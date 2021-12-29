Дорогой Новый год: сколько потратят на празднование в разных городах Украины

Дорогой Новый год: сколько потратят на празднование в разных городах Украины

Судя по сметам праздников, с наибольшим размахом встречать 2022 год будут в Днепре.

Активисты движения "Чесно" посчитали, сколько украинские города потратили на празднование Нового года. Больше всего денег ушло в Днепре — на праздничные украшения, елку и подарки из бюджета города выложили 62 миллиона гривен. Меньше всего бюджетных денег потратили в Тернополе — всего 200 тысяч гривен.

О том, на чем экономят и как злоупотребляют чиновники на праздничных мероприятиях, говорится 29 декабря в сюжете ТСН.19:30.

В Тернополе удалось сэкономить на новогодних празднованиях, поскольку елку здесь приобрели еще несколько лет назад, украшения для нее только обновили. В общей сложности из городского бюджета потратили 200 тысяч гривен, а все остальные расходы взяли на себя спонсоры. В частности, около 3 тысяч гривен ушло на оформление сказочной резиденции святого Николая.

Теперь на главной площади Тернополя есть не только многоразовая елка, но и большой каток, праздничные лотки с едой и карусели.

Чуть больше потратили во Львове – 250 тысяч гривен из бюджета плюс спонсорская помощь. В частности, 17-метровую новогоднюю елку подарил Василий Иванович Козленко, получивший за это награду из рук мэра.

Двести с лишним тысяч гривен потратили на елку в Полтаве. Здесь она тоже будет многоразовой.

В 400 тысяч гривен обошелся праздник в Ивано-Франковске, где торжественное зажжение огней на елке состоялось еще 3 декабря.

По подсчетам аналитиков движения "Чесно", среди городов, где на новогодние праздники потратили больше бюджетных денег — Запорожье и Одесса. Киев – крепкий середняк. Днепр и Харьков информацию о расходах не предоставили.

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В Киеве на пять новогодних локаций ушло 5 миллионов бюджетных гривен. Благодаря спонсорам сумму удалось увеличить в несколько раз. Только обустройство главной елки страны на Софийской площади стоило около 30 миллионов гривен.

Одна новогодняя локация в Киеве стала поводом для возбуждения уголовного производства. На прошлой неделе полиция и прокуратура начали расследование, чтобы выяснить, как и почему на главном железнодорожном вокзале появилась елка стоимостью 5 миллионов гривен.

В Житомире за 1,5 миллиона гривен украшают живую елку в центре города. Деньги обычно тратят только на праздничное освещение.

В Одессе продолжают осваивать выделенные из бюджета 12 миллионов гривен. На Думской площади все еще собирают сцену. На елку и иллюминацию здесь потратили 2,5 миллиона гривен. Столько же вложили в ремонтные работы. А еще закупили семьдесят пять тысяч подарков для детей.

Абсолютным рекордсменом по новогодним расходам стал город Днепр. На запрос ТСН городские власти ответили, что их до сих пор считают. Всего на гирлянды, украшения и освещение выделено 62,5 млн. грн. Около 13 миллионов будет стоить новогодняя елка. Полмиллиона гривен уйдет на подарки детям погибшим на войне воинов.

В пересчете на количество населения, больше всего расходов на новогодние праздники в Виннице — на одного жителя города приходится 18 гривен. Это достаточно много, ведь в Тернополе, скажем, потратили всего 88 копеек. Но меньше всего новогодние праздники будут стоить жителям Львова – всего 31 копейку.

Сколько стоит украсить город к Новому году и из чьего кармана уходят эти деньги | Новости Украины

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