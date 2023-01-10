Дорогой победы в 2023 году: три наиболее вероятных сценария развития войны глазами Запада

Сделает ли это лично Путин, или кто-то другой, пока неизвестно. Возможно, Путин заявит об этом в Санкт-Петербурге, куда приедет на 80-летие деблокады Ленинграда (российские паблики пишут о 21 января). Или во время обращения к Федеральному собранию, которое отменили в декабре прошлого года. А это уже может быть и февраль.

Правда, в Москве еще не решили, закрывать ли российские границы для мужчин, чтобы они не начали убегать, как это было в сентябре-октябре во время объявления первой волны мобилизации. Пока что Кремль прибег к любимой тактике – запугиванию. Сумасшедший зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев предлагает расправляться с предателями по правилам военного времени с помощью тихих групп. То есть, убивать. В Госдуме для уехавших предлагают повысить налоги и даже призывают лишать гражданства.

Наивно считать, что репрессии и дальнейшее закручивание гаек что-то изменит в России. Но Украине и Западу нужно это анализировать и быть готовыми к разным сценариям развития событий.

Какая здесь хорошая новость для Украины? Лед тронулся — Запад постепенно отменяет собственные "красные линии" относительно военной помощи Украине. Франция первой среди стран-членов НАТО поставляет нам легкие танки. США пообещали БМП Bradley, которые называют "убийцами танков". А Великобритания может передать нам свои танки Challenger 2.

Какая же плохая новость? Еще 22 декабря министр обороны Алексей Резников в статье Atlantic Council писал, что Украина стала щитом Европы, защищая континент на линии фронта протяженностью 2500 км. Украина просила у Запада о санкциях и оружии еще до 24 февраля 2022 года. Но, как пишет Резников, Украине сказали, что это невозможно, и эта осторожность партнеров обернулась для нас слишком дорогой ценой.

В мае-июне у Украины был боеприпасный "голод", в то время как Запад не спешил с помощью. Тогда одной из самых горячих точек был Изюм. Сейчас история повторяется. Настоящий ад под Бахмутом и Соледаром. Точнее, он длится с августа, а западное подкрепление начнет поступать только сейчас. До сих пор нет ясности, получит ли Украина в конце концов танки, авиацию и дальнобойные ракеты.

Анализируя, что пишут западная пресса и аналитические центры, ни в США, ни в ЕС до сих пор нет понимания, что делать с Россией, которая проигрывает войну Украине. Там боятся переступить некую воображаемую "красную линию", за которой Путин может применить тактическое ядерное оружие. Доходит даже до смешного: уважаемые западные издания анализируют степень безумия Путина, веру кремлевских преступников в шаманов и сатанизм.

В статье о сценариях окончания войны The Hill со ссылкой на должностных лиц Пентагона пишет, что Украина вряд ли победит Россию в затяжной войне. Однако возникает вопрос: это сомнение или нежелание некоторых в США, чтобы Украина действительно победила? Ведь, как пишет издание, Вашингтон и союзники предоставляют Киеву достаточное количество помощи именно для обороны и выживания, однако не для победы.

The Hill приводит четыре возможных сценария дальнейшего развития войны:

Украина победит, заставив Россию принять условия прекращения войны;

Россия победит, а Украине придется договариваться;

тупик, когда ни Украина, ни Россия не смогут продвигаться дальше на поле боя из-за нехватки ресурсов, что может заставить стороны прекратить огонь или начать переговоры;

замороженный конфликт по типу корейского сценария.

BBC проанализировал пять возможных сценариев развития войны в 2023 году:

Украина выигрывает войну, включая освобождение Крыма;

все решит большое наступление России весной;

Украина может выйти на линию 23 февраля;

продолжение войны на истощение;

выход войск врага из Украины из-за внутренних процессов в самой России.

Если анализировать то, о чем в целом пишут на Западе, там обсуждаются три наиболее вероятных по их мнению сценария развития войны в 2023 году: победа Украины, тупик на поле боя и "заморозка" войны.

Победа Украины

В одной из своих статей об очередном массированном обстреле Украины российскими ракетами и иранскими дронаминаНовый год, The New York Times в шутку написала, что популярным украинским елочным украшением в этом году стала фигурка Путина, подвешенного на петле.

Путин не скрывал ярости в новогоднем обращении к россиянам, которое было записано в спешке вместе с фейковыми российскими военными. Он пытается балансировать между собственной же партией войны и глубинным народом, который, с одной стороны, поддерживает убийства украинцев, а с другой — задает вопросы, например о массовой гибели мобилизованных в Макеевке.

