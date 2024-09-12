Дорогой ко второму Саммиту мира: к каким рискам следует готовиться Украине

Очевидно это произойдет на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, 22-23 сентября. Однако, в последнее время, мы также слышим различные заявления, в частности, от канцлера Германии Олафа Шольца, что Россия должна быть приглашена на второй Саммит мира. Первый, как известно, состоялся в начале июня в Швейцарии. И там, многие представители стран Глобального юга, говорили то же самое.

Во время представления нового главы украинского МИД Андрея Сибиги, Владимир Зеленский отметил, что «в этом году нам нужен результативный второй Саммит мира». Неоднократно украинская власть артикулировала, что не против присутствия там представителей России. Однако, это было еще до нашей операции на Курщине.

Зато, если Украина и ее партнеры считают, что Москва может присутствовать на этом саммите, то в самой России дают однозначные сигналы. В свете предоставления Западом разрешения Украине (а это решение вот-вот будет принято - ред.) поражать цели в глубине территории России, посол РФ в США Анатолий Антонов говорит, что это ведет к Третьей мировой.

К каким рискам следует готовиться украинцам на пути ко второму Саммиту мира? Центр «Новая Европа» задал этот вопрос европейским и американским экспертам. Ответы публикуем в рамках традиционной рубрики на ТСН.ua - «Новая Европа интересуется».

Ключевые мысли ответов экспертов:

К началу 2025 года Россия все еще может быть не заинтересована в настоящих переговорах;

Международное сообщество будет давить на Украину занять еще более гибкую позицию по переговорам, чтобы убедить Россию принять участие в Саммите;

Появятся альтернативные планы мира как искусственные заменители украинской Формулы мира;

Россия попытается усилить свои переговорные позиции как военным, так и дипломатическим путем;

Главная опасность для Украины - «наступление миром» (peace offensive) - Москва будет склонять мнение мирового сообщества к тому, что именно Украина стоит на пути мирного урегулирования конфликта;

Важно прекратить боевые действия, но не ценой уступок Украины - отказа от суверенитета в отношении собственных территорий или отказа от будущего членства в ЕС и НАТО;

Украина должна показать, что Курская операция является лишь первым шагом на пути к возвращению своей территории и суверенитета.

Джеймс Джей Карафано, старший советник президента и стипендиат Фонда Э.В. Ричардсона, The Heritage Foundation (США)

Думаю, мы все согласимся, что приоритетом номер один является свободная, независимая Украина, и конец страданий украинцев, которые никогда не желали войны. Прекращение боевых действий, которое остановит убийства невинных, является важной целью, и в ближайшей перспективе не имеет значения, какой будет рамка для достижения этой цели: будет ли это де-факто прекращение огня; или более формальная договоренность.

Ключевым для будущего Украины является то, что страна не может отказаться от суверенитета в отношении любой территории, оккупированной или нет, так же как и должна быть исключена идея отказа от стремлений к членству в ЕС или НАТО - это является долгосрочным залогом безопасности и процветания как части целостной, свободной, успешной и мирной Европы. В ближайшей перспективе важным является дальнейшее развитие украинских сил сдерживания и военных возможностей для защиты украинцев, а также для восстановления экономики и восстановления от разрушений, вызванных войной. Эти две задачи являются существенными для будущего Украины и Европы. По моему мнению, украинское восстановление может стать важной задачей для Инициативы трех морей (объединяет 13 стран ЕС и Украину, расположенных вблизи Балтийского, Черного и Адриатического морей - ред.)

Доктор Кристи Райк, заместитель директора, руководитель программы внешней политики, Международный Центр Обороны и Безопасности (Эстония)

Во-первых, до начала 2025 года Россия все еще может быть не заинтересована в настоящих переговорах. Это тесно связано с другим риском, а именно, что Запад до сих пор боится поражения РФ. Для начала содержательных переговоров необходимо, чтобы Россия перестала верить, что сможет достичь своих целей, продолжая агрессию. Пока Кремль ожидает, что западные страны рано или поздно истощатся или отвлекутся от помощи Украине и будут настаивать на заключении мирного соглашения на выгодных для РФ условиях. Неуверенность в отношении американской помощи после президентских выборов в ноябре дает Путину надежду, хотя никто не знает на самом деле, принесет ли следующий президент США положительные изменения для России.

