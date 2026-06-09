Эксперты рассказали, как и чем остановить волну ужасных ДТП

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Киев накрыла волна ужасающих ДТП. После страшной аварии на Чоколовском бульваре, где водитель Mercedes на бешеной скорости влетел в подземный переход и убил четырех человек, произошло еще несколько ДТП из-за превышения скорости, демонстрирующих настоящую анархию на дорогах столицы. Такое впечатление, что открыли «ящик Пандоры», и страшные последствия ничему не учат других водителей.

Вот только несколько случаев, которые произошли после смертельного ДТП за два выходных дня:

На проспекте Червоной Калины автомобиль Audi на высокой скорости выехал на встречную полосу и влетел в грузовик. Водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован. Водитель автомобиля Mercedes нарушал ПДД возле станции метро «Минская». Пока его остановили патрульные на улице Левка Лукьяненко, он успел еще несколько раз нарушить ПДД. У водителя были признаки алкогольного опьянения. В Днепровском районе нетрезвый водитель автомобиля Honda двигался по городу без номерного знака. Шофер пытался даже убежать от патрульных и повредил три служебных автомобиля.

Такая ситуация на дорогах не просто пугает, она крайне опасна. Имеем страшный случай: водитель Mercedes, из-за действий которого погибли 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских в возрасте 21 и 23 лет, выжил. Его взяли под стражу без права залога на два месяца, но он уже пытается оправдаться тем, что якобы не хочет жить из-за содеянного и якобы в момент ДТП упал в обморок. Хотя, как сообщают наши источники, мужчина таксовал, и в салоне автомобиля находилась пассажирка, перед которой водитель похвастался умением водить автомобиль.

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За совершенное водителю грозит всего 10 лет лишения свободы. Ко всему, на счету подозреваемого — 39 нарушений ПДД, из которых большинство именно за превышение скорости. 18 — только в 2025-м.

Почему повышение штрафов за нарушение ПДД не изменит ситуацию?

После резонансного ДТП снова заговорили о повышении штрафов за нарушение ПДД.

«По-моему, увеличение суммы штрафов ничего не изменит. Если человек таков по своему психотипу, то это для него, к сожалению, неизлечимо. Этот мужчина 39 раз нарушал правила дорожного движения. Значит, он и в 40-й раз их нарушит. Такие граждане будут нарушать ПДД, если сумма штрафа будет и 1, и 5 и даже 10 тысяч. Тот, кто себе может такое позволит, тот и дальше будет нарушать», — рассказывает адвокат Сергей Бевз.

Он указывает на другой метод, которым можно влиять на водителей, испытывающих безнаказанность, а именно на медико-психологическое обследование, которое водители должны проходить раз в три года, когда у них проверяют зрение, психологическое и физическое состояние здоровья.

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«Это медицинское обследование, к сожалению, почти никто не проходит, а если проходят, то формально. А зря. Я считаю, что водители, нарушающие ПДД более трех раз в год, должны автоматически попадать для прохождения таких обследований. Особенно если водитель проехал на запрещенный сигнал светофора или нарушил правила проезда через железнодорожный переезд, превысил скорость, создал аварийную ситуацию на дороге. Таких водителей следует принудительно направлять на психологическое обследование. Делать это не сложно. Нарушитель ПДД приходит к врачу и сдает тесты. Это займет час. Но из ответов психолог может заключить: склонен ли этот человек к систематическим и умышленным нарушениям ПДД», — отмечает Сергей Бевз.

Проблема законодательства и неотвратимость наказания

Адвокат подчеркивает, что в настоящее время считается, что нарушение ПДД, повлекшее тяжкие последствия — смерть одного человека, травмирование людей или гибель нескольких человек, является непреднамеренным уголовным правонарушением, а нарушением, совершенном по неосторожности.

