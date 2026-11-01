Дорогой доллар, рост цен и ловушка "черной пятницы" – как не дать себя обмануть в ноябре 2026 года

Курс доллара в ноябре может достичь 47 гривен / © Associated Press

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Конец октября заставил украинцев понервничать: наличный доллар в обменниках стремительно перешел границу в 46 грн и направился дальше. Продолжится ли в ноябре 2026 года рост курса доллара, как изменятся в течение месяца ценники на продукты и промтовары, на которые косвенно из-за цены импорта и стоимости логистики влияет ситуация на валютном рынке, выяснил сайт ТСН.ua.

Наши эксперты: финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский.

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Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, по состоянию на 31 октября наличный доллар стоил в среднем 46,10 грн/доллар в продаже (+1 грн в месяц) и 45,30 грн/доллар в покупке (+77 коп.), наличный евро – 51,52 грн/евро (+) (0 коп.) соответственно.

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Максимальный средний курс доллара за месяц достиг в продаже 46,20 грн/доллар, в покупке – 45,45, минимальный – 45,15 и 44,60 грн/доллар соответственно. Для евро максимумы продаж и покупки были 51,55 и 50,68 грн/евро, минимумы – 50,80 и 50,10 грн/евро.

Самая высокая цена продажи доллара на 31 октября была 46,60 грн (+1,40 грн в месяц), самая низкая – 45,90 грн/доллар (+1,03 грн). Максимальный курс покупки составил 45,85 грн/доллар (+1,10 грн).

Самая высокая цена продажи евро на 31 октября была 51,80 грн (+20 коп. в месяц), самая низкая – 51,30 грн (+30 коп.). Максимальный курс покупки составил 51,25 грн/евро (+25 коп.).

Нацбанк на 31 октября установил следующие официальные курсы: 45,53 грн/доллар и 50,68 грн/евро. За октябрь доллар по официальному курсу подорожал на 85 коп., евро подешевел на 4 коп. Соотношение доллар/евро за октябрь снизилось с 1,135 до 1,113 доллара за евро.

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Курс валют в ноябре: есть вероятность 47 гривен за доллар

Олег Пендзин ждет дальнейшей постепенной девальвации гривны.

"В конце года Нацбанк, как правило, приближает курс гривны к плановым показателям госбюджета, – анализирует Олег Пендзин. – Напомню в текущем году средний курс запланирован на уровне 45,7 грн/доллар, сейчас он 45,5. В условиях сложностей в экономике и снижения объемов золотовалютных резервов зарубежной финансовой помощи. Поэтому, по моему прогнозу, официальный курс в ноябре будет направляться до 46 грн/доллар, наличная (продажа) может на волне ажиотажного спроса населения на валюту приблизиться к 47 грн".

Андрей Шевчишин считает, что в ноябре возвращения к старому курсу ждать не стоит, ведь в Украине продолжается режим "управляемой гибкости", при котором НБУ планомерно обесценивает гривну для наполнения бюджета,

Эксперт спрогнозировал два сценария для ноября.

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Базовый сценарий (вероятность 85%): НБУ увеличивает интервенции на межбанке и гасит панику. Ожидается, что межбанковский курс будет 45,1–45,95 грн/доллар, наличный курс – 45,5–46,5 грн/доллар.

Пессимистический сценарий (вероятность 15%): курс 46,9 грн/доллар по межбанку и 47,5 по наличным.

"Это в случае, когда нам выбивают энергетику и бизнес, миграционный поток увеличивается, порты стоят, финансирование из-за рубежа неритмично и на 2027 год отсутствуют полноценные договоренности на всю сумму помощи, цена нефти будет расти, а мировые рынки будет штормить после выборов в США", – конкретизировал.

Продуктовая корзина: что подорожает больше всего в ноябре 2026

Параллельно с долларом в ноябре ускорится продовольственная инфляция. По оценкам Олега Пендзина, средний чек в супермаркетах вырастет на 7-15%.

"Основные факторы удорожания – сезонное сокращение свежей продукции, дополнительные расходы предприятий на хранение урожая в хранилищах и использование генераторов при выключении света", – пояснил он.

Олег Пендзин спрогнозировал, как могут вырасти цены на продукты повседневного потребления.

Куриные яйца станут ценовым антилидером месяца. Из-за сезонного снижения производительности кур и высоких затрат птицефабрик на обогрев цена за десяток будет 75–85 грн, это на треть дороже, чем в октябре.