Саммиты мира дают возможность Украине удерживать свой мирный план в центре внимания международного сообщества и этим подчеркивают важность российско-украинской войны для глобального порядка. Очень трудно подвергать сомнениям цели Украины, которые основываются на международном праве. Возможно ли их достичь, к сожалению, зависит от жестокой реальности на поле боя. Ошеломляющая атака Украины на российскую территорию может улучшить переговорные позиции. Этот удар уже имеет важный психологический эффект на всех - украинцев, западных партнеров, россиян и на те страны, которые заняли выжидательную позицию. Поражение России больше не выглядит невозможным, как это казалось многим обозревателям несколько недель назад.

Пьер Арош, доцент кафедры европейской и международной политики, Католический университет Лилля (Франция)

Следующий Саммит мира будет более рискованным, чем первый, частично вследствие близости к президентским выборам в США, а частично - из-за возможного участия России.

Главной опасностью для Украины может стать то, что во времена Холодной войны называли «наступление миром» (peace offensive). По этому сценарию Москва будет формулировать предложения таким образом, чтобы создать видимость доброй воли и склонить мнение мирового сообщества к тому, что именно Украина стоит на пути мирного урегулирования конфликта.

В этом контексте вторжение в Курскую область ВСУ имеет не только военное, но и политическое значение, ведь это мешает России показывать себя сторонницей решения, отражающего «реалии на земле». Пока украинские солдаты оккупируют российскую землю, Россия вынуждена либо определенно поддерживать продолжение войны, либо предлагать уступки в обмен на потерянные территории.

Второй риск для Украины заключается в том, что может сложиться впечатление отсутствия существенных тем для обсуждения, а цель саммита - лишь продемонстрировать широкую международную поддержку целей, что может оттолкнуть некоторые нейтральные страны от участия в нем. Поэтому важно, чтобы Украина изложила четкие предложения. Если ВСУ способны удержать контроль над частью российской территории, дебаты о практических аспектах возможного обмена оккупированными территориями под международным наблюдением могут быть интересными.

Даниэль Шелиговский, руководитель Программы Восточной Европы, Польский институт международных дел (Польша)

Во второй половине года Украина должна подготовиться к трем ключевым рискам на пути к миру.

Во-первых, международное сообщество будет давить на Украину занять еще более гибкую позицию относительно переговоров, чтобы убедить Россию принять участие в Саммите. Украина продемонстрировала конструктивное видение, предложив свой план мира и тщательно строя международную коалицию вокруг него. Но Киев должен быть готовым, что не все партнеры будут разделять эту позицию и в дальнейшем будут отдавать предпочтение участию России, даже только ради самого факта участия.

Во-вторых, появятся альтернативные планы мира как искусственные заменители украинской Формулы мира. В частности, Китай может сформировать конкурентный мирный план и найти международную поддержку для него, особенно в странах Глобального Юга. Даже если этот план не везде будет отвечать российским интересам, он неизбежно будет предусматривать болезненные для Украины компромиссы, к которым украинское общество не готово.

В-третьих, Россия попытается усилить свои переговорные позиции как военным, так и дипломатическим путем. Независимо от наступления на российскую территорию, Украине следует ожидать эскалации ситуации на фронте со стороны России и продолжения продвижения идеи прекращения огня как предпосылки для переговоров, рассчитывая на фактическое закрепление российских территориальных достижений.

Марко Ди Лиддо, директор Centro Studi Internazionali (Италия)

Накануне второго Саммита мира Украина окажется перед несколькими рисками.

Во-первых, Киев должен попытаться нейтрализовать общее впечатление, что будущее конфликта зависит от результатов выборов в США. Конечно, нельзя недооценивать, что преданность Запада (включая Европу) в поддержке Украины зависела от локомотива США. Если бы этот локомотив остановился или замедлился, то Европа могла бы потерять силу атлантического драйва и пересмотреть свои обязательства.

Второй риск - поляризация между Западом и остальным миром. На самом деле большая часть мира вне Европы интерпретирует войну в Украине как глобальный конфликт между старым, привилегированным Западом и развивающимся «новым миром», желающим изменить политические правила и международный баланс. Поэтому Киев должен вернуть внимание международного сообщества к региональной природе конфликта, а не к его глобальным отголоскам.

Третий риск (сейчас он, похоже, уменьшается) заключается в том, что партнеры и союзники Кремля станут убеждены, что Украина не сможет выиграть войну, а потому в долгосрочной перспективе начнут настаивать на территориальном компромиссе. В этом смысле вторжение под Курском добавило оптимизма Вооруженным силам Украины, но пока оно не приобрело характеристик «геймченджера». Украина должна показать, что Курская операция является лишь первым шагом на пути к возвращению своей территории и суверенитета.