«Максимальное наказание, угрожающее за такое ужасное нарушение ПДД, составляет 10 лет лишения свободы. То есть человек, из-за действий которого погибли четыре человека, получит именно такой срок, но за хорошее поведение он может выйти на свободу уже через 6 лет и 9 месяцев. Вот в чем беда! А пожизненный срок заключения нарушитель может получить, если будет доказана умышленность его действий. К сожалению, у нас не сбалансированное наказание за такое ужасное нарушение ПДД, совершенное лицом, которое это делает намеренно. Поэтому я считаю, что за этим должны следить стражи порядка и уже на третьем сложном нарушении — забирать права и направлять водителей на принудительное психологическое обследование. А чтобы вернуть права, такой водитель должен принести заключение психолога, что он не подвержен преднамеренным систематическим нарушениям ПДД», — говорит адвокат.

На то, что такую справку человек может купить, адвокат не соглашается, указывая на неотвратимость наказания.

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«Мастер, проверяющий исправность выезжающего на маршрут автобуса, ставит свою подпись о его исправности. Если от автобуса во время езды отлетает колесо, он переворачивается и летит в кювет, где гибнут люди — в тюрьму первым сажают мастера. Так и здесь. Будет отвечать психолог, который проводил этот тест и дал „добро“ на езду потенциальному нарушителю», — отмечает адвокат.

Штрафы за нарушение ПДД, как это работает за границей

К этому специалист добавляет, что интересна система штрафов за нарушение ПДД в европейских странах.

«В некоторых странах Скандинавии штраф за нарушение ПДД начисляется от дохода человека. Если человек показал доход миллион в год, то соответственно штраф вместо 200 евро будет 20 тысяч. Но, по моему мнению, это не помогает, потому что люди, потенциально готовые убивать других людей, они будут это делать, несмотря на суммы. Штрафы их не останавливают. Только страх перед Богом и общественный резонанс», — говорит Сергей Бевз.

По мнению адвоката, человек, потенциально нарушающий ПДД или садящийся за руль после употребления алкоголя, не боится никаких штрафов.

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«У нас все прекрасно знают, что за „третью пьянку за рулем“ права забирают навсегда, а автомобиль забирают на реализацию. Это знают все, но продолжают садиться нетрезвыми за руль. Самое страшное, что мы не знаем, кто эти люди. К примеру, человек создал аварийную ситуацию на дороге, у него изъяли права, а мы не знаем — он потенциальный нарушитель или нет. А когда начинаем „копать“, оказывается, что у человека это уже 6 или 7 нарушение за год, то есть отправить такого человека на обследование нужно было еще пол года назад», — говорит Сергей Бевз.

Адвокат добавляет, что когда граждане получают разрешение на ношение оружия, для этого они должны в обязательном порядке получить заключение психиатра и психолога.

«Автомобиль — это тоже оружие. Посмотрите на ужасную статистику: сколько людей погибают в ДТП и сколько от российских ударов. Смертность в ДТП не зависит от договоренностей между президентами. Потому что, к сожалению, у нас каждый гражданин — это господин, и он делает „по-господски“ то, что считает нужным. Ситуацию спасает, что появилась отдельная уголовная статья за пьянку за рулем — по которой отдельно рассматриваются отягчающие обстоятельства, потому что раньше нарушителям удавалось этот момент проскакивать и выходить сухими из воды», — отмечает Сергей Бевз.

Риски в Киеве: погибнуть под колесами или от ракеты

Эксперт по транспортному моделированию Дмитрий Беспалов указывает на ужасную статистику по ДТП в Киеве за 2025 год, опираясь на данные от КГВА и Патрульной полиции.

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«От ракет и дронов в Киеве погиб 171 человек, в том числе 13 детей. На киевских дорогах в ДТП погибли 145 человек. Разница 18%, что меньше погрешности самих данных. В пересчете это 4,6-5,7 погибших на 100 тысяч человек в год от обстрелов и 3,9-4,8 в ДТП. То есть вероятность для рядового киевлянина погибнуть от обстрела или под колесами автомобиля почти одинакова. Сама мысль, что в Киеве тебя могут убить прямо тогда, когда ты стоишь и ждешь случая перейти дорогу, не укладывается в голову. Как ни укладывается и то, что мы до сих пор допускаем предвижение по городу таких водителей и относимся к ним слишком толерантно», — рассказывает ТСН.ua Дмитрий Беспалов.

