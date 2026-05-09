Досрочная пенсия в Украине: кто имеет право выйти в 50 или 40 лет
По данным Пенсионного фонда Украины, досрочные пенсии получают более 2,8 млн. украинцев — это около 28% всех пенсионеров.
В Украине часть граждан может выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста — 60 лет. Речь идет о работниках вредных профессий, медиках, учителях, артистах, военных, чернобыльцах, а также родителях детей с инвалидностью и матерей-героинь.
Самыми многочисленными категориями, получающими досрочные пенсии в Украине, являются чернобыльцы — около 650 тысяч человек, а также военные — 550 тысяч, среди которых 156 тысяч младше 60 лет.
Кто может выйти на пенсию в 50-55 лет
Отдельное право на досрочную пенсию имеют работники с тяжелыми и вредными условиями труда. Речь идет о так называемых списках №1 и №2.
В список №1 входят профессии, связанные с экстремальными температурами, радиацией или постоянной пылью. Такие работники могут оформить пенсию в 50 лет. Больше всего из них:
горняки и шахтеры;
металлурги, работающие у плавильных печей;
химики-технологи;
работники атомных электростанций;
рентгенологи и радиологи.
В списке №1 — около 450 профессий и должностей.
Список №2 позволяет выходить на пенсию в 55 лет. В него входят:
сварщики и газорезчики;
машинисты и водители тяжелой техники;
строители спецпрофиля;
переработчики металла и пластика;
работники текстильной и химической индустрии.
В этом перечне — более 1000 профессий и должностей.
Кроме того, почти 250 тысяч человек вышли на пенсию по выслуге лет или другим льготам. Среди них:
педагоги — 110 тысяч;
медики — 75 тысяч;
аграрии — 45 тысяч.
Кто может получать пенсию в 38–40 лет
Особые условия действуют для работников сферы искусства. Артисты балета, цирка, акробаты, музыканты духовых инструментов, каскадеры, дрессировщики и другие могут оформить пенсию независимо от возраста по выслуге лет.
К примеру, балерина может стать пенсионеркой уже в 38–40 лет. Для отдельных категорий артистов минимальная выслуга составляет 20 лет. Для других работников искусства — от 25 до 35 лет стажа.
Пока таких пенсионеров в Украине около 7 тысяч.
Досрочная пенсия для матерей и родителей детей с инвалидностью
Право на досрочную пенсию имеют также матери-героини, воспитавшие пятерых и более детей. Таких пенсионерок в возрасте около 50 лет насчитывается около 20 тысяч.
Также более 100 тысяч родителей, воспитывающих ребенка с инвалидностью с детства, могут оформить пенсию досрочно. Для матери пенсионный возраст составляет 50 лет, для отца — 55 лет. Однако воспользоваться льготой может только один из родителей.
Какие новые правила действуют для учителей и врачей
В последние годы государство ужесточает требования к досрочным пенсиям. В частности, для учителей и медиков изменились условия ухода на пенсию по выслуге лет.
Раньше достаточно было 25 лет стажа независимо от возраста. С 1 апреля 2024 года пенсию назначают только по достижении 55 лет и при наличии не менее 30 лет педагогического или медицинского стажа.
В то же время для работающих до 60 лет предусмотрели единовременную выплату в размере 10 пенсий. Но она доступна только работникам государственных или коммунальных учреждений при полном стаже — 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.
Новые правила для вредных профессий
Для работников из списков №1 и №2 был введен электронный реестр. Теперь Пенсионный фонд не принимает бумажные справки о вредных условиях труда — вся информация должна быть внесена в электронную базу.
Также работодатели должны проводить аттестацию рабочих мест каждые 5 лет. Если аттестации нет, то это может стать причиной отказа в назначении льготной пенсии.
Дополнительным условием стал необходимый страховой стаж. Например, если работник имеет право на досрочную пенсию в 55 лет, но не набрал общий страховой стаж, воспользоваться льготой не получится. В 2026 году требуемый страховой стаж составляет 33 года.
Досрочная пенсия для участников боевых действий
Единственная категория, для которой условия досрочного ухода на пенсию упростили, — участники боевых действий.
Право на досрочную пенсию распространили также на добровольцев территориальной обороны и членов добровольческих формирований территориальных общин. Для мужчин пенсионный возраст составляет 55 лет, для женщин — 50 лет.