, приехав туда вместе с китайской делегацией. Юрий Пойта, эксперт азиатской секции украинского New Geopolitics Research Network, дописал в Facebook, что муж Ван Фан – Чжоу Сяопин – член Народного политического консультативного совета Китая, организации патриотического Единого фронта, которым руководит Коммунистическая партия Китая. На своей странице в китайской соцсети "Вэйбо" он поддержал действия жены, дописав об "украинских нацистах", якобы и уничтоживших драмтеатр в Мариуполе.

Представитель украинского МИД Олег Николенко дописал в Facebook, что Киев требует объяснений, как и по поводу незаконного приезда группы китайских блоггеров в Мариуполь, грубо нарушающего законодательство Украины. Однако украинский МИД почему-то не вызвал китайского посла на ковер, как это недавно было с послом Польши, отметив, что уважает территориальную целостность Китая и ожидает от Пекина объяснения цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания в временно оккупированный украинский город, инициировав запрет на въезд в Украину для всех этих китайских "гастролеров".

ТСН.ua не утверждает, что позиция МИД здесь слишком мягкая. Однако нелишне было бы, опять же, повторимся, вызвать посла Китая в Украине для объяснений. К тому же мы не услышали и позицию Верховной Рады, которая в конце концов может предложить наконец пересмотреть отношения "стратегического партнерства" между Украиной и Китаем, которые устанавливал еще Янукович. Вместе с тем следует отметить, что и позиция Офиса президента Украины тоже меняется, хотя и не быстро. По данным Международной рабочей группы по антироссийским санкциям, которую возглавляют руководитель ОПУ Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), посол Майкл Макфол, именно Китай является основным поставщиком 67% критически важных компонентов для ударных российских дронов. Москва, несмотря на западные санкции, напомним, уже производит ее в России.

Часто в ключевых западных столицах говорят, что именно позиция Китая может стать определяющей для Путина относительно продолжения войны против Украины, готовности к переговорам или даже остановки боевых действий. Именно поэтому нужно работать с Пекином, не изолируя его еще больше, иначе Китай станет открыто оказывать России военную помощь. Киев со своей стороны тоже очень долго пытался понять позицию Си Цзиньпина. Особенно остро этот вопрос встал полгода назад после презентации Китаем своего "мирного" плана (как его окрестили СМИ, хотя на самом деле его название — "позиция" Китая – ред.) из 12 пунктов, с действительно справедливым миром ничего общего нет.

Только в этом апреле, более чем через год после начала полномасштабного российского вторжения, президент Зеленский поговорил с лидером Китая по телефону. Однако изменило ли это что-то? Так, спецпредставитель Китая принял участие во встрече дипрадников более 40 стран в Джидде (Саудовская Аравия) в начале сентября по окончании войны на основе Формулы мира президента Зеленского, где не было России. Да, это можно считать дипломатической победой Украины. Но после этого в телефонном разговоре с Лавровым министр иностранных дел Китая Ван И снова назвал войну России против Украины "внутренним украинским кризисом", добавив, что Пекин будет придерживаться "независимой и беспристрастной позиции", а также планирует активно выступать за мирные переговоры и политическое решение. В Украине и на Западе все цепляются именно за слова "независимая" и "беспристрастная", забывая о главном. Китаю не выгодно поражение России в войне против Украины, потому что он считает ее войной США с Россией. Поэтому Пекин искренне желает поражения США.

Киев посылал Пекину сигналы, которые хотел бы видеть его среди стран, которые будут помогать Украине с послевоенным восстановлением. Однако действительно ли Пекину можно доверять? Мы видим, к чему приводит его экономическая экспансия в Африке и даже в некоторых европейских странах. К тому же, если бы Китай был действительно заинтересован в помощи Украине, Си Цзиньпин нажал бы на Путина относительно возвращения России к зерновому соглашению. Хотя бы учитывая, что именно Китай был основным ее выгодоприобретателем, покупая больше украинской с/х продукции в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Путин едет в Си: Западу и Украине пора определяться

После посещения министром обороны Китая России и Беларуси в августе совместного демонстративного демарша G20 со стороны Пекина и Москвы в сентябре, в октябре Путин едет в Пекин на форум "Один пояс, один путь". Это будет первый зарубежный визит главы Кремля после ордера на арест, выданного Международным уголовным судом, и первое посещение Китая после развязанной против Украины полномасштабной войны. В последний раз Путин был в Пекине 4 февраля 2022 на открытии зимней Олимпиады. И через 20 дней после этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Чуть более чем через год, в марте 2023 года, Си Цзиньпин приехал с официальным трехдневным визитом в Москву (это был первый заграничный визит Си после его переизбрания на третий срок), который окрестил многие уже нескрываемой вассальной зависимостью России от Китая.