Показательно, что этот кейс в публичную плоскость вынесла самая российская пропаганда в надежде увеличить градус ненависти россиян к украинцам, побуждая идти на войну и умирать за безумные идеи Путина. Известные пропагандисты даже кричали, что "жизнь сильно переоценена", поэтому не нужно бояться смерти. Но Кремль попал в свою ловушку.

Российские воекоры высмеяли несуразную попытку собственного Минобороны медийно раскрутить "операцию мести" за Макеевку уже в Краматорске, где, по данным Минсмерти РФ, якобы погибли 600 украинских военнослужащих. Российскими Telegram-каналами даже ходили слухи о возможной отставке министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова. Однако Путину сейчас не с руки их менять. Появление такой информации – лишь лишнее подтверждение конфликта между партией войны в Кремле и Минобороны.

Этому очень сильно уделяют внимание в американской прессе, как и российским лидерам "оппозиции", кто в тюрьме, кто за границей. Надежды Запада можно понять: там все еще надеются, что в России возможны какие-либо изменения в сторону демократии, если режима Путина не будет. Некоторые на Западе вообще считают, что, собственно, еще с Путиным можно договориться, потому что вместо него к власти в России может прийти условный бандит Пригожин или кто-то похожий на него.

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С 24 февраля 2022 года, когда Кремль начал свою великую войну, Силы обороны Украины отразили 40% захваченных Россией территорий. За эти 10 месяцев враг потерпел три больших поражения: под Киевом и на севере, Харьковщине и Херсонщине. Врата Херсона — единственного захваченного россиянами областного центра — стала едва ли не самым большим ударом для Путина после уничтожения крейсера "Москва".

Однако он никак не думает, что проиграет. Более того, в Кремле уверены, что могут выиграть именно затяжную войну. На это Москва и делает ставку в надежде на три главных предпосылки:

отказ Запада от поддержки Украины из-за риска попасть в рецессию;

падение украинской экономики (в 2022 году это более 30%, а экономика России упала только более чем на 3%);

и превосходство России в ресурсах и живой силе.

Правда, все эти факторы не учитывают введенное Западом эмбарго на российские энергоносители, особенно ценовой "потолок" на российскую нефть. Только в декабре объемы экспорта российской нефти упали до самого низкого за 2022 год уровня. А 5 февраля вступает в силу еще одно ограничение – эмбарго на российские нефтепродукты (здесь наиболее болезненным для России является экспорт дизтоплива).

Именно продажа нефти формировала львиную долю доходов российского бюджета. По словам украинской посольства, советницы министра энергетики Ланы Зеркаль, это приведет к падению добычи в России наполовину, убьет значительную часть бюджета и заодно уничтожит несколько российских регионов. Учитывая самосанкции Москвы по газу, под угрозой треть российского федерального бюджета. И это по самым скромным оценкам. Возможно, именно поэтому Кремль задумал второе большое наступление именно в феврале-марте, зная, что имеет мало времени и ограниченные ресурсы.

Более того, хотя западная пресса и пишет, что российская экономика оказалась более устойчивой, чем они ожидали, не все у Путина так хорошо. Во-первых, в России рекордно упали объемы потребительского кредитования. Во-вторых, дает трещину и программа льготной ипотеки. В-третьих, новое 2023 год российское правительство начало с "мобилизации доходов" — повышение налогов для госкомпаний, производителей удобрений и угля, а расходы на образование и медицину при этом сократят. Действительно, зачем россиянам учиться и лечиться. Лучше погибнуть на войне.

Тупик

Все это, безусловно, повлияет на способность России продолжать войну против Украины. Тем более приближаются президентские "выборы", которые в России назначены на 17 марта 2024 года. Так, Кремль может их отменить, объявив, например, военное положение, или перенести, придумав какую-то другую отговорку. Но Путину нужно будет демонстрировать народу какие-то достижения.

В статье для Washington Post, которую многие цитировали в Украине, бывший госсекретарь Кондолиза Райс и бывший министр обороны Роберт Гейтс пишут, что Путин может терпеть и ждать, чтобы добиться своей цели. Сейчас разговоры о необходимости переговоров с Россией на Западе утихли. Однако, как утверждают Райс и Гейтс, это не значит, что они не возобновятся снова, если не будет четвертого мощного военного блицкрига Украины, и на поле боя все будет заходить в тупик.

"Для Путина поражение – не вариант. Он не может отдать Украине четыре восточных области, которые он объявил частью России. Если в этом году ему не удастся добиться военного успеха, он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины, которые обеспечивают будущие плацдармы для возобновление наступательных действий, чтобы занять остальное черноморское побережье Украины, контролировать весь регион Донбасса, а затем двигаться на запад", — пишут Кондолиза Райс и Роберт Гейтс.

