Дошкольники и младенцы: в Украине с подозрением на COVID все чаще госпитализируют детей

Дошкольники и младенцы: в Украине с подозрением на COVID все чаще госпитализируют детей

По словам медиков, дети тяжелее стали переносить коронавирус, чем в прошлом году.

В Украине растет количество детей, которые попадают в больницы с подозрением на COVID-19. Медики отмечают большое количество дошкольников и младенцев. Более полсотни малышей пока лежат в детской инфекционной больнице Киева.

Об этом говорится 30 сентября в сюжете ТСН.16:45.

Никитка — один из 55 пациентов детской инфекционной больнице с диагнозом COVID-19. Он уже играет, потому что выздоравливает. Эта инфекционная больница для детей полностью задействована под коронавирус. Все пациенты попадают сначала сюда.

"Большая часть детей — до 6 лет. В эту волну идут пациенты дошкольного возраста, дети более тяжелые", — отмечают медики.

По словам врачей, их пациенты становятся все моложе.

Ольга — мама 4-месячного Даниила, показывать лицо не хочет. В течение двух недель ее сын находился в палате интенсивной терапии. За мальчика дышал аппарат искусственной вентиляции. Женщине даже не верится, что все обошлось и уже собираются домой.

Коронавирус в Украине: в больницы попадает все больше детей с подозрением на заболевание

В телефоне директора больницы снимки детских легких, все чаще дети не могут дышать без аппарата ИВЛ.

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"У нас 60-70% детей — кислороднозависимые, и у них общее состояние ухудшается на второй и третий день. Сейчас действительно намного тяжелее дети", — рассказывает директор Киевской городской детской инфекционной больницы Татьяна Каминская.

"Только за сентябрь поступило 260 больных, и из них 220 положительных на COVID-19. Сейчас прирост такой существенный", — добавляет заведующая приемным отделением этой больницы Анна Цимбаленко.

По состоянию на сегодняшнее утро в Украине в стационарах находился 391 ребенок с COVID-19 и еще 276 — с подозрением. Всего с начала пандемии заболели 121 398 детей. 37 спасти не удалось. Большинство родителей тоже надеялись, что у их малышей обычная простуда.

В интенсивную терапию тем временем подвозят еще одного тяжелого пациента. У ребенка — сахарный диабет, поэтому коронавирус протекает тяжело. У другого пациента — ДЦП, но мальчик сегодня очень порадовал своих медиков. Его сняли с искусственной вентиляции легких и малыш начинает дышать сам. Мальчик — сирота, заразился в интернате и сегодня есть надежда, что ребенок выживет.

Ранее в Минобразования призвали регионы отслеживать контакты больных коронавирусом, в частности, которые были обнаружены в школах. Поскольку вероятность вспышки коронавируса в школах растет именно во время проведения образовательного процесса в очном формате.

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