То, что Путин отправится в Китай на форум "Один пояс, один путь", сенсацией назвать нельзя. Об этом еще в мае говорил сумасшедший секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, публично говорящий о заговоре Запада против России. По его словам, Путина пригласили на форум в Китай в качестве "главного гостя". Затем в июле об этом заявлял Юрий Ушаков – помощник Путина. Однако этот визит – это скорее еще один сигнал Запада, который до сих пор не может понять, на чьей стороне Китай.

На публику Путин и Си называют друг друга "добрыми друзьями", а в подписанных Москвой и Пекином двусторонних документах говорится о "безграничных" отношениях двух стран, в том числе и в военной сфере. За эти 19 месяцев полномасштабной войны Россия и Китай провели несколько совместных военных учений. Основным поставщиком комплектующих для российских БПЛА является Китай. Потому утверждать хотя бы о "нейтральности" Пекина в войне России против Украины уже не приходится.

Повторимся, какой-нибудь сенсации в том, что кремлевский военный преступник едет в Пекин на форум "Один пояс, один путь", нет. Однако, с точки зрения сигналов для мира, кто на самом деле "друг" для России, это очень показательно. Ведь например официальная Анкара неоднократно заявляла, что ожидает визита Путина в Турцию после выхода России из зернового соглашения в середине июля. Однако в итоге Реджеп Тайип Эрдоган сам поехал в Путин на переговоры в Сочи, что обернулось полным провалом.

Bloomberg, написавший о визите Путина в Китай, подавая это чуть ли не как сенсацию, аргументировал это тем, что глава Кремля даже не поехал на саммит БРИКС в ЮАР, отправив туда своего министра иностранных дел Сергея Лаврова, когда Путину дали четко понять, что могут его там и арестовать по ордеру Международного уголовного суда, потому что Южно-Африканская Республика является подписанткой Римского устава. Однако Путин также не поехал и на саммит G20 в Индию, хотя она и не признает юрисдикцию МКС. Поэтому почти наверняка это больше проявление солидарности с Китаем – Си Цзиньпин также не поехал на "двадцатку".

На почтенных площадках многие западные аналитики продолжают рассказывать, что Пекин хочет скорейшего окончания этой войны, чтобы вернуться к business as usual, потому что его зависимость от торговли с США и ЕС просто колоссальна. Кроме того, Китай является самым крупным торговым партнером для России. Экономическая зависимость Москвы от Пекина только растет: в июле экспорт из Китая в Россию вырос на 52% после роста на 90,9% в июне. Вместе с тем в июле, впервые с 24 июля 2022 года, российский экспорт в Китай упал на 8%. Хотя об уменьшении импорта российского угля и сырой нефти говорить не приходится. В отличие от Индии: министр нефти и природного газа страны Хардип Сингх Пури заявил, что зависимость Индии от российской нефти резко снизится.

The Wall Street Journal пишет, что Китай играет все большую роль в поддержке российской экономики на плаву под давлением западных санкций, вливая деньги в российские банки и продавая Москве в том числе и товары двойного назначения: микрочипы и экскаваторы для рытья траншей (особенно в августе-сентябре прошлого) года – ред.). В этом году Россия стала крупнейшим импортером китайских автомобилей. И наверняка этот импорт еще увеличится после запрета Японии на экспорт в РФ авто с двигателями свыше 1,9 л.

В конце июня во время визита в Пекин госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай пообещал не предоставлять оружие России для войны против Украины. А в отношении китайских компаний, которые могут продавать Москве товары двойного назначения, в Китае вообще открестились, мол, они же частные и КПК не влияет на них.

Еще в июле Politico писал, что по их информации Россия закупила у одной из китайских компаний сотни тысяч бронежилетов и шлемов. Подобные доказательства, как пишет издание, несмотря на призывы Пекина к миру, приближают Китай к красной линии поддержки России. Эксперты предполагают, как только Китай открыто продаст России оружие, Запад введет вторичные санкции. То есть ни для ЕС, ни для США многочисленные доказательства поставки в Россию китайскими компаниями товаров двойного назначения, военной формы и снаряжения не являются аргументом. Кстати, летом ЕС ввел санкции против трех китайских компаний. Но с самого начала в этом списке их было семь.

Украина со своей стороны должна громче об этом говорить. Ведь до сих пор в ключевых европейских столицах, особенно имеющих интересы в Африке, еще надеются склонить Китай на свою сторону. В США опасаются войны на два фронта, если Китай решится на силовое возвращение Тайваня. Пока Пекин внимательно наблюдает за санкционным режимом, который пока не очень ограничил экономические и финансовые способности России продолжать войну. Поэтому Китай внимательно изучает схемы обхода Россией западных санкций, в которых непосредственно участвует, параллельно исследуя, как может обезопаситься от аналогичных санкций против себя в будущем. В августе США уже запретили американские инвестиции в Китай в чувствительные технологии, такие как микросхемы. Однако очевидно, что этого недостаточно.