Единственный способ это предотвратить – существенно увеличить поставки Украине оружия. Это хорошо, что, наконец, лед тронулся и Запад перешел к поставке нам тяжелой бронетехники. Но и этого мало. В интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный четко сказал, сколько и какого оружия нам нужно, чтобы выйти на рубеже 23 февраля: 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Однако мы никак не выходим даже примерно на такое количество, судя по последним заявлениям наших западных партнеров о предоставлении Украине новых пакетов военной помощи.

"Заморозка" войны

После Нового года в публикациях западной прессы и аналитических центров появилась одна общая линия – все пишут, что Путин взял курс на долгую и затяжную войну. Западные аналитики признают, что мобилизация помогла Путину стабилизировать фронт. Более того, судя по заявлениям высшего военного и политического руководства Украины, он готовится ко второму "скачку Мангуста". Не исключено, что Путин попытается снова пойти на Киев и Харьков или открыть еще один фронт на Волыни.

Так или иначе, он тянет время. Объявленное Путиным рождественское "перемирие" на 36 часов немного смутило. Однако уже сейчас понятно, что оно было направлено в основном на внутреннего потребителя, чтобы в очередной раз подогреть ненависть к украинцам и побуждать россиян "вставать на священную войну против антихриста".

Время нужно Путину по нескольким причинам.

Во-первых, возможно, наконец, удастся объяснить россиянам, за что же они воюют.

Во-вторых, чтобы россияне смирились с войной, а Кремль мог мобилизовать еще большее количество людей.

В-третьих, время действительно не на стороне Украины с экономической точки зрения.

К тому же Путин прекрасно знает, что в 2024 году США будет не в Украину, потому что уже в ноябре там состоятся президентские выборы. Поэтому действительно в каком-то смысле именно 2023 год станет решающим. Кремлю выгоден как тупик на поле боя, так и временная "заморозка" войны с параллельным втягиванием Украины в некий переговорный формат. Хотя "заморозка" — больше, потому что не будет нуждаться в дополнительных волнах мобилизации россиян и остановит поставки нам западного оружия.

Однако это не означает, что победа Украины невозможна. Добавим еще несколько фактов к экономическим проблемам России: цена на российскую нефть Urals упала до $37, хотя российский бюджет сверстан с ценой в $70, а российские госкомпании, которые Кремль хочет обложить дополнительными налогами, уже в январе продемонстрировали стремительное падение.

Более того, если еще несколько месяцев назад тема возможного распада России для западной прессы была табу, то сейчас в Foreign Policy и Atlantic Council появляются соответствующие статьи, например, американского политолога и профессора украинского происхождения Александра Мотыля. В Foreign Policy его статья вышла с заголовком "Пора готовиться к распаду России", на сайте Atlantic Council — "Путин готовится к длительной войне". А на первой полосе The New York Times за 9 января — статья о чеченцах, крымских татарах и выходцах из бывших советских республик, которые сейчас воюют на стороне Украины против России.

Однако Москва имеет козырь последней надежды – ядерное оружие. Именно 6 тыс. ядерных боеголовок в российском арсенале, по мнению многих уважаемых украинских и западных чиновников, заставили Вашингтон установить определенные красные линии, которые в полномасштабной войне России против Украины США не должны пересекать.

В статье "Пойдет ли Россия на применение ядерного оружия? 7 ключевых вопросов к рассмотрению" The Times пишет, что в то время как Байден не готов начать Третью мировую войну с Россией за выживание Украины, Путин полностью готов пойти на ядерный удар, если ему будет угрожать унизительное поражение. Возможно, именно поэтому, по данным нашей разведки, Россия могла разместить ядерное оружие в Крыму и Беларуси?

Об уроках Финляндии для Украины (мол, она уступила определенные свои территории СССР, но, по сути, выиграла войну) в статье для The Times упомянул известный американский писатель и бывший руководитель группы специальных операций морской пехоты США Эллиот Аккерман, призывая США увеличить военную поддержку Украины, которая обеспечит решающее преимущество на поле боя. Потому что со временем, по его мнению, окно для большего вооружения Украины будет сужаться: сейчас у Киева преимущество над Россией в мобилизованной армии и обществе, но время не на стороне Украины. В принципе он повторяет тезис Кондолизы Райс и Роберта Гейтса. Да, время не на стороне Украины. Однако нельзя сказать, что он совершенно на стороне России. И кто знает, увидят ли россияне новогоднее обращение Путина 31 декабря 2023 года.