Что нужно изменить на наших дорогах?

По словам эксперта, ситуация с огромным количеством ДТП напрямую зависит от желания или нежелания привести безопасность дорожного движения в Украине хотя бы к общемировому среднему уровню и стандартам.

«А все остальное — это производное от этого решения. Если желание есть, то требуются два набора мероприятий: инженерные и организационные. Инженерные мероприятия отвечают за то, чтобы подобные случаи были физически маловероятны, а не только запрещены дорожными знаками. Дорога должна сама подсказывать водителю безопасную скорость своей геометрией, и эта комфортная скорость должна быть равна безопасной», — отмечает Беспалов.

По его словам, на магистралях и узлах это достигается сужением полос к минимально допустимым, отказом от излишне широких профилей и полос разгона, горизонтальными отклонениями траектории (шиканы для принудительного снижения скорости, смещения оси, островки безопасности) и вертикальными элементами — поднятые пешеходные переходы, поднятые перекрестки, плато

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«На самых транспортных узлах должны быть наиболее компактные круговые сечения вместо широких светофорных: геометрия кольца сама ограничивает скорость и заодно убирает самые опасные конфликты, а также лобовые и левооборотные. А светофорную координацию, „зеленую волну“, следует настраивать именно под эту скорость, около 40 км/ч, когда теоретическая пропускная способность улицы максимальна, тогда ехать быстрее просто бессмысленно», — объясняет Дмитрий Беспалов.

Специалист подчеркивает, что это стандартный инструментарий понятных дорог (self-explaining roads), давно применяемый в Европе.

Наказание нарушителей ПДД: автоматический контроль и новые технологии

По словам Дмитрия Беспалова, дальше должны действовать организационные меры — это неотвратимость наказания для нарушителя ПДД.

«Если каждое нарушение фиксируется и водитель получает штраф, даже нынешние, относительно небольшие суммы начинают ощущаться по карману нарушителя ПДД. Для этого достаточно тех камер, которыми уже оборудован Киев, нужно лишь добавить им функциональность контроля скорости, проезда перекрестков, парковку и использование полос общественного транспорта. Кстати, так уже сделано в Тбилиси и многих городах с похожим нашим прошлым, нам остается изучить опыт и внедрить его», — отмечает Дмитрий Беспалов.

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И добавляет, что это существенно разгрузит патрульную полицию, которой не придется контролировать все это вручную, как сейчас.

«Когда-то Роман Хмиль, инженер-программист, хотел сделать приложение для информирования полиции о нарушении ПДД с помощью обычного смартфона. Таким образом, можно фиксировать фактически все нарушения на дороге и информировать о них правоохранителей. Поэтому считаю, что к этой идее можно вернуться, возможно, силами самой полиции или Минцифры, через „Дію“ или отдельное приложение», — говорит Беспалов.

Серия ДТП в Киеве: что делать с гонщиками?

Отдельно, по мнению эксперта, стоят те, у кого денег больше и кто готов выделять на экстремальные гонки по городу бюджеты больше, чем любые штрафы.

«Таких нужно ограничивать квотами на нарушение определенных типов, через балльную систему, при которой после накопления баллов права забираются на определенное время. Когда-то эту роль, кстати, выполняли талоны, куда записывали нарушения. Также мне очень импонирует немецкий подход: водитель, у которого отобрали права за систематические нарушения, должен пройти медико-психологическую экспертизу (MPU) и фактически доказать свою адекватность, прежде чем получит права обратно», — заключает Дмитрий Беспалов.

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Дата публикации 17:29, 08.06.26 Количество просмотров 17 Новые подробности резонансного ДТП в киевском переходе из зала суда!

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