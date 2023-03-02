Дорогое ДТП: в Киеве столкнулись три автомобиля, что известно

В Киеве на Оболонском проспекте произошло масштабное ДТП. Здесь на перекрестке Оболонского проспекта и Героев Азова не разминулись три автомобиля Toyota, Tesla и Audi.

Автомобили получили серьезные повреждения. В результате столкновения один автомобиль вылетел на пешеходную зону. На месте происшествия работают полицейские, медики и спасатели.

Чтобы достать водителя одного из автомобилей спасателям пришлось применять специнструмент для разрезания металла. Полицейские устанавливают все детали и механизмы ДТП.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

В полиции Киева нам рассказали предварительную информацию о масштабном ДТП в Оболонском районе столицы.

"Около 9 часов утра, водитель автомобиля Tesla, двигался по улице Полка Азов в направлении улицы Иорданской. Он выехал на регулируемый светофором перекресток и совершил проезд на красный сигнал светофора. В результате произошло столкновение еще с двумя автомобилями - Toyota и Audi. Известно, что из-за столкновения получили телесные повреждения водитель и пассажир Audi, а также водитель автомобиля Toyota. Их госпитализировали в медицинское учреждение. Правоохранители продолжают работать на месте и устанавливать все детали и механизм этого ДТП", - рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева.

Фото из открытых источников

Напомним, в Киеве в Оболонском районе вспыхнул масштабный пожар на СТО. Черный дым охватил весь район.

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