Молоко, масло и сыры прибавят в цене 15–20%. Перерабатывающие заводы критически зависят от электричества, а работа на генераторах заметно повышает себестоимость.

Из-за вспышек африканской чумы свиней в Украине несколько сократилось поголовье. Уменьшение предложения поднимет цены на свинину и сало минимум на 10%. То есть кило свиной лопатки без кости дойдет до 320 грн, кило сала (не "генеральского") – до 350 грн.

Курятина останется наиболее стабильной в мясном сегменте, подорожание филе или тушки не превысит 3%.

Расходы на хранение корнеплодов набора для борща (картофель, свекла, морковь и лук) в хранилищах поднимут их стоимость на 7–10% (картофель в розницу будет стоить 20–25 грн/кг). Тепловые огурцы и томаты из-за затрат на отопление подскочат в цене на 18–20%.

Подсолнечное масло из-за летней засухи подорожает на 5–6%, бакалея на 3–5%, хлеб прибавит 5–7% из-за дорогих энергоносителей и логистики.

Рыба украинская (речная) подорожает в пределах 5% по причине логистики. Импортная рыба напрямую привязана к курсу валют, поэтому новые партии поступят с наценкой в 7–8%.

Яблоки: цены без изменений. Урожай в этом году в Украине хороший, предложение высокое.

Промышленные товары: "черная пятница" в условиях девальвации

Андрей Забловский говорит, что в ноябре промышленные товары будут демонстрировать разнонаправленную динамику. Вместо общего роста рынок разделится на две категории: энергетические товары зимнего риска (где цены диктует сезонный спрос и страх отключений) и классический ритейл (где стоимость привязана к курсу доллара 46+ грн и расходов на логистику).

Из-за пикового сезонного спроса энергооборудование значительно подорожает.

Аккумуляторы, инверторы, повербанки, зарядные станции ожидается рост цен на 10–15%.

Бензогенераторы подорожают меньше, на 5–7%, ведь в отличие от 2022–2023 годов рынок насыщен.

Альтернативное освещение и обогрев (LED-лампы, горелки, баллоны) подорожают на 15–20%, потому что они массово скупаются в ноябре, соответственно розничные сети поднимут цены.

Гаджеты (смартфоны, ноутбуки, планшеты). На официально завозимые новые линейки смартфонов и ноутбуков цены вырастут на 12–15%, поскольку они считаются по новому курсу евро/доллара + таможенные сборы по обновленным ставкам. Запасы на складах, закупленные по старому курсу доллара, будут продаваться из-за акций и подготовки к Black Friday ("черной пятнице") 27 ноября.

Большая бытовая техника (холодильники, телевизоры, стиральные машины): ожидается плавный рост цен на 5–8% в связи с валютными реалиями.

Кухонные плиты и мелкая кухонная техника подорожают на 7-10%. Интересный тренд: из-за рисков отключения света падает спрос на большие электроплиты и растет спрос на комбинированные (газ+электро) и портативные газовые плиты, что стимулирует рост цен именно на них.

Мебель: подорожание будет сдерживаться низким спросом на товары не первой необходимости.

Одежда и обувь: рост на 5–10% в зимние коллекции. Продавцы постараются заработать на старте холодов, однако сдерживающим фактором станут массовые распродажи до Black Friday.

"Интересно, что сейчас имеем значительное снижение спроса на промтовары, – отметил Андрей Забловский. – Одна из известных сетей продаж бытовой техники и гаджетов провела опрос потребителей, из которого выяснилось: более 60% опрошенных откладывают приобретение товаров до распродаж "черной пятницы". повербанки, зарядные станции, инверторы, аккумуляторы и прочее энергооборудование.

По словам Андрея Забловского, самые большие реальные скидки (до 40–50%) будут действовать на потерявшие актуальность позиции: давние модели смартфонов, телевизоров, зимнюю одежду неходовых размеров. Также ритейлеры техники, одежды и так далее могут искусственно поднять цены в начале ноября, чтобы в конце месяца совершить "громкие" скидки. Эксперт посоветовал, как не стать жертвой манипуляций продавцов: зафиксировать цены на избранные товары в первые дни месяца и 27 ноября сравнить их с "акционными". Только так можно увидеть, это реальная скидка, или просто лайфхак ритейлеров.

Чего ждать украинцам в ноябре 2026

Главные вызовы ноября: дорогой доллар, рост цен на продукты питания и возможные дополнительные расходы на энергетическое оборудование. Сэкономить можно на распродажах "черной пятницы", однако нужно быть внимательным и не дать себя обмануть продавцам.

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